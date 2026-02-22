Trịnh Hữu Ngọc, l’artiste derrière le bureau qui a fait l’Histoire

À Hanoï, au 48 rue Hàng Ngang, un simple bureau de bois fut le témoin de la naissance du Vietnam indépendant. Son créateur, Trinh Huu Ngoc, artiste et designer d’exception, incarne une contribution discrète mais durable à l’histoire culturelle nationale.

Dans la maison située au numéro 48 de la rue Hàng Ngang, à Hanoï, où le Président Hô Chi Minh rédigea la Déclaration d’Indépendance proclamant la naissance de la République démocratique du Vietnam, subsiste encore un petit bureau en bois, sobre et élégant. Peu de visiteurs savent que ce bureau historique, ainsi que l’ensemble du mobilier de la maison, ont été conçus et réalisés par un artiste de grand talent : le peintre et designer Trinh Huu Ngoc (1912 - 1997).

Formé à l’École des beaux-arts de l’Indochine, dans la 9e promotion, qu’il intégra grâce à une bourse réservée aux étudiants d’excellence, Trinh Huu Ngoc se distingua très tôt, dès ses années d’études, non seulement par son œuvre picturale, mais aussi par son approche novatrice du design d’intérieur - un domaine encore quasiment inexistant au Viêt Nam à l’époque.

Le fondateur du design d’intérieur vietnamien

Avant 1954, l’atelier de mobilier MÉMO, fondé par Trinh Huu Ngoc, figurait parmi les adresses les plus réputées de Hanoï. Alliant une esthétique moderne, héritée du rationalisme occidental, à la finesse et à la sobriété de la tradition asiatique, il est aujourd’hui reconnu par les spécialistes comme le fondateur de l’école vietnamienne du design d’intérieur.

Les créations de MÉMO se distinguaient par une parfaite alliance entre beauté et fonctionnalité : bureaux, tables de réunion, armoires d’archives, fauteuils inclinables - chaque pièce était minutieusement conçue pour offrir confort, durabilité et élégance. Chaque mobilier était une œuvre unique, non reproductible, portant l’empreinte personnelle de son créateur.

C’est précisément sur un ensemble de table et de chaise conçu par Trinh Huu Ngoc que le Président Hô Chi Minh rédigea la Déclaration d’Indépendance, texte fondateur ouvrant une nouvelle ère de liberté pour le peuple vietnamien. Appréciant particulièrement ce mobilier, le Président s’enquit de son auteur - une reconnaissance discrète mais profonde du talent de l’artiste.

Bois et savoir-faire au service de la tribune de l’Indépendance

La contribution de Trinh Huu Ngoc à l’histoire nationale ne s’arrête pas à cet intérieur emblématique. Il fut également l’un de ceux qui fournirent le bois et la main-d’œuvre pour la construction de la tribune de l’Indépendance, érigée en urgence pour la cérémonie du 2 septembre 1945 sur la place Ba Dinh.

À une époque marquée par la pénurie de matériaux, il ouvrit sans hésiter les réserves de son atelier et mobilisa les ouvriers de MÉMO afin que la tribune soit achevée en quarante-huit heures. Démontée après la cérémonie, cette structure éphémère s’est pourtant gravée à jamais dans la mémoire collective de la nation - à l’image de son concepteur, dont l’engagement fut silencieux, sans recherche de reconnaissance.

Un talent reconnu par le Président Hô Chi Minh et ses pairs

Après 1954, malgré les bouleversements historiques, Trinh Huu Ngoc continua de se voir confier d’importants projets publics : l’aménagement intérieur du complexe gouvernemental du Royaume du Laos à Khang Khay, les espaces de l’aéroport de Gia Lâm, les bureaux du Premier ministre, et notamment l’aménagement intérieur de l’avion AN-24 du Président Hô Chí Minh.

Entre 1962 et 1969, le Palais présidentiel acquit régulièrement ses peintures de paysages pour les offrir comme présents diplomatiques. Le Président indonésien Sukarno lui adressa un hommage mémorable :

“Trinh Huu Ngoc est le Monet du Vietnamˮ.

Le critique d’art Thai Ba Vân soulignait quant à lui :

“La peinture de Trinh Huu Ngoc est empreinte d’une discrète vertu morale, constante tout au long de sa vie d’artisteˮ.

Cette intégrité se reflète autant dans son œuvre que dans sa manière d’être et de travailler.

Un héritage de sobriété et de grandeur morale

Trinh Huu Ngoc n’a pas seulement légué des tableaux, des meubles et des espaces intérieurs. Il a transmis une véritable philosophie de vie et de création : la beauté doit servir l’usage, le talent doit aller de pair avec l’éthique, et la plus noble des contributions est celle qui ne réclame ni mémoire ni louanges.

Aujourd’hui classé comme objet patrimonial national, le bureau sur lequel fut rédigée la Déclaration d’Indépendance demeure un symbole historique. Mais le nom de Trinh Huu Ngoc - l’artiste qui se tient derrière cet objet - mérite d’être reconnu comme une pierre angulaire discrète de l’histoire culturelle vietnamienne, là où l’art, le travail et l’idéal national se rejoignent dans la simplicité et la pérennité.

