Joey King habillé par Công Tri pour la montée des marches de Cannes

>> Awkwafina illumine la fête des Oscars dans une robe signée Công Tri

Công Tri mérite sa consécration sur le tapis rouge cannois, avec l’actrice Joey King comme ambassadrice, vêtue d’une robe inspirée de la couleur et du mouvement de l’eau, juste reflet de l’audace, de l’élégance et de l’intemporalité des créations du styliste.

Le Festival de Cannes est depuis toujours considéré comme le rassemblement de l'élite mondiale de l'industrie du divertissement et constitue également un terrain de jeu féroce pour les célébrités du monde de la mode. À Cannes cette année, Công Tri fait partie des nouveaux grands noms et a été choisi par l'actrice Joey King pour porter ses tenues.

La beauté hollywoodienne née en 1999 a attiré l'attention des médias en apparaissant à la projection The Most Precious of Cargoes dans une tenue fine et vaporeuse, exhibant ses courbes sous l’objectif de centaines de caméras professionnelles.

Pour créer cette œuvre, le styliste Công Tri s'est inspiré de la sensation du courant de l’eau sur la peau, couvrant intelligemment les zones « sensibles » tout en dévoilant d’autres parties du corps.

La création de Công Tri a mis un mois à être finalisée et a été expédié aux Etats-Unis fin avril. La robe de Công Tri sublime la silhouette de l’actrice d’à peine 1m63.

Sur sa page personnelle comptant plus de 18 millions de followers, Joey King a adressé ses profonds remerciements à Công Tri. Grâce à lui, elle "a vécu ses grandes émotions tout en se sentant à la fois sexy, douce et aussi élégante qu’une princesse".

Joey King est une célèbre actrice, à l'écran depuis l'âge de 4 ans. Même si elle n'a que 25 ans, la belle a reçu une série de récompenses prestigieuses. Elle apparait dans de nombreuses œuvres de renommée mondiale telles que The Kissing Booth, Bullet Train, The Conjuring, White House Down...

Công Tri est connu comme le « grand frère de la mode vietnamienne » avec d'innombrables créations qui ont attiré l'attention des superstars les plus puissantes d'Hollywood. Cette année, de nombreuses stars ont déjà porté ses costumes. Parmi elles, la star Gwyneth Paltrow et la « princesse des neiges » Eileen Gu. Avant cela, il avait déjà conquis d’autres célébrités telles que Beyonce, Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Charlize Theron, Zendaya, Rihanna...

Texte et photo: Minh Thu/CVN