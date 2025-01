Perspectives politiques pour le développement du secteur des semi-conducteurs

L’industrie des semi-conducteurs, essentielle à l’économie mondiale, connaît une croissance fulgurante. Le Vietnam, avec une stratégie pour 2030 et à l’horizon 2050, a pour ambition d’attirer les investissements et de renforcer la compétitivité de ses entreprises dans ce domaine clé.

Photo : VNA/CVN

À l’heure actuelle, le Parti et l’État vietnamiens mettent en place divers mécanismes et politiques novateurs pour encourager le développement de cette industrie.

Le ministre des Sciences et Technologies, Huynh Thành Dat, souligne que les semi-conducteurs, et plus particulièrement les puces, souvent comparés à des “grains de riz”, tiennent un rôle central dans l’alimentation de tous les secteurs technologiques de l’ère moderne. Elles représentent la clé des futures innovations numériques.

L’industrie des semi-conducteurs joue un rôle de plus en plus crucial dans l’économie mondiale. En 2023, le marché mondial des semi-conducteurs a atteint une valeur impressionnante de plus de 520 milliards d’USD et continue de croître à un rythme rapide.

Afin de soutenir le développement des ressources humaines dans ce secteur, le ministère des Sciences et Technologies met en œuvre des projets majeurs. Parmi ceux-ci figurent le programme “Promouvoir le transfert, la maîtrise et le développement des technologies de l’étranger vers le Vietnam dans les secteurs et domaines prioritaires d’ici 2025, et à l’horizon 2030 (Décision N°1851 du 27 décembre 2018) et le projet de “Formation et promotion des ressources humaines scientifiques et technologiques au niveau national et international avec l’aide du budget de l’État” (Décision N°2395 du 25 décembre 2015).

Parallèlement, le ministère concentre ses efforts sur la mise en place de programmes liés à l’accueil technologique et à la formation de la main d’œuvre dans les domaines de la conception et de la production de micropuces avancées à l’échelle mondiale.

Environnement législatif favorable

Selon le ministre Huynh Thành Dat, un cadre juridique favorable a été mis en place pour attirer les investissements dans le secteur des semi-conducteurs. Ainsi, des incitations fiscales ont été ajoutées à la Loi sur l’investissement et à la Loi sur l’impôt sur les sociétés pour encourager les projets technologiques à forte valeur ajoutée, notamment ceux liés à la fabrication de semi-conducteurs.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a déjà attiré plus de 40 grandes entreprises internationales des semi-conducteurs en provenance des États-Unis, de la République de Corée, du Japon, de Taiwan (Chine), des Pays-Bas, et d’autres pays. Parallèlement, des entreprises vietnamiennes telles que Viettel, FTP Extension et VNChip ont également commencé à se lancer dans cette industrie.

Dam Bach Duong, directeur du Département des hautes technologies au ministère des Sciences et Technologies, note que le gouvernement et les ministères sont pleinement engagés dans le développement de l’industrie des semi-conducteurs. Cependant, pour qu’une telle industrie prospère, il est nécessaire de concentrer les efforts sur plusieurs axes, notamment la recherche, le développement des ressources humaines et la mise en place d’un environnement propice à l’innovation.

Le gouvernement a clairement défini les responsabilités de chaque ministère et branche dans l’élaboration de stratégies et la construction de la main d’œuvre. Le ministère des Sciences et Technologies, en tant qu’agence de gestion étatique de la recherche, se concentrera sur la recherche scientifique et technologique.

Encourager les investissements

Dans les années à venir, son ministère poursuivra la mise en œuvre de programmes de recherche et de transfert de technologies, ainsi que des projets de coopération internationale avec des pays leaders dans le domaine. L’objectif est de créer des groupes de recherche capables de maîtriser les technologies de pointe et de les appliquer rapidement, a informé Dàm Bach Duong.

Un représentant de l’Institut de recherche sur le développement de Hô Chi Minh-Ville (Ho Chi Minh City Institute for Development Studies) propose de mettre en place des politiques spécifiques pour attirer davantage d’investissements étrangers directs (IDE), en particulier ceux d’investisseurs stratégiques, dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.

Il est essentiel de se concentrer sur des mécanismes politiques visant à améliorer la qualité des ressources humaines, notamment par des formations ciblées pour répondre aux besoins des entreprises. De plus, des mécanismes de soutien pour les startups, les fonds de capital-risque et les investisseurs doivent être mis en place, notamment en ce qui concerne les taxes, les lois sur le capital-risque et les protections juridiques pour les investisseurs.

Photo : CTV/CVN

En septembre 2024, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a approuvé le “Programme de développement de l’industrie des micropuces pour la période 2025-2030” dans le Parc de haute technologie de la ville. Ce programme a pour objectif de faire de Hô Chi Minh-Ville un hub de recherche et développement de premier plan dans le domaine des semi-conducteurs, avec un écosystème solide pour le développement de cette industrie.

D’ici 2030, le Parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville devrait devenir un centre de recherche et développement de référence pour cette industrie, avec une infrastructure scientifique et technologique moderne et des capacités accrues en matière de recherche et de maîtrise des technologies de pointe. Le programme prévoit également la mise en place de structures d’incubation, le soutien à la commercialisation des produits de semi-conducteurs vietnamiens et le développement d’un écosystème favorable à l’innovation et aux startups. La ville entend également se positionner comme centre d’excellence pour la formation de ressources humaines spécialisées, en adéquation avec les normes internationales.

Préparer la main-d’œuvre de demain

Le 4 décembre 2024, le vice-Premier ministre Lê Thanh Long a signé la directive N°43 du Premier ministre, visant à accélérer la formation des ressources humaines pour l’industrie des semi-conducteurs et les technologies numériques de base. Un pas stratégique pour soutenir l’essor de ces secteurs cruciaux.

Conformément à cette directive, le Premier ministre a chargé le ministère de l’Éducation et de la Formation d’élaborer et de publier un programme standardisé de formation, à finaliser au premier trimestre 2025. Cette initiative s’accompagne d’une révision des politiques d’exonération des frais de scolarité et d’octroi de bourses pour les étudiants dans ces domaines, à la fois sur le plan national et international, avec des propositions attendues d’ici fin 2025.

Le gouvernement souhaite également mettre en place un modèle de formation conjointe entre l’État, les établissements éducatifs et les entreprises, afin de mieux répondre aux besoins croissants des industries technologiques. Par ailleurs, le ministère de l’Information et de la Communication doit établir des prévisions sur les besoins en ressources humaines à l’horizon 2030, qui serviront de base pour les programmes de formation dans les universités.

Thuy Hà/CVN