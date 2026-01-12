Portrait d'un portraitiste à Hô Chi Minh-Ville

Né le 3 juin 1957 à Thu Duc, l’artiste Lê Phu nourrit depuis toujours une passion profonde pour la peinture et le dessin. Formé à l’École des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville dans les années 1980, il y a perfectionné un talent inné.

Entre 1985 et 2000, son travail au sein du Service de la culture et de l’information du 10ᵉ arrondissement de la mégapole du Sud lui a apporté une expérience professionnelle riche et structurante.

À la source de son art

Son engagement dans le secteur culturel lui a permis de concevoir des affiches de propagande, de créer des slogans et d’imaginer des panneaux publicitaires grand format. Un travail particulièrement formateur, exigeant une parfaite maîtrise des couleurs, des formes et des mots afin de transmettre efficacement des messages au grand public. Son agenda était chargé et il prenait en charge l’ensemble du processus, de la conception à la réalisation.

Parallèlement, Lê Phu s’est tourné vers le portrait artistique. D’abord simples croquis offerts à ses amis, ses œuvres ont rapidement séduit par leur finesse et la profondeur des regards saisis. Encouragé par cette reconnaissance croissante, il a intégré durablement l’art du portrait à sa démarche artistique.

En 2016, l’ouverture de la rue des livres à Hô Chi Minh-Ville marque un tournant. Lê Phu en fait son lieu de prédilection et, depuis près de dix ans, y réalise des milliers de portraits d’habitants de la ville et de visiteurs étrangers.

Des portraits en direct

Lê Phu propose principalement ses portraits au fusain les samedis, dimanches et jours fériés. Il affectionne particulièrement le fait de croquer sur le vif les amateurs de lecture ou les flâneurs des kiosques de la rue Nguyên Van Binh, en plein cœur de la ville. Peut-être possédez-vous déjà l’un de ses portraits réalisés dans ce lieu emblématique.

L’artiste évoque avec enthousiasme cette dernière décennie : "Ce n’est pas forcément un travail très lucratif, mais il m’apaise. Je rencontre de belles personnes, je discute avec elles et j’échange des idées sur l’art du portrait. J’accorde beaucoup de soin à chaque dessin ; mes gestes doivent être précis, lumineux et pleins de caractère".

Outre les portraits réalisés en face à face, Lê Phu accepte également des commandes à partir de photographies. Il suffit d’envoyer une photo pour recevoir un portrait de qualité. Toutefois, l’artiste privilégie le contact direct avec le modèle, seul moyen selon lui de saisir les traits les plus distinctifs et les expressions les plus authentiques.

Un artiste aux multiples facettes

Réduire Lê Phu au rôle de simple portraitiste serait pourtant injuste. Il peint également de magnifiques paysages, expose régulièrement ses œuvres et cherche avant tout à transmettre des émotions aux amateurs d’art. Son style, parfois teinté de minimalisme, se retrouve dans ses projets futurs : croquis de paysages isolés, rivières, montagnes, routes de campagne.

Il souhaite aussi représenter les minorités ethniques à travers leurs sourires les plus lumineux, ou encore des visages empreints de réflexion et de sérénité.

Fort de son expérience en portrait, en peinture de paysage et en design graphique, Lê Phu n’appréhende pas les innovations technologiques. Pour lui, l’intelligence artificielle reste un simple outil : "L’IA peut peindre magnifiquement et rapidement, mais comme elle n’a pas de cœur, ses œuvres ne peuvent avoir d’âme ni vibrer comme celles réalisées par un être humain. En peinture, l’essentiel est d’insuffler de la vie dans chaque tableau. Je suis donc convaincu que mon métier a encore de beaux jours devant lui".

Contact: lephu0306@gmail.com

Texte et photos : Hervé Fayet/CVN