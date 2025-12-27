Aviation

Héroïne du Travail : une reconnaissance nationale pour Nguyên Thi Phuong Thao, la dirigeante de Vietjet

Le 27 décembre à Hanoï, dans l’atmosphère solennelle du XIᵉ Congrès national d’émulation patriotique, le Parti et l’État ont décerné le titre de Héroïne du Travail à la période de Renouveau à la Dr Nguyên Thi Phuong Thao, présidente du conseil d’administration (Chairwoman) de la compagnie aérienne Vietjet Air et figure emblématique de l’entrepreneuriat vietnamien contemporain, dont l’engagement dynamique s’étend à de nombreux secteurs stratégiques.

Photo : VJ/CVN

Cette distinction honore une nouvelle génération d’entrepreneurs vietnamiens animés par l’esprit d’intégration internationale, l’innovation technologique, le sens du service public et l’ambition de contribuer au rayonnement du pays à l’ère du développement national.

Plus de 30 ans d’engagement et de dévouement

Depuis plus de trois décennies, la docteure Nguyên Thi Phuong Thao marque de son empreinte des secteurs clés de l’économie tels que l’aviation, la finance, la banque, l’investissement et la technologie. Dans chacun de ces domaines, elle a défendu une philosophie constante : libérer les ressources par l’innovation, anticiper les tendances grâce à la technologie et promouvoir une croissance au service de la nation, de la culture et du peuple.

Ses initiatives ont généré une valeur ajoutée significative pour des millions de clients, favorisé la croissance des investisseurs, créé des centaines de milliers d’emplois et dynamisé les secteurs dans lesquels elle intervient. Son engagement communautaire a également exercé une influence positive et inspirante, notamment auprès des jeunes, des femmes, des enfants et des populations vulnérables.

Dans le secteur aérien, elle a fondé et dirigé Vietjet Air, première compagnie aérienne privée du Vietnam, ouvrant ainsi une nouvelle ère de démocratisation du transport aérien et d’intégration internationale. Vietjet Air a permis à des millions de Vietnamiens de prendre l’avion pour la première fois et a transporté des centaines de millions de passagers. Elle est devenue un véritable pont entre le Vietnam et le monde, favorisant les échanges commerciaux, touristiques et culturels. L’image des avions aux couleurs rouge et jaune du Vietnam s’élançant dans le ciel symbolise aujourd’hui un pays dynamique, confiant et attractif pour les investisseurs internationaux.

Photo : VJ/CVN

L’empreinte de Mme Nguyên Thi Phuong Thao se manifeste également par sa capacité à résoudre des défis structurels complexes grâce à l’innovation technologique. Qu’il s’agisse de l’optimisation des opérations aéroportuaires, de la transformation numérique des systèmes aéronautiques, de l’application pionnière de la biométrie dans les procédures de vol, des solutions déployées pendant la pandémie de Covid-19 ou encore du sauvetage rapide de la Bourse de Hô Chi Minh-Ville, elle a toujours choisi les voies exigeantes mais porteuses de valeur durable pour l’économie et la société.

Son titre d’Héroïne du Travail s’est forgé dans l’adversité. Lorsque la Bourse vietnamienne a été menacée de paralysie en raison de la saturation de son système, elle a pris des initiatives décisives avec des experts technologiques pour rétablir rapidement son fonctionnement, préservant ainsi la confiance de millions d’investisseurs et contribuant au développement stable du marché des capitaux. Durant la pandémie de Covid-19, des plateformes numériques dédiées au dépistage et à la gestion sanitaire ont également été mises en œuvre avec efficacité, illustrant son engagement sociétal fondé sur la technologie.

Démarches stratégiques d’envergure mondiale

Sur la scène internationale, l’année 2025 a marqué une nouvelle étape stratégique d’envergure mondiale pour la docteure Nguyên Thi Phuong Thao. En effet, les accords de coopération et contrats majeurs conclus avec de grands groupes internationaux renforceront non seulement la dynamique de croissance, mais contribueront également à équilibrer les échanges, consolider la confiance des partenaires et attirer les investissements étrangers. Le succès des compagnies aériennes vietnamiennes à l’international ouvre ainsi un nouveau chapitre dans l’ambition d’"exporter le modèle vietnamien" et d’intégrer davantage les entreprises nationales dans la chaîne de valeur mondiale.

Photo : VJ/CVN

Parallèlement à ses activités professionnelles, elle poursuit avec constance une mission humanitaire. Des programmes de protection sociale en faveur des femmes, des enfants et des groupes vulnérables aux initiatives éducatives et bourses internationales, elle défend la conviction que la croissance n’est durable que lorsqu’elle s’accompagne du développement humain. Elle met notamment en avant le rôle essentiel des femmes, qu’elle qualifie de "guerrières silencieuses", dans la construction d’une économie prospère et inclusive.

À l’issue de la cérémonie, Mme Nguyên Thi Phuong Thao a déclaré: "Le président Hô Chi Minh a affirmé que le mouvement d’émulation patriotique a conduit notre pays à des progrès sans précédent dans son histoire, ouvrant une ère nouvelle pour la nation, la société et le peuple. Cet esprit m’a guidée tout au long de mon parcours entrepreneurial."

Sous sa direction, les entreprises ont renforcé leurs organisations du Parti, créant une base solide pour le déploiement des mouvements d’émulation patriotique et la mise en œuvre des orientations des autorités supérieures. Des milliers de cadres, de membres de la jeunesse et de syndicalistes se sont mobilisés, contribuant activement aux missions économiques et sociales à travers tout le pays.

Dans les entreprises qu’elle dirige, l’émulation patriotique s’est continuellement renouvelée, tant dans son contenu que dans ses formes, s’inscrivant dans la pensée de Hô Chi Minh et répondant aux réalités du terrain. Elle a permis de mobiliser les forces vives, de stimuler la créativité et d’atteindre les objectifs fixés dans chaque localité.

Photo : VJ/CVN

Confiance en un Vietnam prospère

Lors de la cérémonie, elle a conclu avec émotion: "En cet instant, passé et présent se rejoignent, tournés vers l’avenir. Tous sont unis par un même fil conducteur : la volonté et la foi en un Vietnam prospère rayonnant à travers le monde."

À l’occasion du XIᵉ Congrès national d’émulation patriotique, le titre de Héroïne du Travail décerné à Mme Nguyên Thi Phuong Thao rend hommage à un parcours exceptionnel, marqué par un travail inlassable, une créativité constante et un engagement profond au service des aspirations nationales. Elle incarne l’idéal d’un Vietnam fort, humain et rayonnant sur la scène internationale.

Tân Dat/CVN