Le Professeur Trân Hông Thai honoré par l'Université de l'énergie de Moscou

Le 12 décembre, dans l’amphithéâtre principal de l’Université de l’énergie de Moscou (MPEI), le Professeur et Docteur Trân Hông Thai, vice-président permanent de l’Académie vietnamienne des sciences et technologies (VAST), s’est vu décerner le titre de docteur honoris causa. Cette prestigieuse distinction académique récompense ses contributions remarquables au développement scientifique, à la formation et à la coopération internationale dans le domaine de l’énergie.

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie, le recteur N. Rogalev lui a remis la toge et le diplôme de docteur honoris causa, témoignant de la haute estime de la communauté universitaire russe à l’égard du scientifique vietnamien, ancien élève de l’institution. Le portrait du Professeur Trân Hông Thai a également été officiellement inscrit au "tableau d’honneur" des universitaires distingués par la MPEI.

Prenant la parole, le Professeur Trân Hông Thai a exprimé son émotion de revenir à la MPEI, lieu où il a acquis ses connaissances fondamentales et forgé une éthique scientifique rigoureuse, socle de sa contribution ultérieure à la science vietnamienne. Il a salué les réalisations de l’université, en particulier dans les domaines de l’énergie, du nucléaire, des systèmes électriques et de l’automatisation.

Le vice-président de la VAST a souligné que le Vietnam entrait dans une nouvelle phase de développement, marquée par une croissance rapide de ses besoins énergétiques, une transition accrue vers les énergies vertes et la préparation à long terme d’un programme nucléaire civil. Dans ce contexte, la VAST joue un rôle central en matière de recherche, de conseil en politiques publiques et de formation de ressources humaines hautement qualifiées.

En tant que dirigeant de l’Académie et ancien étudiant de la MPEI, le Professeur Trân Hông Thai a affirmé sa volonté de continuer à servir de passerelle pour renforcer la coopération post-universitaire, la recherche interdisciplinaire et le transfert de technologies, contribuant ainsi à approfondir le partenariat Vietnam - Russie dans le secteur de l’énergie.

Cette distinction constitue un témoignage éloquent des relations d’amitié et de coopération globale entre le Vietnam et la Fédération de Russie, ainsi qu’une reconnaissance des liens traditionnels unissant leurs communautés scientifiques. Elle ouvre également de nouvelles perspectives de collaboration entre la VAST et la MPEI, notamment dans les domaines de l’énergie, du nucléaire et du développement de ressources humaines de haute qualité.

VNA/CVN