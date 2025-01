La vision ambitieuse du Vietnam pour l’industrie des semi-conducteurs

>> Le Vietnam accélère l’innovation dans l’IA et les semi-conducteurs

>> Perspectives politiques pour le développement du secteur des semi-conducteurs

Photo : VNA/CVN

En tant que pays émergent, le Vietnam attire non seulement des géants technologiques mondiaux, mais soutient également la croissance des entreprises nationales, créant ainsi un écosystème dynamique et compétitif.

Il est connu depuis longtemps comme un marché potentiel sur le segment “assemblage, test et encapsulage” des semi-conducteurs grâce à la présence d’usines de grands groupes comme Intel, Samsung et Hana Micron. Cependant, l’écosystème de cette filière nationale connaît en réalité une expansion remarquable, couvrant les étapes cruciales de la chaîne de valeur, même si la plupart de ces activités restent dominées par des entreprises étrangères.

Il y a 20 ans, lorsque l’industrie vietnamienne des semi-conducteurs était encore embryonnaire, le japonais Renesas, un important fabricant en la matière, a choisi le Vietnam pour établir son premier grand centre de conception dans la région. Cette décision a marqué le début d’une évolution spectaculaire. Aujourd’hui, ce choix se révèle visionnaire : Renesas n’est plus l’unique investisseur au Vietnam dans ce domaine. D’autres leaders mondiaux, tels que Global Unichip et Faraday Technology (Taïwan-Chine), Microchip, Marvell, Synopsys et Qorvo (États-Unis), sont également présents dans le pays.

Photo : VNA/CVN

L’une des raisons de l’attrait du Vietnam réside dans ses succès dans le secteur des technologies de l’information, avec une main-d’œuvre particulièrement qualifiée. Aujourd’hui, le pays est le deuxième fournisseur mondial d’ingénieurs logiciels, un fait peu connu. Selon Jensen Huang, fondateur et Pdg de NVIDIA, le mastodonte américain de l’intelligence artificielle (IA) le pays bénéficie d’atouts considérables, notamment des valeurs familiales et une priorité donnée à l’éducation.

Dans le contexte de diversification des chaînes d’approvisionnement et d’évolutions géopolitiques complexes à l’échelle mondiale, le Vietnam émerge comme une destination privilégiée pour les investisseurs dans l’industrie des semi-conducteurs.

Ce positionnement s’explique par de nombreux atouts, tels qu’un environnement propice aux affaires et investissements, une main-d’œuvre qualifiée ainsi que la deuxième plus grande réserve mondiale de terres rares. C’est ce qui ressort de la première réunion du Comité directeur national de développement de l’industrie des semi-conducteurs, présidée le 14 décembre 2024 à Hanoï par le Premier ministre Pham Minh Chinh.

En effet, selon le rapport de l’indice mondial de l’innovation 2024 (Global Innovation Index - GII), dévoilé fin septembre dernier par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), le Vietnam se positionne au 44e rang parmi 133 économies classées, soit deux de mieux qu’en 2023.

Quatre axes principaux

Actuellement, le Vietnam abrite plus de 50 sociétés spécialisées dans la conception de puces avec environ 6.000 ingénieurs. Le segment “test et encapsulage” compte 7 usines, avec quelque 6.000 ingénieurs et plus de 10.000 techniciens. Des entreprises productrices d’équipements et de matériaux pour l’industrie des semi-conducteurs comme Samsung, Seojin, Coherent... y ont également démarré leurs activités.

En termes d’investissements, le pays recense 174 projets d’investissement direct étranger (IDE) dans le secteur des semi-conducteurs, avec un capital enregistré total de près de 11,6 milliards d’USD. En 2024, les revenus de cette industrie au Vietnam devraient s’élever à 6,16 milliards d’USD, contre 5,58 milliards en 2023.

En matière de développement des infrastructures, le pays a créé le Centre national d’innovation (NIC) et plusieurs parcs de haute technologie à Hanoï (Nord), Dà Nang (Centre) et Hô Chi Minh-Ville (Sud), ainsi que de nombreux autres parcs industriels standard pour attirer davantage d’investissements de géants mondiaux de la technologie.

Dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs, la conception demeure l’étape à plus forte valeur ajoutée, nécessitant à la fois des compétences techniques avancées et une infrastructure moderne. Si certains observateurs estiment que le Vietnam est le plus compétitif à court terme sur le segment “test et encapsulage”, le pays a publié en septembre 2024 sa première Stratégie de développement de l’industrie des semi-conducteurs, qui ambitionne de développer, par phase, l’ensemble de la chaîne de valeur.

Photo : CTV/CVN

La stratégie nationale repose sur une formule simple mais ambitieuse : C = SET + 1, avec C pour “Chips”, “S” pour “Spécialisation”, “E” pour “électronique”, “T” pour “Talent” et le “+1” faisant référence au Vietnam comme “nouvelle destination fiable pour les chaînes d’approvisionnement mondiales”.

