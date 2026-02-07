L’âme de la nation transmise par la calligraphie

À 27 ans, Dô Nhât Thinh établit un record national avec la fresque sur toile Việt Nam gấm hoa . Ce chef-d’œuvre de près de 50 m², célébrant trois Déclarations d’indépendance du pays, réinvente la tradition pour offrir un message de patriotisme vibrant aux nouvelles générations.

Le calligraphe Dô Nhât Thinh a établi un record national en créant une œuvre impressionnante inspirée de trois Déclarations d’indépendance issues de trois différentes époques de l’histoire du Vietnam.

Cette œuvre monumentale, sorte de fresque sur toile de 25 m de long sur 1,85 m de haut n’est pas qu’une œuvre d’art : c’est un message puissant de patriotisme, reliant le passé à la jeunesse d’aujourd’hui à travers la beauté de la calligraphie.

Intitulée Việt Nam gấm hoa (Vietnam, terre de splendeur), cette fresque monumentale est l’aboutissement de cinq années de travail acharné et a été dévoilée pour le 80e anniversaire de la Fête nationale, le 2 septembre 2025.

Dialogue entre tradition et modernité

S’étendant sur près de 50 m2, Vietnam, terre de splendeur a été peinte et écrite à la feuille d’or sur une toile de fond moderne, mêlant divers matériaux traditionnels et contemporains provenant de tout le pays, tels que du bambou, du bois, des feuilles de lotus, des feuilles d’or et d’argent, du thé, de la cendre, des grains de riz, de la poudre de café, de la terre, du sable et du charbon de bois.

Photo : RV/CVN

L’artiste y réinterprète trois Déclarations d’indépendance historiques du pays, chacune incarnant l’esprit national d’une époque : Nam quốc sơn hà (Montagnes et rivières du pays du Sud) de Ly Thuong Kiêt (1076), Bình ngô đại cáo (Grande proclamation de la victoire) de Nguyên Trai (1428) et la Déclaration d’indépendance du Président Hô Chi Minh (1945).

“Ces trois Déclarations ne sont pas que de simples écrits, elles respirent l’âme vietnamienne à travers les siècles. J’ai choisi de les réécrire afin de relier le passé au présent et à l’avenir. En les rendant visibles par la calligraphie, je veux que les jeunes ressentent cette flamme patriotique, 80 ans après la première lecture de la Déclaration d’indépendance de 1945”, partage l’artiste.

Au cœur de l’œuvre, une carte du Vietnam, des architectures typiques des trois régions, et le dragon de la dynastie des Ly (1009-1225), symbole de force et d’identité nationale. Les dominantes rouge et jaune rappellent le drapeau, le sang versé et l’héritage culturel immuable.

Pour Dô Nhât Thinh, la calligraphie dépasse l’art ancien : elle est un vecteur d’inspiration, un pont entre tradition et créativité, un moyen de transmettre l’amour du pays aux générations futures. “J’espère que lorsque les jeunes contempleront l’œuvre, ils ne se contenteront pas de voir les mots, mais percevront aussi l’histoire qui imprègne chaque trait”.

À seulement 27 ans, l’artiste a injecté un vent de modernité dans cet art traditionnel. Il marie la calligraphie à une palette de matériaux innovants - bois, tissu, verre, argile, métal, sciure - insufflant vie et diversité à ses créations.

Son talent a fait rayonner la calligraphie vietnamienne au-delà des frontières, de Tokyo (Japon) à Singapour, Bangkok (Thaïlande), Phnom Penh (Cambodge), Paris (France), et Sydney (Australie). Il a participé à des festivals et expositions au Vietnam et à l’étranger, comme Hello Saitama au Japon et le Festival de Huê, témoignant du dialogue culturel entre Orient et Occident.

Enrichir la culture vietnamienne par son art

Photo : CTV/CVN

Ses expositions nationales, véritables rencontres culturelles, invitent le public à voir la calligraphie dans son lien intime avec la vie quotidienne et l’histoire vietnamienne.

Lors de ses performances, Dô Nhât Thinh combine peinture et calligraphie, créant des œuvres originales saluées tant par le public que par des calligraphes du monde entier. Il rappelle que le Vietnam fut probablement le premier pays à utiliser le pinceau de calligraphie orientale pour écrire en alphabet latin romanisé, une première mondiale qui constitue un pont entre tradition et modernité.

Son engagement lui a valu les titres honorifiques d’“Artisan des villages de métiers traditionnels vietnamiens” et d’“Artisan national”, faisant de lui le plus jeune calligraphe à les recevoir. Cet honneur, remis lors d’une grande cérémonie à Hanoï, marque une étape majeure dans la préservation et la promotion de cet art.

Ayant choisi dès son plus jeune âge de rester au Vietnam malgré une bourse d’études à Singapour, Nhât Thinh poursuit une mission claire : enrichir la culture vietnamienne par son art, tout en inspirant la jeune génération à valoriser ses racines.

“Ce n’est pas seulement un hommage à mon parcours, mais un moteur pour tous les jeunes qui souhaitent perpétuer et faire évoluer notre patrimoine culturel à l’ère moderne”, conclut-il.

Thuy Hà/CVN