Le Vietnam accélère l’innovation dans l’IA et les semi-conducteurs

Nvidia, le géant américain des puces dédiées à l’intelligence artificielle, a manifesté un vif intérêt pour le marché vietnamien. Le reflet de la stratégie proactive de développement technologique et de l’important potentiel économique du pays.

>> Partenariat avec NVIDIA, catalyseur pour la croissance technologique du Vietnam

>> Le Vietnam s'efforce de stimuler la croissance de l’industrie des semi-conducteurs

>> Développer l’industrie des semi-conducteurs en "se tenant sur les épaules de géants"

>> La vision ambitieuse du Vietnam pour l’industrie des semi-conducteurs

>> Perspectives politiques pour le développement du secteur des semi-conducteurs

Photo : VNA/CVN

Un accord récent conclu entre le Vietnam et le fabricant de puces américain Nvidia pour établir un centre de recherche et de développement en IA dans le pays marque une avancée significative dans le projet du Vietnam de se transformer en un pôle technologique régional. L’accord impliquera l’expansion d’un centre de données IA appartenant au groupe militaire vietnamien Viettel, qui utilise déjà la technologie Nvidia. Nvidia a également déclaré avoir acquis la start-up de soins de santé VinBrain, une unité du conglomérat vietnamien de premier plan Vingroup.

Un levier de croissance technologique

Parmi les investissements en matière d’intelligence artificielle (IA) et d’infrastructures cloud en Asie du Sud-Est, le développement du centre de recherche et développement (R&D) de Nvidia est particulièrement important alors que le Vietnam passe de la fabrication de bas niveau à la connexion aux réseaux d’innovation mondiaux. Cette évolution renforcera la position du Vietnam dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, créant des avantages concurrentiels distincts pour les entreprises opérant au et depuis le Vietnam.

Le Vietnam est en train de se positionner comme un leader de l’IA en Asie du Sud-Est. D’après les prévisions de Statista, le marché vietnamien de l’IA devrait générer 753,4 millions d’USD en 2024, avec une croissance annuelle de 28,36% sur la période 2024-2030. Ce taux de croissance, très proche de la moyenne régionale (28,53%), démontre la capacité du Vietnam à suivre le rythme de la transformation technologique mondiale impulsée par l’investissement étranger.

Une étude menée par Oxford Insights (basé au Royaume-Uni) sur l’état de préparation à l’IA, qui évalue la capacité numérique du gouvernement, les capacités technologiques et l’infrastructure de données, révèle que le Vietnam se classe au 39e rang sur 139 pays, gagnant 19 places par rapport à l’année dernière. En Asie du Sud-Est, le Vietnam se classe parmi les cinq premières nations, avec plus de 5.000 ingénieurs, 7.000 experts en IA et quelques 500 startups dans ce secteur.

Le dynamisme technologique du Vietnam s’explique par plusieurs facteurs : une main d’œuvre compétitive en termes de coûts, jeune et dynamique ; l’émergence de startups technologiques locales ; une position géographique stratégique ; des efforts du gouvernement pour maintenir la croissance économique et un environnement commercial propice à l’innovation.

L’investissement stratégique de Nvidia au Vietnam marque un changement transformateur dans l’émergence du pays en tant que futur pôle d’innovation en IA d’Asie du Sud-Est. La création de deux centres d’IA, ainsi que des partenariats avec des acteurs locaux clés tels que VinBrain et FPT Corporation, démontrent l’importance croissante du Vietnam dans l’écosystème mondial de l’IA. La convergence des avantages stratégiques du Vietnam - notamment sa main-d’œuvre jeune et qualifiée, son écosystème de startups dynamique, sa situation géographique et ses politiques gouvernementales de soutien - crée un environnement idéal pour la poursuite des progrès technologiques et des investissements étrangers.

Photo : VNA/CVN

Comme le Vietnam cherche à passer d’une fabrication de bas niveau à une production à haute valeur ajoutée basée sur l’innovation, ces développements sont le signe d’un avenir prometteur pour les acteurs de l’intelligence artificielle, qu’ils soient nationaux ou internationaux

Un environnement propice à l’innovation

Le Vietnam a activement préparé les conditions de coopération avec les entreprises et les investisseurs américains dans la chaîne d’approvisionnement de l’industrie des semi-conducteurs, a déclaré Nguyên Chi Dung, ministre du Plan et de l’Investissement. “Il s’agit de perfectionner le mécanisme de guichet unique, élaborer un projet de développement des ressources humaines dans l’industrie des semi-conducteurs pour atteindre 30.000 ingénieurs d’ici 2030 et établir le Centre national d’innovation (NIC) pour être prêts à recevoir des projets d’investissement avec des partenaires étrangers”, a indiqué Nguyên Chi Dung.

Le chef de l’Association de l’industrie des semi-conducteurs (SIA) des États-Unis, John Neuffer, a parlé des activités de coopération entre le Vietnam et les États-Unis afin de promouvoir cette industrie. Les entreprises membres de la SIA, dont beaucoup sont présentes à ce séminaire, ont des investissements importants au Vietnam, notamment Intel, Marvell, Synopsys, Qualcomm, Ampere, Infineon... Et de nombreuses entreprises doublent leurs investissements. Ces investissements témoignent du rôle clé et croissant du Vietnam dans la chaîne d’approvisionnement mondiale. “La SIA voit des opportunités incroyables pour le Vietnam d’accroître sa présence dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs”, a déclaré John Neuffer.

Selon le vice-ministre de l’Éducation et de la Formation, Nguyên Van Phuc, le Vietnam dispose de ressources humaines abondantes. Actuellement, environ 200.000 étudiants vietnamiens font leurs études à l’étranger. Le Vietnam compte environ 40 universités proposant des formations dans les domaines liés aux semi-conducteurs. Si la demande augmente dans l’industrie des puces semi-conductrices, les étudiants s’y intéresseront davantage et le Vietnam pourra pleinement répondre aux besoins en ressources humaines.

“Le Vietnam souhaite vraiment que les entreprises américaines coopèrent étroitement avec les universités, développent des programmes de formation, soutiennent les étudiants dans leurs stages et aident les universités à construire des laboratoires”, a ajouté Nguyên Van Phuc.

Thê Linh/CVN