Le chef du gouvernement salue une profession noble au service de la santé

Dans l’après-midi du 24 février, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré des scientifiques médicaux éminents et les directeurs d’hôpitaux centraux, à l’occasion du 71ᵉ anniversaire de la Journée nationale des médecins vietnamiens (27 février).

>> Garantir l’approvisionnement en médicaments pendant le Têt du Cheval 2026

>> Plus de 8.350 naissances en quatre jours de Têt

>> Hanoï teste la prise en charge des frais hospitaliers

Photo : VNA/CVN

Ont également assisté à la rencontre le vice-Premier ministre Lê Thành Long, la ministre de la Santé, Dào Hông Lan, des dirigeants de différents ministères et organismes centraux, ainsi que 71 scientifiques et gestionnaires exemplaires du secteur de la santé.

Selon la ministre de la Santé, Dào Hông Lan, malgré un contexte mondial et régional marqué par des évolutions complexes et les lourdes séquelles de la pandémie de COVID-19 durant la période 2021-2025, le secteur de la santé vietnamien a enregistré de nombreux résultats importants. Les principaux indicateurs ont été atteints, voire dépassés, notamment l’espérance de vie moyenne, qui a dépassé 74,5 ans en 2025, tandis que les taux de mortalité infantile ont continué de diminuer. Le Vietnam est reconnu par la communauté internationale comme un point lumineux dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement dans le domaine de la santé.

De nombreux établissements de soins ont été investis et modernisés, maîtrisant des techniques médicales avancées telles que les greffes multi-organes, les interventions cardiovasculaires, la chirurgie robotisée et l’application de technologies de pointe dans le traitement des maladies graves. Les travaux de médecine préventive et de soins de santé primaires ont été renforcés, en particulier le contrôle efficace de la pandémie de COVID-19, salué par les organisations internationales. La transformation numérique du secteur a progressé, avec le lancement du carnet de santé électronique et du dossier médical électronique dans de nombreux hôpitaux...

Lors de la rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé ses félicitations et sa profonde gratitude aux générations de médecins, experts, scientifiques, gestionnaires et personnels de santé pour leurs contributions durables et silencieuses à la protection et à l’amélioration de la santé du peuple.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a souligné que la profession médicale est une profession noble, symbole du sacrifice, de la compassion, de l’intelligence et de la persévérance, et surtout de la foi dans les valeurs les plus nobles de la vie que sont la santé et le bonheur de l’être humain. Il a affirmé que la protection, les soins et l’amélioration de la santé du peuple constituent une mission politique majeure, réaffirmée par la Résolution n°72-NQ/TW du Bureau politique.

Entrant dans une nouvelle phase de développement, le Premier ministre a exhorté le secteur de la santé à poursuivre le perfectionnement des politiques, à renforcer la médecine préventive et de base, à promouvoir le partenariat public-privé, à moderniser les infrastructures et à accélérer la transformation numérique, notamment par l’application de l’intelligence artificielle... Il a insisté sur la nécessité de respecter le principe : ne pas dire non, ne pas dire que c’est difficile, ne pas dire oui sans agir, ne pas importuner les patients, ne jamais renoncer, même à la plus infime, à la chance de sauver un patient.

En conclusion, il a invité l’ensemble du secteur à mettre en pratique l’enseignement du Président Hô Chi Minh : "Le médecin est comme une mère bienveillante", exprimant sa confiance dans la capacité du secteur de la santé vietnamien à poursuivre son développement et à contribuer à une population en bonne santé et heureuse.

VNA/CVN