Développer la coopération agricole Vietnam - Afrique

L’agriculture est l’un des secteurs de coopération traditionnels entre le Vietnam et les pays africains. Cette collaboration s’est développée au fil des années, tirant parti du savoir-faire et des expériences respectifs des deux parties.

Ces derniers temps, plusieurs pays africains ont développé des politiques actives pour leur développement socio-économique et une coopération internationale élargie, notamment dans le secteur agricole. Leurs mesures incitatives en faveur de la coopération agricole visent à exploiter de manière plus efficace leurs potentiels et atouts pour promouvoir une agriculture durable et garantir leur sécurité alimentaire. Cela a créé des opportunités de partenariat pour les pays étrangers, dont le Vietnam.

Depuis 1980, celui-ci a signé de nombreux accords de coopération bilatérale et tripartite avec le Bénin, le Congo, la Guinée, Madagascar, le Mali, le Mozambique, la Namibie, le Sénégal et le Tchad. Il a ainsi envoyé des centaines d’experts et de techniciens pour enseigner aux agriculteurs africains les techniques de riziculture intensive, avec le soutien financier de tiers tels que l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), ainsi que la France et l’Afrique du Sud.

De plus, "le pays a accueilli des groupes d’experts et d’étudiants africains pour étudier les modèles de production agricole", informe le Dr. Nguyên Hai Luu, du ministère vietnamien des Affaires étrangères.

Des chiffres éloquents

Outre le partage d’expériences et le transfert de connaissances à plusieurs pays africains dans le cadre de la coopération Sud-Sud, considérée comme un modèle de partenariat entre pays en développement, le Vietnam renforce également ses relations bilatérales dans l’exportation de riz, ainsi que dans le développement de l’anacardier, du caféier et de l’hévéa avec différents pays comme l’Angola, la Libye et le Mozambique.

Au cours de la dernière décennie, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’Afrique ont plus que doublé, passant de 2,52 milliards d’USD en 2010 à 5,5 milliards en 2022. Les principales marchandises exportées sont le riz, le café, le thé et les produits aquatiques. De nombreux articles vietnamiens sont appréciés par les consommateurs africains.

La valeur des exportations vers l’Afrique de produits agricoles vietnamiens, de plus en plus diversifiés, a enregistré une croissance régulière. En 2022, elle a atteint plus de 950 millions d’USD, soit 26,5% du total des exportations du Vietnam vers ce marché. Les exportations de riz sont arrivées en tête avec 624 millions d’USD, suivies par le café (161 millions) et la noix de cajou (66,1 millions).

Cependant, l’échelle de coopération entre le Vietnam et l’Afrique demeure modeste, ne correspondant pas encore aux potentiels et avantages des deux parties.

À l’avenir, l’agriculture restera un secteur de partenariat prometteur. Grâce à la création de la

Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’Afrique devraient augmenter considérablement. L’Agenda 2063 vise à transformer ce dernier en une puissance mondiale, s’appuyant sur une croissance globale et un développement durable, dont l’essor d’une agriculture moderne.

"D’ici à 2050, l’Afrique devrait voir sa population doubler et sa production agricole croître de 60%, sa demande continuera de dépasser l’offre. C’est pourquoi, elle continuera d’avoir besoin d’importer des produits agricoles, des matières premières (engrais, semences, machines, etc.), des technologies de production et de transformation, ainsi que des investissements", estime le Dr. Nguyên Hai Luu.

Partenariat égal et intérêt mutuel

D’un pays qui souffrait constamment d’une pénurie de vivres, le Vietnam est désormais le 3e exportateur de riz mondial, avec environ 9 millions de tonnes expédiées en 2024, derrière l’Inde (17 millions de tonnes) et la Thaïlande (10 millions de tonnes).

En 2024, ses exportations de produits agricoles ont atteint plus de 30 milliards d’USD, soit une augmentation de plus de 6,3% par rapport à 2023.

Ses produits sont présents dans 196 pays et territoires. Le pays s’oriente vers une agriculture marchande moderne, intelligente, adaptée aux changements climatiques et liée aux marchés internationaux.

Le Vietnam possède de nombreux atouts dans sa coopération agricole avec les pays africains. Par rapport à d’autres nations, il se distingue par une longue tradition d’agriculture, considérée comme exemplaire pour son efficacité élevée à coût raisonnable et ses techniques simples, adaptées au niveau de connaissance des agriculteurs africains.

"Cependant, ces liens se sont distendus ces dernières années. La raison en est que les pays africains se concentrent sur la résolution de leurs problèmes internes et d’autres priorités", analyse le Dr. Nguyên Hai Luu.

Les experts vietnamiens envoyés en Afrique ne bénéficient pas d’un régime salarial et préférentiel adéquat à leur niveau et à leur travail, tandis que les conditions de vie laissent encore à désirer. "À cela s’ajoute le manque d’organes de relations commerciales et diplomatiques du Vietnam dans ces pays. La collaboration entre ministères, branches et localités pour la mise en place des accords de coopération n’est pas suffisamment étroite", précise-t-il.

Face à cette situation et pour accélérer la mise en œuvre de deux projets phares du gouvernement, l’un sur le "Développement des relations entre le Vietnam et les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique pour la période 2016-2025", et l’autre sur le "Développement des relations entre le Vietnam et l’Union africaine pour la période 2021-2025", la coopération agricole bilatérale doit se réinventer.

Le Dr. Nguyên Hai Luu insiste sur la nécessité de changer l’approche de la coopération agricole avec les pays africains en privilégiant un partenariat égal et l’intérêt mutuel. Il souligne également l’importance de choisir des partenaires ciblés, en se concentrant sur les amis traditionnels présentant des potentiels agricoles et des conditions de sécurité stables.

L’établissement de modèles de collaboration efficaces, l’accélération de l’application des accords bilatéraux, l’élaboration de mécanismes de partenariat intersectoriel et la création d’un organe chargé de la gestion générale de la coopération agricole avec les pays africains font également partie des mesures à déployer.

Enfin, le Dr. Nguyên Hai Luu suggère l’élaboration d’une stratégie de coopération agricole avec l’Afrique dans le nouveau contexte, où les techniques agricoles sont considérées comme une marchandise à part entière.

