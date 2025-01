Les voix de la coopération francophone au Vietnam

À l’occasion de la Conférence de l’APF à Cân Tho en janvier 2025, des responsables francophones mettent en lumière les initiatives de coopération et bonnes pratiques à partager en matière d’agriculture durable et de lutte contre le réchauffement climatique.

>> La Francophonie à l’heure de l’innovation durable

Unir nos efforts pour une agriculture durable

Pierre Du Ville

Délégué général Wallonie-Bruxelles au Vietnam,

Président du Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones au Vietnam (GADIF)

L’agriculture durable et la lutte contre le réchauffement climatique sont aujourd’hui au cœur des priorités de la coopération internationale, notamment de la Francophonie et de ses membres.

En relation étroite avec les objectifs de développement humain et de lutte contre les inégalités, la politique de coopération de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) s’inscrit dès lors naturellement dans la réalisation des valeurs fondamentales reconnues par la communauté internationale à travers les Nations unies, et en particulier des Objectifs de Développement Durable (17 ODD et 169 cibles à réaliser pour 2030).

Lors de la 11e Commission mixte permanente entre la Wallonie, la FWB et le Vietnam, les parties s’étaient engagées à mettre en œuvre 26 projets déclinés en huit programmes dont deux plus spécifiquement consacrés à l’agriculture durable et à la lutte contre les changements climatiques.

Photo : WB/CVN

Dans le programme de coopération 2022-2024, le secteur de l’agriculture durable a ainsi bénéficié d’une attention particulière avec trois projets visant à limiter les résidus d’antibiotiques dans l’élevage de crevettes, à améliorer la qualité nutritionnelle des nids de salanganes dans la ville de Phan Thiêt de la province de Binh Thuân, au Centre, et à soutenir le développement de chaînes de valeur agricole au bénéfice des populations rurales dans la région du delta du Mékong à Trà Vinh (Sud).

La lutte globale contre les changements climatiques est également une autre priorité du programme avec la mise en œuvre de trois projets, au travers desquels les partenaires ont mis leur expertise en commun pour développer des solutions d’adaptation et/ou d’atténuation des effets déjà fortement visibles et prégnants du réchauffement climatique au Vietnam.

Il est important de rappeler l’engagement de la Francophonie en la matière et en particulier de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). Outre sa prochaine réunion en janvier 2025 à Cân Tho, ses membres s’étaient déjà penchés sur ce sujet lors de leur réunion à Luang Prabang, au Laos, plus tôt avec une démonstration sur le terrain des avantages de l’agroécologie pour les agriculteurs locaux.

Face au défi climatique, bâtir une agriculture résiliente

Edgar Doerig

Représentant régional Asie-Pacifique de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF)

Du 21 au 24 janvier 2025, le Vietnam accueille la Réunion du Bureau de l’APF et la Conférence parlementaire sur la coopération francophone en matière d’agriculture durable, de sécurité alimentaire et de résilience aux changements climatiques, à Cân Tho, dans le delta du Mékong. Il s’agit d’un lieu unique par sa beauté naturelle et sa riche biodiversité, mais qui demeure extrêmement fragile et qu’il faut absolument protéger des impacts négatifs du réchauffement climatique.

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), par le biais de l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), basé à Québec (Canada), est pleinement engagée sur cette problématique. L’OIF agit depuis de nombreuses années pour renforcer les capacités et la résilience climatique de ses États-membres sur les cinq continents.

De plus, le Vietnam a connu en quelques décennies un développement économique important, passant d’un pays touché par l’insécurité alimentaire au rang de 3e exportateur mondial de riz, avec environ 9 millions de tonnes expédiées en 2024 (derrière l’Inde et la Thaïlande).

D’autres secteurs agricoles, comme la pisciculture, l’élevage, le café et la noix de cajou, ne sont pas en reste, témoignant du dynamisme et de la modernisation accrue de la filière, ainsi que de l’inclusion réussie de l’économie nationale dans les chaînes de valeur mondiales.

Photo : REPAP/CVN

Le Vietnam a de nombreux atouts et bonnes pratiques à partager avec ses homologues de l’espace francophone. Ainsi, en 2023, dans le cadre du Mémorandum d’entente sur la coopération Sud-Sud et tripartite dans le domaine agricole, signé à l’occasion de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh au siège de l’OIF à Paris, l’IFDD et la Représentation régionale Asie-Pacifique (REPAP) de l’OIF ont soutenu une mission exploratoire d’un expert du ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural au Togo. Cette mission, dont l’objectif était de contribuer à la modernisation de la filière rizicole dans ce pays d’Afrique occidentale, a abouti à un rapport et des recommandations concrètes à mettre en œuvre.

J’espère sincèrement que la conférence de Cân Tho permettra de réaliser d’autres initiatives francophones conjointes, visant à contribuer à l’avènement d’une agriculture plus durable, à renforcer la sécurité alimentaire et à lutter efficacement contre les changements climatiques au sein de l’espace francophone.

CVN