De la pauvreté à la lumière : l’ascension inspirante d’une jeune femme

Née dans une famille humble à Cà Mau (Sud), Phuong Anh Dào a transformé son destin modeste en une carrière d’actrice saluée, couronnée de prestigieux prix. Son parcours incarne le triomphe de la persévérance.

>> Le Vietnam, l’un des marchés cinématographiques les plus dynamiques d’Asie

>> Mai, le plus gros succès du box-office vietnamien

>> Le film Mai triomphe aux Cerfs-volants d’or 2024

>> Le film Mưa đỏ chaleureusement accueilli par le public international

Phuong Anh Dào, aujourd’hui âgée de 33 ans, a grandi au cœur d’une famille en difficulté économique. Ses parents vendaient le xôi (riz gluant cuit à la vapeur) sur le marché, et très tôt, elle participait au commerce familial, se levant à l’aube pour les aider.

Originaire de Cà Mau, sa famille a ensuite emménagé à Bac Liêu (en 2025, ces deux provinces, Cà Mau et Bac Liêu ont fusionné pour former la nouvelle province de Cà Mau), dans un village de pêcheurs où le parfum des fruits de mer se mêlait à celui du sel marin.

Son enfance fut marquée par la précarité : en plus de ses études, elle aidait ses parents, faisait des tâches ménagères et participait aux ventes sur le marché.

À 12 ans, ses proches ne lui donnaient parfois que 10.000 dôngs par occasion pour ses dépenses personnelles. Cette vie dès le plus jeune âge lui a inculqué la valeur de l’effort et du travail quotidien.

Éveil d’un rêve

Son goût pour le spectacle s’est précisé au lycée, lorsqu’elle a rejoint l’équipe de théâtre de son établissement. En classe de seconde, elle a osé jouer dans des petits sketchs, et ses amis l’encourageaient à envisager une carrière dans le cinéma.

Bien qu’elle ait d’abord entamé des études en gestion d’entreprise (à la demande de ses parents, qui craignaient l’instabilité du métier d’acteur), elle les a abandonnées après un an pour passer le concours de l’Université des arts scéniques et du cinéma à Hô Chi Minh-Ville. Ce choix audacieux témoigne de sa volonté de se former sérieusement dans le domaine artistique, plutôt que de compter sur des raccourcis.

Pendant ses études, elle vivait dans une situation financière difficile. Pour financer ses frais de vie, elle travaillait dans des boutiques et faisait des publicités, touchant entre 500.000 et 1.000.000 dôngs par mission.

Elle débute officiellement dans la comédie en 2014, mais c’est en 2018 qu’elle entre vraiment dans le cinéma : elle joue dans la série comique Chiến dịch chống ế 2 (Opération Anti-Célibat - Saison 2), puis dans le film Summer in Closed Eyes (L’été les yeux fermés) de Cao Thùy Nhi, où elle incarne une jeune femme vietnamienne amoureuse d’un Japonais. Pour ce rôle, elle remporte le prix de la “Meilleure interprétation féminine” au Festival du film de Hanoï (Haniff), marquant le début d’une reconnaissance dans l’industrie.

Photo : CTV/CVN

Parmi ses projets les plus notables figure My Mr. Wife - Mon M. Épouse (2018), une comédie réalisée par Charlie Nguyên, où elle joue Mai, une entrepreneuse belle et ambitieuse. Son jeu convainc aux côtés d’un acteur chevronné comme Thái Hòa, et le film connaît un grand succès commercial, générant 86 milliards de dôngs au box-office, se classant parmi les meilleurs films vietnamiens de l’époque.

Un autre tournant est son rôle dans Tro tàn rực rỡ - Glorious Ashes - Cendres glorieuses (2022), une adaptation littéraire : face au refus initial du réalisateur Bùi Thac Chuyên, qui la jugeait “trop belle”, Phuong Anh Dào n’abandonne pas. Elle va jusqu’à retourner chez elle pour s’assombrir la peau en s’exposant au soleil, apprendre des tâches domestiques, et se maquiller pour paraître moins parfaite. Son interprétation de Nhàn, une femme du Sud littoral frappée par le drame familial, est saluée : le film remporte le prix du “Meilleur film” du Festival du film du Vietnam.

C’est avec le film Mai, une production de Trân Thanh classée 18+, que Phuong Anh Dào accède à un statut de star. Le réalisateur a consacré deux ans à la recherche du bon visage ; il dit l’avoir su dès leur première rencontre : “C’était son destin”.

Dans cette œuvre, elle incarne une femme de 37 ans, massothérapeute, en proie aux jugements sociaux et aux blessures du passé. Son jeu, très émouvant, alterne entre épuisement, espoir et colère : elle doit élever seule son enfant, et fait face à un père alcoolique et joueur de hasard qui la pousse vers la ruine.

Une scène très marquante montre Mai s’effondrer en larmes dans les bras de Duong (interprété par Tuân Trân), dévoilant son désir désespéré d’amour, à l’approche de la quarantaine. Ce rôle lui vaut non seulement le prix de la “Meilleure actrice” au 24e Festival du film du Vietnam en 2025, mais également les Cerfs-volants d’or 2024.

Photo : CTV/CVN

Le chemin n’a pas toujours été lisse. Dans le film Faceless Killer - Tueur sans visage réalisé par Dinh Công Hiêu (2022), elle incarne une femme tourmentée par des cauchemars et des menaces anonymes, mais le scénario et la réception critique sont décevants : le film est jugé trop confus et sa conclusion peu satisfaisante. De même, dans Black Rose - Rose noire (2023), une autre production 18+, le public déplore des incohérences dans l’intrigue.

Sur le plan personnel, elle a dû faire face à une chirurgie de la thyroïde qui a entraîné une paralysie partielle du visage - un moment difficile professionnellement, puisqu’elle a dû décliner plusieurs projets.

Mais loin de se décourager, elle envisage cette pause comme une étape cruciale : elle travaille sur sa santé, apprend à ralentir et redéfinit ce qu’elle désire vraiment dans sa carrière. Comme elle l’a dit : “Il faut savoir arrêter quand il le faut ; gagner beaucoup d’argent n’a pas de sens si l’on ne sait pas en profiter”.

Une actrice engagée

Le parcours de Phuong Anh Dào est un témoignage puissant de résilience. Son ascension, construite sans privilèges, reflète une détermination rare. Elle consacre ses succès à ceux qui l’ont soutenue, notamment le réalisateur Trân Thành et son partenaire à l’écran, Tuân Trân.

Par son jeu sincère et sa volonté de jouer des personnages complexes, elle contribue à enrichir le cinéma vietnamien. Elle rappelle qu’un départ difficile ne condamne pas à l’ombre - au contraire, il peut être le carburant d’une trajectoire remarquable.

Phuong Anh Dào incarne ainsi un modèle : celui d’une femme qui, par son travail, ses choix et sa discipline, transforme une enfance modeste en un avenir flamboyant. Son histoire résonne comme une invitation à croire en ses rêves, même quand les conditions semblent adverses.

Mai Nhât - Dan Thanh/CVN