Murmures floraux et félins : la poésie picturale de Bùi Thanh Thuân

Photographe, aquarelliste et céramiste, Bùi Thanh Thuận déploie un univers d’une rare délicatesse, où l’émotion affleure dans chaque médium. Depuis 2019, son travail gagne en profondeur et en maîtrise, séduisant un public toujours plus large lors d’expositions remarquées.

>> Un amour profond pour la peinture

>> Une sensibilité à fleur de peau

Photo : Bùi Thanh Thuận/CVN



Membre de l’Association des Beaux-Arts de Hô Chi Minh-Ville, l’artiste s’est d’abord fait connaître par ses aquarelles, avant d’élargir son langage plastique à la céramique, notamment à travers la création de vases. Deux thématiques majeures traversent son œuvre : les fleurs - dahlias, magnolias, chrysanthèmes - et les chats.

Sa récente série "Murmures aux fleurs" déploie un monde floral lumineux et captivant. Chaque toile restitue la finesse d’un pétale, dans un dialogue subtil entre classicisme et modernité, où l’onirisme s’unit à une grâce feutrée.

Photo : Bùi Thanh Thuận/CVN

En parallèle, "Chuchotements aux chats" révèle des félins tour à tour élégants, espiègles ou malicieux. Qu’ils se prélassent au soleil, se glissent timidement parmi les bourgeons ou se poursuivent dans la nature, ces instants du quotidien sont saisis avec une simplicité apparente qui trahit, en réalité, une grande exigence et une sensibilité aiguë à chaque coup de pinceau.

Un style simple, sans prétention

Dans "Murmures aux fleurs", une toile consacrée aux chrysanthèmes blancs - symboles de pureté et d’élégance dans la culture vietnamienne - incarne pleinement l’esthétique de l’artiste. Les fleurs, baignées de douceur, se détachent sur un arrière-plan inspiré de mosaïques en céramique, écho aux décors anciens de l’architecture vietnamienne. Des nuages dorés stylisés, rappelant l’imagerie laquée traditionnelle, confèrent à l’ensemble une profondeur nouvelle et un sentiment d’élévation.

Photo : Bùi Thanh Thuận/CVN

En conjuguant héritage culturel et regard contemporain, Bùi Thanh Thuân ouvre une perspective singulière tout en préservant l’âme vietnamienne. Une douce mélancolie traverse ses œuvres, comme une invitation à ralentir, à renouer avec des valeurs essentielles dans un monde en accélération.

Autodidacte, l’artiste a forgé son style par la persévérance et la passion. Année après année, son geste s’est affiné, laissant émerger une signature reconnaissable, chargée d’émotion. Sa collection de céramiques, façonnée à la main selon les techniques de sculpture et de pointillage de l’émail propres à Biên Hòa, utilise une argile cuite au bois issue de la région potière de Lai Thiêu. Les motifs de nuages et de fleurs témoignent d’un dialogue harmonieux entre terre, eau, feu et art, alliage d’une grande finesse technique.

Photo : Bùi Thanh Thuận/CVN

Ses expositions personnelles dépassent le cadre de l’événement artistique : elles offrent des espaces de respiration, propices à l’évasion et à l’écoute des histoires racontées par les couleurs et les lignes. Au-delà du Vietnam, ses œuvres ont été présentées en Chine et en Italie, confirmant la portée universelle de son langage visuel.

Pour contacter l’artiste :

https://www.thuanartist.com/

buithanhthuanartist@gmail.com

thuanfoto@gmail.com

Hervé Fayet / CVN