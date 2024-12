Anya Taylor-Joy sublime dans une création du styliste Nguyên Công Tri

Le 8 décembre, l’actrice a participé à l’événement CCXP à São Paulo, dédié à la promotion de The Gorge, son nouveau long métrage. Éblouissante, elle portait une tenue noir et blanc au design moderne, combinant élégance et sensualité, attirant l’attention des médias et des spectateurs. Anya Taylor-Joy, connue pour ses choix audacieux et imprévisibles en matière de mode, surprend régulièrement ses fans avec des tenues qui reflètent son style unique et affirmé.

Selon un représentant de Công Tri, la tenue portée par l'actrice appartient à sa collection printemps-été 2025, dévoilée début novembre. Ce modèle particulier s’inspire du chef-d’œuvre Valse des fleurs du compositeur Tchaïkovski, célèbre pour son ballet Casse-Noisette. Anya Taylor-Joy est la première artiste internationale à porter cette création, mettant en lumière le talent et la vision artistique de Nguyên Công Tri.

Une carrière en pleine ascension

Anya Taylor-Joy s’est imposée sur la scène internationale grâce à des performances mémorables. Elle a été acclamée pour son rôle d'Emma Woodhouse dans le film Emma (2020), qui lui a valu sa première nomination aux Golden Globes. Elle a ensuite connu un succès retentissant avec The Queen's Gambit (2020), dans lequel elle incarnait Beth Harmon, un rôle qui lui a permis de remporter un Golden Globe, un SAG Award, et une nomination prestigieuse aux Primetime Emmy Awards.

Sa carrière s’est poursuivie avec des projets marquants comme Last Night in Soho (2021), The Northman (2022) et The Menu (2022). En 2024, elle a brillé dans le rôle principal de Furiosa : A Mad Max Saga, confirmant son statut d’actrice incontournable.

Grâce à sa collaboration avec le talentueux Nguyên Công Tri, Anya Taylor-Joy souligne une fois de plus son engagement à promouvoir des créations uniques, mettant en lumière l'excellence de la mode vietnamienne sur la scène internationale.

Minh Thu/CVN