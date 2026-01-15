Un amour profond pour la peinture

Châu Thanh Huyền est née en 1975. Diplômée de l'Université d'architecture de Hô Chi Minh-Ville en 1998, elle est membre de l'Association des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville. Outre sa passion pour son métier de conception de projets résidentiels à Hô Chi Minh-Ville, elle consacre beaucoup de temps à de nombreuses causes humanitaires et bien sûr à sa peinture, découverte après l'obtention de son diplôme.

Les peintures de Thanh Huyền alternent entre portraits et paysages. À travers ses œuvres, elle espère recréer la beauté rustique de son pays natal, l'architecture ancienne et l'âme du peuple vietnamien. Elle utilise cet art comme moyen de transmettre le charme et la richesse de la vie qui l'entoure. En devenant artiste, elle a pu combiner ses connaissances architecturales avec sa passion pour l'expression visuelle.

Cette perspective unique l’aide à mettre en évidence dans son travail la relation délicate entre la nature, l’architecture et les personnes. Tout son parcours démontre son engagement à partager, à travers son art, la beauté par excellence de sa patrie, de son pays et de son peuple. Son travail se concentre sur les aquarelles traditionnelles vietnamiennes, les peintures à l'huile et les peintures sur laque.

Ses dernières expositions

Photo : TH/CVN

En 2023, ses peintures ont été exposées en l’honneur de la Journée internationale de la femme au Palais de la culture ouvrière de Hô Chi Minh-Ville. La même année, elle a participé à une autre exposition afin de récolter des fonds pour des bourses et développer des talents artistiques au Centre pastoral paroissial - Ba Chuong. En juin 2024, ses tableaux ont été présentés à l’Exposition de peintures sur soie à l'Association des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville, tout comme en décembre de la même année pour une exposition à but humanitaire, toujours à l'Association des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville.

Photo : TH/CVN

En juin 2025, elle a mis en valeur ses aquarelles au "Saigon Watercolour Club", lors d'une exposition au Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville. Enfin, en novembre 2025, ce sont ses laques qui ont retenu l’attention lors d’une exposition de peintures sur laque à l'Association des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville.

On lui souhaite autant de succès pour ses prochains rendez-vous artistiques en 2026.

Pour contacter l’artiste-peintre :

Courriel : pinkthanhhuyen@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/thanhhuyen.chau.3

Téléphone : +84 90 39 79 647

Hervé Fayet/CVN



