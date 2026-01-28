Une médecin au service des communautés frontalières

Au dispensaire de Hung Phuoc, province de Dông Nai (Sud), la doctoresse Bùi Thi Thu Liêu œuvre sans relâche depuis trois décennies auprès des populations vivant en zone frontalière. Son engagement constant contribue à améliorer durablement leur santé.

Photo : VNA/CVN

Installée dans une région reculée, marquée par une forte dispersion de l’habitat et des conditions socio-économiques modestes, le poste médical de Hung Phuoc joue un rôle essentiel dans le dispositif sanitaire de base. La doctoresse Bùi Thi Thu Liêu, 51 ans, dirige l’établissement depuis de nombreuses années. Entrée en fonction en 1996, elle n’a jamais quitté ce territoire qu’elle considère comme son lieu de vie et de travail à part entière.

Exercer la médecine dans une commune frontalière implique des contraintes spécifiques. Une partie de la population, notamment parmi les minorités ethniques, est restée longtemps éloignée des services de santé, par manque d’information ou par habitudes culturelles. Face à cette réalité, la doctoresse Liêu a privilégié une approche de proximité, fondée sur l’écoute et la confiance.

Avec son équipe, elle met en œuvre des actions régulières de prévention, de suivi médical et de sensibilisation. Cette démarche progressive a permis d’améliorer l’adhésion des habitants aux programmes de santé publique, en particulier dans les domaines de la santé maternelle et infantile.

Les résultats sont tangibles. La doctoresse informe que chaque année, le poste médical atteint, voire dépasse, ses objectifs fixés. Les consultations couvrent un large éventail de soins, allant du suivi de grossesse à la surveillance de la santé des femmes. La vaccination infantile constitue un indicateur significatif de cette évolution : autrefois, seuls quelques enfants étaient amenés aux séances de vaccination ; aujourd’hui, les parents conduisent spontanément leurs enfants au centre médical ou aux points de vaccination mobiles organisés dans les hameaux.

Au-delà de ses fonctions médicales, Bùi Thu Liêu joue un rôle central dans la dynamique collective de l’équipe soignante. Dans un contexte où les moyens humains et matériels ont longtemps été limités, son sens des responsabilités et sa constance ont contribué à maintenir la cohésion du personnel.

Des infrastructures renforcées

Photo : VNA/CVN

Le médecin Phan Ba Mao, collègue de longue date de Mme Liêu, souligne que les conditions de travail n’ont pas toujours été favorables. “Auparavant, les équipements étaient limités et les hameaux difficilement praticables, mais grâce au sens des responsabilités de la doctoresse, toute l’équipe est restée unie et a accompli ses missions jusqu’au bout”, explique-t-il. Selon lui, cet engagement constant a contribué à renforcer l’esprit de solidarité et le professionnalisme au sein de la station.

Même constat du côté de Mai Thi Giang, également agente de santé à Hung Phuoc. Elle évoque une charge de travail importante, liée à la diversité des missions menées au niveau local.

“Le volume de travail est élevé, mais l’exemple donné par la cheffe nous motive à faire davantage d’efforts”, confie-t-elle. Pour de nombreux membres de l’équipe, le poste de santé est ainsi devenu un lieu d’apprentissage continu et de pratique de proximité, au contact direct des patients.

Depuis 2020, les conditions de travail se sont améliorées grâce à des investissements dans les infrastructures. Le centre médical dispose désormais de locaux répondant aux normes nationales, comprenant une salle d’urgence, des salles de consultation, des chambres d’observation et une pharmacie. Ces équipements permettent une meilleure prise en charge des patients et un usage plus efficace des moyens médicaux disponibles.

Pour les habitants, le dispensaire constitue aujourd’hui un point de référence fiable. Toutefois, la prise en charge ne se limite pas aux consultations sur place. Fidèle à sa conception du travail sanitaire de base, la doctoresse Liêu privilégie également les interventions sur le terrain.

Avec son équipe, elle se rend régulièrement dans les hameaux de Muoi Mâu, Bù Tam et Phuoc Tiên afin de mener des actions de sensibilisation à la santé reproductive, à l’hygiène ou à la prévention des maladies. Cette présence régulière contribue, selon ses propres termes, “à faire évoluer progressivement les comportements”.

“À chaque consultation, les médecins nous expliquent clairement comment prévenir les maladies. Nous avons appris à boire de l’eau bouillie, à manger des aliments bien cuits et à garder notre environnement propre”, témoigne Diêu Ret, habitant du hameau de Bù Tam.

Au hameau de Muoi Mâu, Niêng Thi Sa Vy confie que grâce aux conseils du personnel médical, les familles savent désormais comment souscrire une assurance maladie et accéder plus facilement aux services de santé.

L’action menée par ce personnel soignant est également saluée par les autorités locales. Vo Anh Kiêt, vice-président du Comité populaire de la commune de Hung Phuoc, souligne que “le dispensaire joue un rôle central dans la mise en œuvre des missions de santé publique, malgré les difficultés liées à la dispersion géographique de la commune”.

Entre 2020 et 2025, la doctoresse Bùi Thi Thu Liêu a été distinguée par le secteur de la santé de la province de Dông Nai (Sud) dans le cadre du mouvement “Bonnes personnes, bonnes actions”. Cette reconnaissance met en lumière le rôle fondamental des structures sanitaires de base dans les zones frontalières, où la continuité des soins repose largement sur l’engagement individuel et collectif des professionnels de santé.

