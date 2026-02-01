Cheval céleste : plénitude et accomplissement

À Bát Tràng, l’artisan Bùi Van Tu a dévoilé "Thiên Mã - Viên mãn đại thành" , une collection créée pour la Nouvelle Année du Cheval. Entre tradition céramique et art lumineux, elle incarne prospérité et plénitude, adressant aux Vietnamiens un vœu collectif de réussite.

La collection Thiên Mã - Viên mãn đại thành (Cheval céleste - Plénitude du grand accomplissement) de l’artisan Bùi Van Tu se compose de deux parties. La première réunit deux œuvres d’ombres - le cheval de Thánh Gióng (Saint Gióng) et le cheval blanc - ainsi qu’une sculpture. La seconde propose trois objets-cadeaux : une version décorative adaptée aux bureaux et aux salons, un brûle-encens original et expressif, dont la fumée s’échappe de la bouche du cheval, et une édition limitée grand format, d’environ 80 cm de hauteur.

D’après l’artiste, le nom de l’ensemble s’inspire de trois figures équines emblématiques de la culture vietnamienne. D’abord le cheval de fer du Saint Gióng, héros mythique qui repoussa les envahisseurs Yin. Ensuite le cheval aux neuf crinières rouges de la légende de Son Tinh et Thuy Tinh, symbole de puissance et de vitalité. Enfin le Cheval blanc (Bach Ma), incarnation du génie Long Đô, apparu pour aider le roi Lý Công Uân - Lý Thái Tô à édifier la citadelle de Thang Long, actuelle Hanoï, au début du XIe siècle. "Toutes ces images ont été filtrées et harmonisées pour donner naissance au Cheval céleste, un animal qui ne se contente pas de courir sur terre, mais s’élève vers le ciel, symbole de perfection et d’accomplissement, d’élévation et de dépassement de toute limite", explique-t-il.

Vent de fraîcheur

Dans ce nouveau répertoire, l’artiste a choisi l’image du cheval évoquant la pièce du cavalier aux échecs - symbole d’intelligence, de stratégie et de progrès - afin d’exprimer l’esprit créatif sans limites des Vietnamiens. Chaque ligne de l’œuvre raconte l’histoire de la terre et du feu, de l’aspiration à la liberté et à l’élévation.

Le corps du cheval est fortement stylisé, notamment dans la version offerte, où il repose sur un tambour de bronze, suggérant l’idée du ciel rond et de la terre carrée, et l’harmonie entre le ciel, la terre et l’homme. Évoquant son processus créatif, Bùi Van Tu confie avoir longuement cherché sa propre voie, évitant de répéter des formes familières telles que le coup de sabot, le galop ou le trot. L’illustration du cheval sous sa forme échiquéenne insuffle ainsi un vent de fraîcheur au printemps 2026.

"J’ai mûri l’idée de cette collection pendant environ trois ans. Après avoir achevé la série de sculptures d’ombres +Thắp đèn soi niên sử+ (Allumer la lampe pour éclairer l’histoire), consacrée aux portraits de 14 héros nationaux du Vietnam, j’ai compris que l’image du cheval traversait toutes les étapes et toutes les périodes de l’histoire du pays, tout en portant de profondes significations culturelles. Il m’a ensuite fallu environ six mois pour finaliser l’ensemble +Thiên Mã - Viên mãn đại thành+", confie-t-il.

La nouvelle collection est réalisée à partir de matériaux variés - céramique, bois, pierre, bronze et fer - exigeant une parfaite maîtrise des techniques propres à chaque discipline, ainsi qu’une préparation minutieuse et un long entraînement.

"Les figurines équines que je souhaite créer s’inspirent d’histoires et de symboles culturels et historiques. C’est pourquoi j’ai besoin de temps pour effectuer des recherches, apprendre et expérimenter, partage Bùi Van Tu. Avant de me lancer dans la création, j’ai même appris à monter à cheval afin de mieux comprendre cet animal, son tempérament et ses mouvements, et d’en tirer l’inspiration la plus authentique".

Jeu d'ombre et de lumière

Né en 1992 dans la commune de Gia Lâm, Quan, province de Ninh Bình (Nord), Bùi Van Tu n’a suivi aucune formation artistique formelle. Il s’impose pourtant par une passion profonde pour la recherche et la quête de sa propre voie créative. Son univers s’est naturellement tourné vers la sculpture d’ombres (shadow art), discipline singulière qui associe sculpture et lumière pour faire surgir, à travers l’ombre projetée, une image unique et saisissante.

Utilisant des bûches de "gô lua"- souches d’arbres très anciens, parfois centenaires, presque fossilisées et d’une grande dureté - ou encore des fragments de céramique transformés en statues, l’artiste façonne des œuvres qui peuvent d’abord paraître énigmatiques. Mais lorsque la lumière s’allume, les ombres projetées donnent soudain naissance à des portraits du Président Hô Chí Minh, de généraux héros nationaux, de scientifiques de renommée mondiale, de compositeurs de génie, ainsi que d’animaux symboliques de l’année lunaire, tels que le cheval ou le dragon. Au fil des ans, Bùi Van Tu a présenté de nombreuses expositions, offrant au public une immersion singulière dans l’art de la sculpture d’ombres.

"Je me consacre à cet art depuis une dizaine d’années. À ce jour, j’ai réalisé plus d’une centaine d’œuvres de sculpture d’ombres, explorant des thèmes variés allant de la culture et de l’artisanat traditionnel à l’histoire, la science et l’environnement. En décembre dernier, j’ai présenté en République de Corée une série retraçant la vie et la carrière de l’Oncle Hô (Président Hô Chi Minh) à travers des créations en clair-obscur", raconte l’artisan.

La collection de Bùi Van Tu a vu le jour à l’approche du retour de l’Année du Cheval, exactement 60 ans après la précédente - un cycle complet du calendrier sexagésimal, marqué par de profonds bouleversements et de multiples épreuves. Présentée aux amateurs d’art à ce moment charnière, Thiên Mã - Viên mãn đại thành se déploie comme une célébration d’un nouvel élan national, symbole de prospérité, de force et d’aspiration à s’élever vers une ère nouvelle.

Texte et photos : Quê Ánh/CVN