Le Vietnam sacré à la Coupe de l’ASEAN 2024

Dès le coup d’envoi du match retour, la composition de l’équipe vietnamienne a surpris les observateurs. Le milieu de terrain Tuân Hai, souvent cantonné au rôle de “super remplaçant” lors des précédentes rencontres, a été titularisé et s’est révélé être l’“arme secrète” de l’entraîneur sud-coréen Kim Sang-sik, contribuant à deux des trois buts vietnamiens. Son intervention a été d’autant plus cruciale qu’elle a compensé l’absence de Nguyên Xuân Son, blessé et contraint de quitter le terrain.

Bien que Tuân Hai ait rapidement suscité des inquiétudes en écopant d’un carton jaune, il a su faire taire les critiques en marquant un superbe but à la 8e minute. La joie a toutefois été de courte durée. La Thaïlande, sous pression, a réagi vigoureusement, et une erreur de Ngoc Tân a permis à Benjamin James Davis, un joueur trinational, d’égaliser à la 28e minute avec une frappe lointaine.

Match retour épique

L’inquiétude s’est intensifiée parmi les millions de supporters vietnamiens lorsque l’attaquant naturalisé Nguyên Xuân Son a dû quitter le terrain à la 34e minute suite à une blessure.

À la mi-temps, l’entraîneur Kim Sang-sik a tenté d’ajuster son dispositif. Cependant, la situation s’est compliquée lorsque la Thaïlande a inscrit un deuxième but controversé. Alors que les joueurs vietnamiens avaient dégagé le ballon pour permettre des soins à un coéquipier, les Thaïlandais ont repris le jeu sans rendre le ballon, permettant à Supachok de marquer de loin. L’arbitre, après un long examen, a validé le but, portant le score à 2-1 pour la Thaïlande, égalisant ainsi le score total à 3-3.

Malgré cette pression, l’attaquant Quang Hai a su faire la différence. Son dribble a conduit à l’expulsion de Weerathep, laissant les Thaïlandais en infériorité numérique. Quang Hai a ensuite servi Tuân Hai, dont le tir a été dévié par le défenseur Pansa dans son propre but, permettant au Vietnam de reprendre l’avantage avec un score de 4-3.

Dans un contexte de forte pression, l’équipe thaïlandaise a continué d’attaquer, mais le Vietnam s’est replié pour défendre son avance. C’était un moment crucial, où la fatigue a commencé à se faire sentir parmi les joueurs vietnamiens.

La délivrance est finalement venue lorsque Hai Long a profité d’une montée offensive du gardien Khammai pour marquer de loin sur un corner, scellant ainsi la victoire du Vietnam à 3-2 et la conquête du titre avec un score cumulé de 5-3.

Cette double victoire en finale, malgré l’absence de Nguyên Xuân Son pendant la majeure partie du match, renforce la valeur de ce titre. Le succès du Vietnam redonne espoir aux supporters après une période difficile pour le football national, suite à la fin du contrat de l’entraîneur sud-coréen Park Hang-seo.

Record : huit rencontres sans défaite

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a envoyé dimanche soir 5 janvier une lettre de félicitations à la sélection nationale. Il a affirmé que cette victoire était non seulement une fierté pour le sport vietnamien, mais aussi une source d’inspiration pour toute la nation, illustrant le désir de s’élever et de conquérir de nouveaux sommets.

Le 6 janvier à Hanoï, le chef du gouvernement a rencontré et félicité le Onze national pour sa victoire à la Coupe de l’ASEAN Mitsubishi Electric 2024. Rappelant son parcours chargé d’émotions jusqu’au championnat, Pham Minh Chinh a attribué ce résultat aux efforts de toute l’équipe, au processus de formation du secteur sportif et, surtout, au soutien de plus de 100 millions de Vietnamiens en toutes circonstances. Il a également demandé à l’équipe de ne pas se reposer sur ses lauriers mais de poursuivre ses efforts pour obtenir plus de victoires et atteindre des objectifs plus élevés, y compris lors des tournois asiatiques et de la Coupe du monde.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remis l’Ordre du Travail de première classe au Onze national et l’Ordre du Travail de troisième classe à six joueurs aux performances exceptionnelles, à savoir Nguyên Xuân Son, Dô Duy Manh, Nguyên Quang Hai, Nguyên Tiên Linh, Nguyên Hoàng Duc et Nguyên Dinh Triêu. Il a également décerné des satisfecit du Premier ministre aux 29 membres de l’équipe.

Le 5 janvier, la Fédération internationale de football association (FIFA) a salué l’exploit des “Guerriers à l’Étoile d’or”. Sur sa page officielle des réseaux sociaux, elle a publié des images de l’équipe nationale du Vietnam soulevant le trophée de la Coupe de l’ASEAN Mitsubishi Electric 2024, accompagnées d’un message de félicitations bref mais significatif : “Champions d’Asie du Sud-Est, champions dans le cœur de tous les Vietnamiens !” accompagné de deux symboles - le drapeau vietnamien et le trophée du championnat.

