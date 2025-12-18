Un laqueur en quête de paix et de romantisme

Entre rivières, canaux et maisons sur pilotis, les œuvres de Trân Co célèbrent la poésie des paysages fluviaux de sa terre natale. Imprégnées d’une nostalgie romantique et d’une douce musicalité, ses créations témoignent de la profondeur de les relations que l'artiste entretient avec son univers d'origine.

Le jeune et talentueux laqueur Trân Co est né le 16 août 1994 à Nga Nam, dans la province de Sóc Trăng (Delta du Mékong), aujourd’hui intégrée à la nouvelle entité administrative regroupant Hâu Giang et la ville de Cân Tho.

Nga Nam est réputée pour son marché flottant historique, situé au point de convergence de cinq bras du Mékong. Ce carrefour fluvial majeur attire depuis longtemps commerçants et visiteurs, séduits par l’abondance des produits agricoles et par une atmosphère aquatique singulière.

Il n’est donc guère surprenant que l’artiste soit profondément inspiré par les paysages d’eau, les canaux sinueux et la vie quotidienne des pêcheurs, motifs récurrents de son œuvre.

Un parcours artistique brillant

Actuellement maître de conférences à l’Université des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville, Trân Co est diplômé de cet établissement depuis 2019, où il est sorti major de la section spécialisée en peinture sur laque. Dès 2018, il s’était distingué en participant à la deuxième exposition d’art des étudiants des institutions nationales de formation artistique et culturelle, placée sous le thème "Mon pays natal, mon Vietnam", où il avait remporté un prix marquant dans son parcours.

L’année de l’obtention de son diplôme, il expose pour la première fois au Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville, dans le cadre de la deuxième phase de l’exposition "S’inspirer de l’exemple moral de Hô Chi Minh" (2015-2020).

En 2020, sa participation à l’exposition présentant les résultats des ateliers de création de l’Association des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville, également organisée au Musée des beaux-arts de la ville, est couronnée de succès : il y reçoit le Prix des jeunes artistes pour son œuvre Phong canh Cà Mau (Paysage de Cà Mau). La même année, il prend part à l’exposition "Laques traditionnelles" de l’Association des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville, puis participe à de nombreuses autres expositions, notamment au Musée des beaux-arts de la métropole du Sud.

Les cours d’eau, une source inépuisable d’inspiration

Le parcours pictural de Trân Co s’est d’emblée nourri des rivières, des canaux et des maisons sur pilotis, omniprésents dans son univers artistique. Il porte en lui la nostalgie de sa terre natale, imprégnée de la poésie des alluvions et du romantisme discret des paysages fluviaux. Ses œuvres dégagent une douce musicalité, à l’image d’un marchand ambulant glissant au fil de l’eau.

À travers un langage visuel singulier, il explore inlassablement le thème de son pays natal - celui qu’il a parcouru, vécu et ressenti - avec un attachement profond. Trân Co consacre l’essentiel de son temps à la création dans son atelier. Au fil de ce processus, les paysages et les personnages de ses tableaux se transforment peu à peu, gagnant une dimension plus sublime et onirique. Ils traduisent une quête de paix et de romantisme qui dépasse la simple représentation du réel.

L’aspiration qui émane de ses œuvres demeure discrète, empreinte de respect pour l’environnement et les traditions. Une beauté silencieuse s’en dégage, évoquant à la fois l’attente, le désir de paix et l’élan amoureux. C’est un rêve heureux et romantique, un véritable paradis terrestre.

L’une de ses laques, Port de pêcheurs, illustre parfaitement cette sensibilité. L’œuvre se situe dans un port au petit matin, lorsque le soleil commence à poindre à l’horizon. Le rivage s’éveille doucement, animé par l’arrivée des bateaux de pêche. Chaque personnage trouve naturellement sa place, insufflant vie et mouvement à un espace pourtant calme et paisible. Le spectateur est ainsi invité à partager le quotidien laborieux, mais serein, de pêcheurs anonymes. Trân Co parvient à sublimer un travail à la fois routinier, simple et empreint de quiétude.

Par cette approche sensible et maîtrisée, le jeune artiste s’est imposé avec justesse dans le vaste champ de la peinture sur laque au Vietnam, un art traditionnel majeur, indissociable de l’histoire et de l’identité culturelle du pays.

Texte : Hervé Fayet/CVN

Photos : Trân Co/CVN