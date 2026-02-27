Une médecin dévouée aux soins des personnes âgées

À l’Hôpital gériatrique central, la Professeure associée-Docteure Nguyên Ngoc Tâm déborde d’énergie dans son travail. Elle est toujours très sollicitée par de nombreux patients venus s’inscrire pour des consultations et des soins, parmi lesquels une grande proportion de personnes âgées.

>> Une médecin au service des communautés frontalières

>> Hanoi s’emploie à améliorer la qualité de la médecine préventive

>> Le chef du gouvernement salue une profession noble au service de la santé

>> Le médecin Vu Xuân Thành, la musique adoucit les mœurs

Photo : VOV/CVN

Nguyên Ngoc Tâm a été l’une des deux plus jeunes femmes Professeures associées du secteur médical en 2025. Lauréate d’un troisième prix au concours national d’excellence en biologie, elle a été admise directement à la Faculté de médecine de Hanoï.

Après six années d’études universitaires, cette native de la province septentrionale de Thái Nguyên a poursuivi son parcours par trois années de résidence en médecine. Elle est aujourd’hui vice-cheffe du service d’endocrinologie-rhumatologie à l’Hôpital gériatrique central, tout en enseignant à la Faculté de médecine de Hanoï.

Au rez-de-chaussée de l’hôpital, dans un petit cabinet, elle accueille régulièrement des "têtes argentées" venues consulter. Les personnes âgées posent souvent de nombreuses questions, oublient parfois ce qu’elles viennent de dire, mais jamais elle ne s’en agace. Avec respect et bienveillance, elle les conseille et les accompagne comme s’il s’agissait de ses propres parents ou grands-parents.

Les patients sont nombreux, mais tous attendent avec patience et bonne humeur pour être reçus par la docteure Tâm. En retour de cette confiance, elle s’efforce toujours de terminer son travail, quitte à dépasser largement ses horaires. Déjeunant souvent bien après le début de l’après-midi et rentrant chez elle tard le soir, elle cherche avant tout à réduire le temps d’attente et à limiter le nombre de déplacements à l’hôpital, surtout pour les personnes âgées venant de loin ou ayant des difficultés à se déplacer.

Photo : VOV/CVN

D’une voix douce, arborant un sourire chaleureux et traitant chaque patient comme un membre de sa propre famille, la docteure Tâm obtient d’excellents résultats thérapeutiques grâce à des plans de soins minutieusement élaborés et personnalisés. Selon elle, chaque parole, chaque sourire du médecin peut influencer le processus de guérison ; c’est pourquoi elle veille toujours à offrir à ses patients le meilleur d’elle-même.

Efforts continues

En 2025, Mme Tâm a été proposée par l’Hôpital gériatrique central et le ministère de la Santé, avant d’être reconnue par le Conseil d’État des Professeurs comme répondant aux critères du titre de professeure associée. Cette distinction vient saluer ses contributions remarquables dans le traitement des maladies chroniques et dans le domaine de la gériatrie.

Devenir Professeure associée à 38 ans est le fruit de plus de 15 années d’efforts inlassables en tant que médecin et enseignante universitaire pour la docteure Tâm. Passionnée par son métier, Professeure associée, Docteure en médecine, elle est également co-autrice de deux ouvrages, Maladies en gériatrie et Sémiologie de médecine interne, publiés par la Maison d’édition de santé.

Appréciée de ses patients, elle l’est tout autant de ses étudiants dans son rôle d’enseignante au département de gériatrie de la Faculté de médecine de Hanoï.

Un peu après midi, à peine a-t-elle terminé la lecture des résultats d’analyses, les consultations et les prescriptions du dernier patient de la matinée qu’elle se dirige d’un pas vif vers le couloir des salles d’hospitalisation, où des étudiants en médecine attendent leur cours pratique.

Toujours attentive aux présentations de ses élèves, Mme Tâm formule des remarques critiques pertinentes, puis explique avec minutie les connaissances cliniques, rappelant qu’une même maladie peut se manifester et évoluer différemment selon les cas. Les futurs médecins ne cachent pas leur admiration.

Petite silhouette en blouse blanche, entourée d’une dizaine d’étudiants, elle efface toute distance hiérarchique : dans ce couloir, il n’y a ni titre ni statut, seulement le savoir médical et le travail partagé.

Van Hai - Hoàng Phuong/CVN