Cette approche se décline en quatre axes principaux :

Tout d’abord, le pays se concentre sur la production de puces spécialisées, en particulier pour des applications stratégiques telles que l’IA et l’Internet des objets. Ensuite, il cherche à développer son industrie électronique, un secteur essentiel afin de répondre à la demande croissante de semi-conducteurs. Parallèlement, un accent particulier est mis sur la formation de ressources humaines spécialisées dans les semi-conducteurs, hautement qualifiées dans le domaine de la conception de puces.

Enfin, le Vietnam aspire à devenir une destination sûre pour les chaînes d’approvisionnement mondiales, en attirant des investissements étrangers et en renforçant sa position dans le secteur.

De nombreux acteurs clés

La feuille de route de la stratégie nationale se décline en trois phases : 2024-2030, 2030-2040, 2040-2050, avec des objectifs concrets à chaque étape. Pour la première (2024-2030), Hanoï envisage ainsi d’accueillir au moins 100 sociétés spécialisées dans la conception, une fonderie de petite taille et au moins 10 sociétés spécialisées dans les tests et l’encapsulage.

Le Vietnam est en train de se faire une place de choix dans la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs, et ses entreprises ont pris les devants. Le Groupe technologique FPT et le Groupe de l’industrie et des télécommunications de l’armée (Viettel), deux pionniers locaux, ont déjà réalisé des avancées significatives. FPT a lancé des semi-conducteurs dédiés à l’Internet des objets dans les secteurs de l’agriculture et de la santé, entre autres, tandis que Viettel a développé des puces pour les appareils 5G. Ces deux groupes locaux ne se contentent pas de concevoir. Ils cherchent aussi à devenir autonomes dans la production et l’encapsulage de semi-conducteurs dans les années à venir.

Le Vietnam bénéficie également du soutien de plusieurs partenaires étrangers. Des entreprises sud-coréennes comme Samsung, Hanmi Semiconductor et Hana Micron Vina ont investi dans des usines de production de substrats, de cartes de circuits imprimés et d’équipements d’encapsulage au Vietnam. Des sociétés américaines, telles qu’Intel et Amkor Technology, y ont ouvert des installations d’assemblage et de test.

En 2024, les principales multinationales du secteur comme Apple, Dell, Intel, Meta, Qualcomm, Texas Instrument (États-Unis), Samsung (Républi-que de Corée), Xiaomi (Chine)… sont présentes industriellement dans le pays, et ont entraîné avec elles la plupart de leurs fournisseurs tels que BYD, Foxconn, GoerTek (Chine), etc.

Un marché dynamique

Photo : CTV/CVN

Parallèlement au développement de la chaîne industrielle d’assemblage et de production électronique, le Vietnam encourage largement la transformation numérique, avec sa volonté de devenir un leader régional en matière de technologie et d’innovation. L’arrivée de ces géants internationaux ouvre de nouvelles perspectives pour d’autres investisseurs, notamment dans la chaîne d’approvisionnement. L’industrie des semi-conducteurs du pays joue désormais un rôle essentiel dans ces chaînes mondiales, et son influence ne cesse de croître. Cette croissance est soutenue par des partenariats stratégiques internationaux, qui contribuent à consolider les bases de l’industrie vietnamienne et à renforcer sa position dans le secteur.

En 2024, le marché national des semi-conducteurs devrait franchir la barre de 6,16 milliards d’USD, stimulé par l’expansion continue de grandes multinationales. Le sud-coréen Samsung a fait du Vietnam son plus grand centre de développement de produits en Asie du Sud-Est. D’autres acteurs mondiaux suivent cette dynamique, comme par exemple le géant américain des semi-conducteurs NVIDIA, qui vient de signer le 5 décembre dernier avec le gouvernement vietnamien un accord visant à créer un centre de recherche et de développement en IA et un centre de données sur l’IA au Vietnam. Ce qui représente une impulsion majeure permettant au pays de réaliser un bond technologique dans un avenir proche.

Le Vietnam bénéficie d’un environnement favorable aux investissements étrangers grâce à ses incitations fiscales, une main-d’œuvre jeune et technophile, un fort engagement pour l’innovation, ainsi qu’une stabilité géopolitique. Ces atouts lui ont permis de se positionner comme une destination attractive non seulement pour l’industrie des semi-conducteurs, mais également pour d’autres secteurs technologiques, notamment les fabricants d’électronique.

Le Pr. Dr. Chu Ðuc Trinh, recteur de l’Université d’ingénierie et de technologie, relevant de l’Université nationale de Hanoï, souligne que l’intégration du Vietnam dans des accords commerciaux clés, comme l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et l’Accord de libre-échange Union européenne - Vietnam (EVFTA), lui offre une opportunité unique d’élargir son marché et de renforcer sa compétitivité internationale.

Le développement de l’industrie des semi-conducteurs est le choix stratégique et la priorité absolue du Vietnam. Pour soutenir la croissance, il est nécessaire de renouveler ses moteurs traditionnels tels que l’investissement, l’exportation et la consommation tout en en promouvant de nouveaux comme la transformation numérique, la transition verte, les économies circulaire, collaborative mais aussi du savoir et surtout de nouveaux fronts comme les semi-conducteurs, l’IA, l’Internet des objets, le cloud computing, afin de créer de nouvelles forces de production, a conclu le chef du gouvernement Pham Minh Chinh.

Thúy Hà/CVN