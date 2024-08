La chanteuse britannique Adèle porte la magnifique robe "Mer nocturne" de Công Tri

Lors de ses tournées, la chanteuse Adèle, surnommée "The Nightingale of Great Britain" (Rossignol de Grande-Bretagne), porte souvent des créations haut de gamme de plus grandes maisons de couture du monde. Lors des concerts "Adele in Munich" tenus en août, devant 800.000 personnes, c’est le styliste vietnamien Công Tri qui a habillé la star britannique.

Adele et Công Tri : on peut affirmer que leur relation s'est renforcée de manière remarquable en seulement un an et demi depuis leur première collaboration. En février 2023, le public a découvert "Fireworks", une création unique signée Công Tri, conçue spécialement pour la chanteuse anglaise et son spectacle "Weekends with Adele". Adele a continué à faire confiance à l'équipe de Công Tri pour sa tournée "Adele in Munich", une série de spectacles récompensés par le magazine Billboard comme "supers concerts" ayant attiré 800.000 spectateurs. Tenus en plein air, "Adele in Munich" auront lieu les 2, 3, 9, 10, 14, 16, 23, 24, 30 et 31 août. Il s'agit des concerts les plus attendus au monde, organisés dans un stade de 4.000 m2.

Inspiration de la mer nocturne

La troisième création de Công Tri pour Adele est intitulée "Mer de nuit". Le designer, originaire de la ville balnéaire de Dà Nang (Centre), s'est inspiré de l'élément le plus familier de sa ville natale : les vagues de la mer. Lorsque la lune se lève, l’écume des vagues scintille au milieu de l'océan, comme si elle reflétait le ciel étoilé. À ce moment-là, la mer et la nuit semblent se fondre dans un noir pur, créant une symphonie mystérieuse et enchanteresse.

Cette idée a été magnifiquement exprimée par l'équipe du designer Nguyên Công Tri sur un velours de haute qualité, agrémenté de pierres Swarovski, perles, paillettes et autres pierres précieuses. La réalisation de la robe a nécessité environ 500 heures de travail. Plus qu'une simple robe, ce design unique de Công Tri a suscité l'imagination du public comme une véritable œuvre d'art : le bas est conçu avec un motif inspiré des courants océaniques, tandis que le corps est orné d'innombrables paillettes et cristaux, évoquant la beauté des étoiles dans le ciel nocturne.

La robe a accompagné Adele dans son voyage émotionnel. Sous l'effet de la pluie, la voix passionnée d’Adele dans ce design de Công Tri semblait créer une image de mystérieuse sirène, faisant fondre des millions de cœurs.

Avec des tissus de haute qualité et des techniques de couture sophistiquées, Công Tri a gagné la confiance totale d’Adele. La chanteuse et le créateur n'échangent d'informations que par e-mail et via des réunions en ligne et comme les deux robes précédentes, pour cette 3e création, il n’y avait aucune possibilité d’essayage en personne, mais la robe l’est bien assortie. L’équipe de Công Tri a trouvé une excellente solution en montant son propre mannequin avec des mesures et des caractéristiques physiques entièrement similaires à Adèle.

Un créateur choyé

La super série de concerts d’Adele devrait durer 10 nuits. Les deux premières soirées, elle a présenté un design Dior, et les 3e et 4e, c'était la marque de Nguyên Công Tri. Sur Instagram avec les 57 millions de followers d'Adèle, le compte congtriofficial est à nouveau présent. Et il n'est pas surprenant que sa publication selon laquelle elle porte la marque Công Tri a attiré plus d'un million de "J’aime".

Chaque fois qu’Adèle est habillée par Công Tri, elle fait le buzz sur les réseaux sociaux. La combinaison du duo est souvent saluée par des magazines prestigieux comme Vogue, Elle... Avec les liens entre Adele et Công Tri, les passionnés de mode du monde entier auront certainement plus d'occasions d'admirer les œuvres de la mode vietnamienne.

Adele, née en 1988, est une célèbre chanteuse britannique. Elle a remporté 15 Grammy Awards et vendu plus de 120 millions de disques. Son album 21 détient le record de ventes les plus vendues du XXIe siècle avec environ 31 millions d’exemplaires, dépassant plus de 30 marchés, ce qui lui a permis de remporter le Grammy Award du Meilleur nouvel artiste.

Texte et photos : Bùi Phuong-CT/CVN