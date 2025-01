La Francophonie à l’heure de l’innovation durable

Ces dernières années, l’innovation a pris une place importante dans la bonification de l’offre de coopération francophone. En produisant un large éventail d’avantages grâce à une approche judicieuse, les innovations frugales co-construites transcendent la diversité, la complexité et l’interconnexion des besoins pressants des populations.

Une approche judicieuse

L’OIF a co-construit avec ses partenaires de terrain et les bénéficiaires finaux une démarche innovante fondée sur l’immense richesse du savoir patrimonial transmis à travers plusieurs générations de francophones. Cette approche repose sur un mécanisme compétitif et transparent qui a permis de sélectionner une dizaine de partenaires nationaux, dans le but de faire émerger des innovations frugales dans des secteurs aussi variés que l’agriculture, l’agroalimentaire ou l’intelligence artificielle (IA).

Les subventions octroyées en cascade ciblent prioritairement les jeunes innovateurs, considérés comme des acteurs essentiels à l’amélioration des conditions de vie des populations et à la préservation de l’environnement. Malgré les critères stricts de sélection, l’implication des moins de 35 ans dans la recherche et l’innovation est jugée cruciale pour assurer un retour sur investissement de plusieurs décennies et renforcer l’engagement de la Francophonie en faveur du développement durable.

Plusieurs incubateurs francophones d’innovation contribuent à cette dynamique, à l’instar du projet “Production et diffusion des innovations, et développement de la culture du numérique pour les constructions écologiques et les équipements au Cameroun”, piloté par la Mission de promotion de matériaux locaux (MIPROMALO). Il s’agit de mettre un accent sur le soutien des pôles d’innovations et parcs technologiques, visant à favoriser l’interconnexion des innovations au sein de chaînes de valeur ou de filières. Cette approche permet de réduire l’isolement des recherches et technologies disparates, tout en optimisant l’impact des investissements nécessaires.

Dans la même optique, le projet d’“Excellence en production d’innovations technologiques en agro-industrie” de l’Université de Ngaoundéré (PEPITA-UN) se distingue par ses travaux sur l’ensemble de la chaîne de valeur du manioc amer.

Ces mutualisations facilitent en amont l’utilisation conjointe des machines de même que la commercialisation en aval des produits et processus.

La diversité des démarches déployées montre parfaitement la multiplicité et l’interconnexion des besoins dans le domaine de l’innovation au sein des écosystèmes francophones.

Des éco-innovations prometteuses

La stratégie de la Francophonie pour le développement des éco-innovations a permis d’obtenir des résultats attractifs et porteurs d’espoir.

Pour la valorisation des déchets, plusieurs prototypes ont été développés par le Fab Lab Ecodéchets, comme des poubelles intelligentes équipées d’une IA ou une couveuse d’œufs automatisée à base de déchets plastiques recyclés. Le projet “Valorisation des déchets pour un environnement sain en République démocratique du Congo (RDC)”, mené par l’Université de Goma, a également abouti à des innovations telles que la production d’humus via le vermicompostage et la lombriculture, ainsi que la fabrication de matériaux écologiques à partir de déchets plastiques.

En agroalimentaire, plusieurs procédés, produits et équipements agroindustriels ont été développés par le PEPITA-UN, visant à optimiser la conservation, la transformation et la consommation des aliments. Parmi ces innovations figurent la farine à base de niébé ou des conserves de poisson d’eau douce inspirées d’un mets traditionnel.

Dans le secteur agricole, le projet “Amélioration de la production de l’agriculture familiale et réduction de la pauvreté (APAFReP)” de l’Institut de recherche agricole pour le développement (IRAD) s’est concentré sur de nouvelles semences performantes adaptées aux défis économiques et climatiques, ainsi que sur de nombreux biofertilisants et biopesticides.

L’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) a, quant à lui, mis au point des solutions innovantes pour renforcer la résilience et les moyens de subsistance dans la Vallée du fleuve Sénégal, notamment en intégrant les larves de la mouche soldat noire dans l’alimentation avicole.

Par ailleurs, l’Institut togolais de recherche agronomique (ITRA) a conçu des technologies agricoles et d’élevage novatrices pour la résilience des systèmes alimentaires, comme le développement du maraîchage irrigué hors-sol via des systèmes de plasticulture au Togo…

Ces innovations, pertinentes et adaptées aux réalités socio-économiques locales, constituent une réponse concrète aux défis du développement durable.

Des enjeux structurels certains

Outre son impact scientifique remarquable, avec à son actif cinq prix d’excellence, une trentaine de brevets déposés auprès de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) et une cinquantaine d’articles publiés dans des revues scientifiques de renom, le développement de ces innovations a surtout ouvert de nouvelles perspectives en matière de création de richesses et d’emplois dans le domaine de la transition écologique. À ce jour, une vingtaine de produits issus de ces innovations sont déjà commercialisés, et d’autres suivront prochainement. Ces réalisations incarnent pleinement le thème du XIXe Sommet de la Francophonie: “Créer, innover et entreprendre en français”.

Cette démarche novatrice, mise en œuvre dans quatre pays africains, est appelée à être multipliée, renforcée et mise à l’échelle pour stimuler un environnement dynamique d’innovation dans l’espace francophone. Afin de pérenniser cette dynamique, l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) a développé des modules de formation en ligne, établissant ainsi un dispositif d’enseignement permanent sur l’innovation. Cependant, des enjeux structurels limitent la réplication de ce modèle inspirant.

En outre, bien que le partage et l’accès ouvert aux produits issus de l’innovation soient cruciaux pour accélérer le développement des pays, notamment les moins favorisés, réduire la vulnérabilité des populations les plus fragiles et mieux répondre à des défis globaux, tels que les changements climatiques, les pandémies sanitaires ou la protection des droits de propriété intellectuelle, demeure fondamental. Cela constitue un levier essentiel pour encourager la créativité et garantir des revenus aux innovateurs.

Lionelle Ngo - Samnick/OIF/CVN