Cette image a rapidement reçu des milliers de likes et de commentaires de fans du monde entier. Le message de félicitations ne se contente pas de confirmer l’attrait pour le football en Asie du Sud-Est, mais reconnaît également le succès exceptionnel de l’équipe vietnamienne.

En effet, cette dernière a établi un nouveau record en réalisant la meilleure performance de l’histoire de la compétition, avec 7 victoires et 1 match nul, un exploit sans précédent. De plus, elle a terminé le tournoi avec un différentiel de buts impressionnant de +14 (20 marqués, 6 encaissés).

Après le match final retour, l’entraîneur Kim Sang-sik a exprimé sa fierté : “C’est un jalon historique. Nous avons dû faire face à un stade difficile et à une rencontre éprouvante. Grâce au soutien des supporters vietnamiens, nous avons pu décrocher cette victoire. Je remercie mes footballeurs pour leur détermination et leur volonté de lutter jusqu’à la dernière minute”.

Il a également souligné l’importance de ce titre : “J’ai déjà remporté le championnat national de République de Corée (K-League). Mais aujourd’hui, c’est ma première victoire avec une sélection nationale. Et cela revêt une signification particulière pour moi. Bien que mon début avec le Vietnam n’ait pas été facile, nous allons désormais nous concentrer sur les qualifications pour la Coupe d’Asie et les 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33). Ce titre sera un tremplin pour aller plus loin”.

Félicitations de la part des supporters

Ce troisième titre du Vietnam dans l’histoire de la Coupe de l’ASEAN a suscité des félicitations de la part des supporters d’Asie du Sud-Est. Un fan indonésien a partagé : “Félicitations au Vietnam, continuez à briller contre la Thaïlande. Le football vietnamien évolue, et j’espère vous voir performer en Asie”.

Des encouragements ont également été émis par des supporters thaïlandais, affirmant : “Félicitations à l’équipe vietnamienne. Vous êtes beaucoup plus forts cette année et méritez votre titre. Vous êtes un adversaire respecté”.

La victoire du Vietnam a même reçu des échos à l’international, avec des messages de félicitations venant du Brésil : “Vietnam ! Les meilleures félicitations du Brésil. Un match mémorable, vous méritez d’être champions ! ”

Le titre de champion de la Coupe de l’ASEAN Mitsubishi Electric 2024, décroché sur le sol thaïlandais au début de l’année 2025, marque le début d’une nouvelle ère pour le football vietnamien. Les investissements significatifs au championnat national (V-League) ont attiré de nombreux talents internationaux, renforçant ainsi la qualité de la sélection nationale. Ces joueurs, désireux d’obtenir la nationalité vietnamienne et de contribuer à l’équipe, ont particulièrement amélioré la ligne d’attaque, longtemps perçue comme un point faible.

La victoire de l’équipe nationale a suscité une vague de joie à travers le pays. À Hanoï, dès le coup de sifflet final, des milliers de supporters se sont précipités dans les rues, agitant des drapeaux et poussant des cris de célébration. Des cortèges de voitures et de motos ont envahi le centre-ville, créant une atmosphère festive, accompagnée de sons de tambours et de chants. À travers la capitale, des groupes formaient un véritable “fleuve” de drapeaux rouges à étoiles jaunes, tandis que des milliers de personnes criaient le nom de leur pays.

À Hô Chi Minh-Ville, le 6 janvier, les rues étaient également envahies par une marée de supporters arborant fièrement les couleurs nationales. Les avenues Nguyên Thi Minh Khai, Pham Ngoc Thach et Dông Khoi, ainsi que la célèbre rue piétonne Nguyên Huê et la cathédrale Notre-Dame, étaient particulièrement animées. Les habitants affluaient de toutes parts, se mêlant aux chants de célébration, tandis que les vendeurs de drapeaux et de vuvuzela sur les trottoirs peinaient à répondre à la demande.

À Dà Nang (Centre), de nombreux points de distribution offraient gratuitement des drapeaux et des banderoles aux supporters dans les rues.

Presque toutes les provinces et villes, de Hai Phong (Nord) à Cà Mau (Sud), en passant par des îles comme Phu Quôc et Ly Son (Sud), ont vu leurs habitants se rassembler dans un élan de joie, transformant cette victoire en une célébration nationale.

Coup double de Nguyên Xuân Son Lors du match retour de la finale, l’attaquant Nguyên Xuân Son a dû quitter le terrain à la 34e minute en raison d’une fracture du tibia. Cependant, il a quand même réussi à laisser sa marque avec sept buts et deux passes décisives en cinq matchs, remportant le titre de meilleur buteur et étant élu meilleur joueur de la Coupe de l’ASEAN Mitsubishi Electric 2024. La performance de Nguyên Xuân Son n’est pas seulement une fierté pour le football vietnamien mais aussi une reconnaissance au niveau international. La FIFA a particulièrement souligné son influence sur le terrain. Un autre Vietnamien, Nguyên Dinh Triêu, a également été reconnu comme meilleur gardien de but du tournoi, tandis que le Thaïlandais Suphanat Mueanta, né en 2002, a remporté le titre de meilleur jeune joueur avec quatre buts à son actif.

Texte : Phuong Nga/CVN

Photo : VNA/CVN

Infographie : Phuong Nga/CVN