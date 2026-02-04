Hô Chi Minh-Ville

Une sensibilité à fleur de peau

Nguyễn Trí Minh Tuyết est une artiste plasticienne qui vit et travaille à Hô Chi Minh-Ville. Son travail artistique est d’une grande originalité attirant et encourageant les jeunes générations de peintres.

Diplômée de l'Université des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville en 2008, avec une spécialisation en arts appliqués, Nguyễn Trí Minh Tuyết a choisi l'acrylique sur toile comme médium de prédilection pour exprimer ses émotions liées à la nature, ses souvenirs et son monde intérieur. Au cours de son parcours pictural, elle a participé à divers échanges artistiques internationaux en Thaïlande, en République de Corée, en Indonésie, à Taïwan (Chine) et en Norvège.

Son dévouement créatif a été reconnu par l'obtention, plusieurs années de suite, de bourses d'investissement artistique de la part de l'Association des beaux-arts de Hô-Chi-Minh-Ville. Nombre de ses œuvres font aujourd’hui partie de collections privées, tant en Chine qu'à l'étranger.

Outre sa pratique artistique, elle s'investit pleinement dans l'éducation artistique des plus jeunes et participe régulièrement à des jurys de concours de peinture.

Membre de l'Association des beaux-arts du Vietnam et de l'Association des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville, son art mêle émotions spontanées et techniques figuratives structurées, créant un univers pictural personnel où sentiments et souvenirs s'entremêlent à un esprit créatif contemporain.

Retour sur son style

Le style artistique de Nguyễn Trí Minh Tuyết se situe à la croisée de la peinture expressionniste et de la sensibilité graphique contemporaine.

Plutôt que de simplement imiter la réalité, elle s'attache à explorer le flux des souvenirs et des émotions intérieures. Son utilisation versatile de l'acrylique, alliant formes structurées et lignes fluides, crée un espace visuel profondément personnel qui invite à la réflexion sur le lien entre l'humanité et la nature. Elle affectionne particulièrement ses tableaux où se reflète pleinement le lien entre l’humanité et la nature.

C’est le cas d’un de ses tableaux célèbres où on trouve l’image d’une femme, d’où jaillissent des branches, des fleurs et des champignons issus de son imagination.

Pour l’artiste, cela suggère une âme à l’écoute du souffle de la terre. La précision de ses coups de pinceau et la douceur des couleurs créent un monde serein où réalité et rêve s’entremêlent, apportant un sentiment de paix et de liberté créative absolue.

Dans les prochaines années, Nguyễn Trí Minh Tuyết entend poursuivre son parcours pictural, en quête constante de nouvelles inspirations pour enrichir son langage artistique. Elle prévoit également d'intensifier sa participation à des échanges artistiques internationaux mais aussi de continuer à s'investir dans la communauté par l'enseignement, inspirant ainsi de jeunes passionnés d'art.

Son œuvre Transformation du poisson a reçu un prix lors de l’exposition nationale des beaux-arts du Vietnam en 2015. D’autres suivront.

Texte : Hervé Fayet/CVN

Photos : Nguyễn Trí Minh Tuyết/CVN