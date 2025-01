Renforcer la compétitivité des fruits tropicaux vietnamiens

L’Organisation des Nations unies pour le développement industriel collabore avec le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural pour le déploiement réussi d’un projet visant à améliorer la capacité de conformité aux normes et la qualité des chaînes de valeur des fruits.

Le Programme mondial de qualité et de normes (Global Quality and Standards Programme - GQSP) est une véritable initiative à grande échelle conçue pour encourager le développement systématique du commerce le long de chaînes de valeur spécifiques dans différents secteurs.

Grâce à une approche innovante développée par l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et le gouvernement suisse - par l’intermédiaire de son Secrétariat d’État à l’économie (SECO), le GQSP identifie les défis liés à la qualité et effectue des interventions ciblées à chaque étape de la chaîne de valeur, augmentant ainsi la conformité aux exigences du marché international et aidant finalement les pays à s’engager dans le commerce mondial. Il les soutient en renforçant les institutions d’infrastructure de qualité et les prestataires de services, en améliorant la capacité de conformité des acteurs du secteur privé, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), et en créant une culture de la qualité parmi toutes les parties prenantes.

Le GQSP Vietnam est structuré en deux phases. La première, mise en œuvre de mars 2020 à juin 2023, a été centrée sur les secteurs de la mangue et du pamplemousse dans le delta du Mékong. Ces efforts ont abouti à des résultats record pour ses exportations de fruits en 2023. La deuxième, lancée en octobre 2023 pour une durée de plus de trois ans, vise à étendre cette initiative responsable à une large gamme de fruits tropicaux.

Pour la production et le commerce durables

Le commerce mondial est de plus en plus intégré dans les chaînes de valeur et régi par des exigences de qualité et de normes. Le GQSP II continue de répondre aux défis auxquels sont confrontés les exportateurs des pays en développement pour satisfaire et prouver leur conformité à ces exigences.

L’objectif principal du GQSP II Vietnam est d’améliorer la compétitivité et la durabilité des exportations de fruits tropicaux par l’innovation, la diversification et une meilleure conformité aux normes.

Selon Lê Thi Thanh Thao, représentante de l’ONUDI au Vietnam, les activités d’assistance technique s’étendront désormais aux chaînes de valeur de la mangue, du pamplemousse, du durian et du fruit de la passion dans les localités du delta du Mékong et des hauts plateaux du Centre. Elles visent également à créer un environnement favorable à la culture de la qualité, à améliorer les institutions d’infrastructure de qualité et les prestataires de services pour aider les PME à renforcer leur capacité à mieux répondre aux exigences du commerce mondial.

Le Dr Pham Anh Tuân, directeur de l’Institut vietnamien d’ingénierie agricole et de technologie post-récolte (VIAEP), relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MARD), a informé que la valeur des exportations de fruits et légumes pourrait établir un record de plus de 7,1 milliards d’USD en 2024, contre 5,6 milliards en 2023. “Continuant sur sa lancée, la filière devrait réaliser au moins 8 milliards d’USD d’exportation en 2025”, a prévu Dang Phúc Nguyên, secrétaire général de l’Association vietnamienne des fruits et légumes (VINAFRUIT).

S’il réussit à atteindre cet objectif, le Vietnam entrera dans le Top 5 des pays exportateurs mondiaux en la matière.

Nguyên Thanh Bình, président de VINAFRUIT, a déclaré que les fruits et légumes figuraient parmi les produits phares du Vietnam, exportés vers une soixantaine de marchés à travers le monde. Il a également insisté sur l’importance d’améliorer la transformation des produits et de réduire les pertes après récolte comme solutions durables pour accroître la compétitivité et diminuer les coûts logistiques.

Une cooperation étroite saluée

Sibylle Bachmann, responsable de la coopération à l’ambassade de Suisse au Vietnam, a salué le partenariat stratégique entre l’ONUDI et le MARD.

Elle a appelé à un dialogue public-privé plus fort et plus stratégique, afin de favoriser des politiques d’assistance au secteur des fruits du Vietnam en garantissant la qualité, la sécurité et la pertinence des produits pour le commerce mondial.

Le marché vietnamien des fruits est incroyablement diversifié et dynamique, reflétant le riche patrimoine agricole du pays et son climat favorable à la culture d’une grande variété de fruits. Le Vietnam est l’un des rares au monde à en produire de nombreux types avec des rendements élevés. Ses produits d’exportation phares comprennent le durian, le fruit du dragon, la banane, le jacquier, la mangue…

Selon le MARD, la zone fruitière du Vietnam compte actuellement environ 1,2 million d’hectares avec environ 50 types de fruits, dont les fruits tropicaux présentent de grands avantages à l’exportation.

Les plus grands importateurs de fruits et légumes vietnamiens sont la Chine, la République de Corée, le Japon, la Thaïlande, les États-Unis, les Pays-Bas, l’Australie, les Émirats arabes unis (EAU) et la Russie.

Avec l’accompagnement technique et stratégique de l’ONUDI et de la Suisse, le secteur des fruits tropicaux du Vietnam est sur la voie d’une transformation durable et d’un succès accru sur les marchés internationaux.

