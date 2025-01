Têt : l'influence des TikTokers sur les préparatifs festifs

Face à un contexte économique difficile, de nombreux Vietnamiens optent pour une célébration du Têt plus sobre, en privilégiant la préparation de mets faits maison. Les recettes simples et abordables partagées sur TikTok connaissent un succès fulgurant, répondant à la fois à des contraintes budgétaires et à un désir de retrouver les saveurs traditionnelles.

Photo : CTV/CVN

Selon le rapport du marché de Kantar Worldpanel Vietnam, ces trois dernières années, la part des deux mois avant le Têt (Nouvel An lunaire) dans les résultats annuels du secteur des biens de consommation courante (en anglais FMCG - Fast Moving Consumer Goods) a baissé, passant de 21% à 19% en milieu urbain et de 24% à 21% en milieu rural. Contrairement aux années précédentes, cette période représente désormais une occasion pour les fabricants et les distributeurs de s'ajuster aux tendances des consommateurs pendant les fêtes de fin d'année.

Simplifier les préparatifs du Têt

L'idée de simplifier les préparatifs du Têt est venue à Nguyên Thi Hà Anh, domiciliée dans le 1er arrondissement à Hô Chi Minh-Ville, il y a deux mois lorsqu'elle a découvert une chaîne TikTok spécialisée dans le partage de recettes pour les plats quotidiens ainsi que des repas du Têt. Cette chaîne, jugée "semi-professionnelle", propose pourtant des mets confectionnés à partir d'ingrédients à bas prix et facilement trouvés dans les marchés. Elle offre également des conseils aux internautes afin de mieux se préparer pour le Têt.

"Ces plats répondent aux questions de consommer de manière simple et économique pendant le Têt", déclare Mme Hà Anh, en avouant qu’elle a "enregistré" de nombreuses recettes. Elle a également pris des notes sur les choses à acheter et leur prix afin de mieux planifier ses achats du Têt en adéquation avec son budget.

"Si je cuisine chez moi, le prix sera beaucoup moins cher que si j’achète ailleurs. Par exemple, un kilo de mortadelle de porc coûte environ 220.000 à 250.000 dôngs. Mais avec 600 g de viande au prix de plus de 100.000 dôngs, je peux confectionner déjà un kilo de mortadelle, selon la recette sur Internet. Cette année, en raison du budget restreint, je compte cuisiner moi-même les plats du Têt", explique-t-elle.

Photo : CTV/CVN

De multiples possibilités de cuisiner

Pour sa part, au lieu d’acheter et d’emporter des bagages d'aliments prêts-à-servir au retour de son pays natal dans le Centre comme les années précédentes, Nguyên Thi Xuân, vivant dans l'arrondissement de Tân Binh à Hô Chi Minh-Ville, décide de recourir à des recettes des plats du Têt présentées sur le TikTok.



"Je suis souvent un TikToker originaire du Sud qui partage quotidiennement une vidéo de recette sur sa chaîne. Grâce à cela, j’ai de multiples possibilités de cuisiner des plats pour le Têt sans avoir à dépenser autant d’habitude", confie-t-elle.

Mme Xuân dépense environ 4 à 5 millions de dôngs chaque Têt à l'achat au supermarché de plats comme le bánh chung (gâteau carré de riz gluant, farci de viande et de haricots), le thit đông (gelée de viande de porc), le nem rán (rouleaux de printemps frits), le giò lua (mortadelle de porc)... Toutefois, cette année, elle ne compte dépenser que 2 millions de dôngs pour préparer elle-même ces plats en suivant les recettes et les instructions détaillées fournies par les TikTokers.

"Il est souvent plus avantageux d’acheter des ingrédients en campagne qu’à Hô Chi Minh-Ville. Notre famille a réduit l’achat de bonbons ou d’autres aliments prêts-à-servir cette année car les enfants n’en consomment pas beaucoup. Je prépare désormais moi-même les plats et je fais participer les enfants, ce qui permet de diminuer les dépenses pour le Têt tout en leur offrant une expérience enrichissante", précise Mme Xuân.

Une clientèle moins dépensière

Selon le directeur de communication d'une chaîne de supermarchés relevant d'un groupe thaïlandais, les tendances de consommation ont évolué ces dernières années. Plus concrètement, les clients prêtent plus d’attention au prix des marchandises par rapport aux années précédentes. Par conséquent, les biens et services de première nécessité sont désormais préférés aux produits de luxe.

"Nous choisissons nos fournisseurs parmi des distributeurs qui proposent un vaste choix de produits, en mettant l’accent sur ceux qui offrent des volumes réduits et une gamme de prix diversifiée pour attirer davantage de clients. Face à l’évolution des comportements des consommateurs, qui privilégient la nourriture prête-à-consommer sur les plateformes de vente en ligne, tout en se tournant vers les réseaux sociaux pour préparer eux-mêmes leurs plats de Têt, il est à prévoir que cette année, les commerçants directs comme nous connaîtront une diminution de leurs ventes durant la période du Têt", remarque ce directeur.

Un consommateur averti

Au regard de cette évolution, l’économiste Lê Anh Hùng, de Hô Chi Minh-Ville, constate que de nombreuses entreprises essaient de "concevoir de nouvelles stratégies commerciales" dans le nouveau contexte. Auparavant, les sociétés proposaient une grande quantité d'articles traditionnels à l'approche du Têt. De nos jours, plutôt que d’augmenter la production, elles ont changé d'esprit, en investissant dans la fabrication de modèles originaux, à la mode et, bien sûr, à des prix accessibles.

Selon M. Hùng, face à la concurrence du commerce électronique et des chaînes de cuisine sur TikTok ou d'autres réseaux sociaux, les entreprises se doivent de "s’adapter aux nouvelles modes de consommation". Il est également fréquent pendant le Têt que de nombreuses personnes privilégient "les réunions familiales et les expériences" plutôt que "les dépenses alimentaires". Cette nouvelle tendance diminue l’attrait des produits comme les biscuits, les confiseries, les boissons sucrées et les provisions en général.

D'après la Professeur agrégé - Docteur Lê Thi Thanh Hang, de l'Université des finances - marketing, les chaînes TikTok qui présentent la préparation des plats de Têt à petit prix est "une approche astucieuse de la consommation", contribuant à "diminuer la pression financière" pendant le Têt. Les créateurs de contenu sur TikTok "ajustent leurs chaînes de cuisine en fonction des tendances et de l’actualité économique", garantissant ainsi que leurs vidéos "répondent constamment aux désirs de leurs abonnés".

Pour restreindre les dépenses durant le Têt, Mme Thanh Hang déconseille l'utilisation de cartes de crédit. Elle recommande aux acheteurs de "minimiser les dépenses dédiées au divertissement", d’"effectuer une comparaison des prix avant l’achat", de "profiter des tarifs réduits, des coupons de réduction et des soldes". Il est aussi crucial de dresser "une liste détaillée des dépenses" pour mettre l’accent plus sur l’achat d’articles de première nécessité que de produits moins essentiels.

Kim Ngân/CVN