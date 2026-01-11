Le renouveau lumineux de la peinture sur soie

Entre tradition séculaire et modernité, l’artiste Luong Hiên insuffle une nouvelle vie à la peinture sur soie vietnamienne. Ses œuvres, empreintes de poésie, réinventent les techniques classiques pour sublimer la beauté du quotidien.

Née en 1972 dans la province de Quang Ninh (Nord), Luong Hiên découvre très jeune le dessin et la peinture. Dès l’enfance, elle se sent attirée par la soie, un matériau qu’elle perçoit comme à la fois léger, pur et respectueux de l’environnement. Cette sensibilité précoce, nourrie par l’observation du quotidien et de la nature, ne la quittera plus.

Après des études supérieures, elle est diplômée en 2002 de l’Université ouverte de Hô Chi Minh-Ville, au département des études sur l’Asie du Sud-Est. À partir de 2011, elle travaille pour la société Luong Kha et Liên Kêt Conseil, Design et Construction S.A.R.L., tout en poursuivant en parallèle une réflexion personnelle sur sa pratique artistique.

Un tournant décisif intervient en 2016, lorsqu’elle suit des cours intensifs au Centre de formation artistique de l’Association des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville. Elle y approfondit notamment la peinture sur soie auprès de la peintre reconnue Lê Thi Kim Bach. Cette formation marque l’affirmation de son langage plastique et l’ancre durablement dans cette discipline exigeante.

La peinture sur soie vietnamienne est un art délicat, réinventé à l’École des beaux-arts de l’Indochine dans les années 1930. Sous l’impulsion de Nam Son et de Victor Tardieu, les artistes redécouvrent ce support fragile et développent la technique dite de la “soie lavée”, permettant aux pigments - encre ou gouache - de pénétrer profondément les fibres.

Une écriture picturale personnelle

Semi-transparente et exigeante, la soie impose lenteur, précision et humilité. Marouflée sur papier, travaillée par lavis successifs, elle donne naissance à des effets subtils, empreints de douceur et de mélancolie. Inspirée par des maîtres tels que Nguyên Phan Chanh ou Mai Trung Thu, cette tradition associe sensibilité orientale et apports occidentaux, notamment dans le traitement des volumes et de la perspective.

Longtemps discrète sur la scène artistique, la peinture sur soie connaît depuis une dizaine d’années un regain d’intérêt, séduisant collectionneurs et amateurs par son raffinement technique et sa charge poétique.

Luong Hiên s’inscrit pleinement dans ce renouveau. Elle maîtrise aujourd’hui une soie fine et translucide, associée à une palette de couleurs douces et harmonieuses. Ses œuvres privilégient les tons neutres et laissent filtrer la lumière naturelle, créant une impression de clarté et d’élégance.

Sa technique repose sur un processus patient : peinture par couches successives, lavage à l’eau pour éliminer les pigments superflus, puis fixation des teintes les plus pures dans chaque fibre. Cette méthode confère à ses tableaux une profondeur éthérée, proche de l’aquarelle, où la couleur semble glisser doucement sur la surface.

Ses sujets - scènes de la vie quotidienne, paysages ruraux, portraits de femmes, natures mortes ou évocations historiques - traduisent une observation attentive du réel. Ils dégagent une atmosphère paisible, souvent empreinte de poésie et d’une certaine nostalgie.

Parallèlement à la peinture sur soie, Luong Hiên explore d’autres médiums : aquarelle, pastel, acrylique, encre, gravure et arts graphiques. Membre de l’Association des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville, elle participe régulièrement, depuis 2016, aux expositions du Club d’aquarelle de Hô Chi Minh-Ville, du Club des beaux-arts féminins, du Club d’art du Mékong, ainsi qu’aux manifestations organisées par l’association.

Aujourd’hui, à l’instar de la laque poncée, la peinture sur soie contribue pleinement au visage des beaux-arts vietnamiens contemporains. Issue d’un héritage populaire sans cesse renouvelé, elle trouve en Luong Hiên une interprète attentive, fidèle à l’esprit de cet art tout en l’inscrivant dans le présent.

Texte : Hervé Fayet/CVN

Photos : NVCC/CVN