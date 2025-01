La France aux côtés du Vietnam pour une agriculture durable

Que pensez-vous du thème du prochain forum de l’APF qui tourne autour de la coopération francophone en termes d’agriculture durable, de sécurité alimentaire et de résilience face aux changements climatiques?

La thématique est tout à fait appropriée et d’actualité. Les questions liées à l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques concernent tous les pays membres de la Francophonie, bien que sous des formes très différentes.

Il est crucial d’échanger sur les processus législatifs en cours dans chaque pays afin d’accompagner les transformations nécessaires de l’agriculture, pour garantir sa résilience face aux changements climatiques, assurer la sécurité alimentaire et, simultanément, réduire l’impact du secteur en tant que gros émetteur de gaz à effet de serre.

Un mot qui caractérise la Francophonie est la solidarité, qui est indispensable pour réussir à transformer l’agriculture. Elle se traduit par la collaboration entre scientifiques pour trouver des solutions, ainsi que dans la diffusion de l’information, la formation et la mise en place de coopérations Nord-Sud, Sud-Sud et tripartites. Tous ces sujets seront certainement débattus lors des réunions de l’APF, et je m’en réjouis.

Pouvez-vous préciser la coopération franco-vietnamienne en la matière ?

La coopération franco-vietnamienne dans le domaine de l’agriculture se renforce, notamment depuis la mise en place, en décembre 2023, d’un accord de programmation pluriannuelle. Nous travaillons désormais dans ce cadre, tout en s’appuyant sur les acquis des décennies passées, où la coopération agricole a toujours été essentielle, notamment grâce à l’implication de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad).

Deux programmes importants sont en cours. Le premier, Star Farm, financé par l’Union européenne (UE) et mis en œuvre par l’IRD et le Cirad, en collaboration avec des partenaires vietnamiens, dans le delta du Mékong, vise à développer de nouvelles pratiques agroécologiques pour relever les défis actuels. Le deuxième, appelé Mérimée (Mekong rice methane emissions - Émissions de méthane du riz du Mékong), est en lien avec le Centre national d’études spatiales (CNES). Ce programme consiste à analyser des photos satellitaires de la culture du riz à différents moments de l’année pour étudier l’impact de l’irrigation sur les besoins réels et la moduler afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, en particulier le méthane.

De façon générale, nous inscrivons notre action dans un partenariat international, avec 38 pays signataires, dont la France, concernant la transformation transparente, responsable et durable du système alimentaire au Vietnam. Enfin, notre action s’intègre également dans le cadre régional du programme One Health, qui consiste à aborder tous les enjeux agricoles, de la production végétale et animale à la consommation humaine.

Quelles sont vos observations sur les efforts du Vietnam pour le développement durable de l’agriculture et la sécurité alimentaire ?

Il est important de rappeler l’énorme travail accompli par le Vietnam au cours de ces 40 dernières années (depuis le lancement de sa politique de Renouveau, Ndlr) pour garantir son autosuffisance et sa souveraineté alimentaire, et en plus devenir un grand exportateur agricole. Cependant, les changements climatiques et les limites du modèle de développement actuel forcent une réflexion sur de nouveaux modes de production agricole. Le Vietnam a pris la décision de s’attaquer à ces problèmes, et je salue ses efforts. La France est et restera à ses côtés pour l’accompagner, en particulier grâce à son expertise scientifique et technologique, afin de soutenir ses efforts en matière de transformation agricole durable.

Que pensez-vous du rôle du forum de l’APF pour renforcer les coopérations bilatérales et tripartites au sein de la francophonie ?

Ce forum touche au cœur de la coopération entre le Sud et le Nord, ainsi qu’au sein des pays du Sud dans l’espace francophone. Je suis ravi que le Bureau de l’APF ait choisi cette thématique, permettant aux parlementaires de s’engager davantage dans ces questions et de voir les nombreuses perspectives offertes par ces échanges. Cela s’inscrit dans ce que l’on appelle la diplomatie parlementaire, mais avec une nouvelle dimension, compte tenu des enjeux mondiaux actuels. Les parlements ont un rôle essentiel à jouer dans la législation et dans l’acceptation du changement par les populations. Il est donc crucial que les parlementaires réfléchissent ensemble à ces défis et qu’ils puissent ensuite mettre en place des solutions adaptées à leurs pays, tout en tenant compte des problématiques mondiales qui les dépassent.

