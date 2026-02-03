Hanoi s’emploie à améliorer la qualité de la médecine préventive

Alors que la Loi sur la prévention des maladies entrera en vigueur le 1 er juillet 2026, le système de santé de Hanoï intensifie ses efforts pour améliorer la qualité de la médecine préventive.

>> Le Vietnam suit de près la situation des épidémies

>> Nécessité d’une surveillance sanitaire stricte aux portes frontalières

>> Le Vietnam souhaite bénéficier de l’aide de l’OMS pour améliorer son système de médecine préventive

Photo : BYT/CVN

Les autorités locales considèrent cette période comme cruciale pour harmoniser les données et les effectifs, et pour s’assurer que la ville soit pleinement préparée à tirer parti des politiques à venir.

L’année 2025 s’est achevée sur une note à la fois positive et difficile dans le paysage des soins de santé préventifs de la capitale. Le succès le plus notable a été la maîtrise efficace de la dengue, avec 6.628 cas recensés - soit une baisse de près de 30% par rapport à 2024 - et aucun décès déploré.

Cependant, la rougeole a connu une forte recrudescence, avec 4.532 cas positifs, une augmentation marquée par rapport aux 573 cas de l’année précédente. Cette hausse s’est principalement produite dans les zones en pleine urbanisation, où la forte mobilité de la population a engendré des lacunes dans l’immunité collective.

Bien que le nombre total de cas de dengue ait considérablement diminué au cours de l’année, l’évolution épidémiologique en fin d’année a révélé des schémas inhabituels, suscitant des inquiétudes quant à la prévention et au contrôle de la maladie.

Vo Hai Son, directeur adjoint de l’Administration vietnamienne de prévention des maladies du ministère de la Santé, a déclaré que le changement climatique perturbe les schémas épidémiologiques traditionnels.

"Au cours de l’année écoulée, les catastrophes naturelles, les typhons et les inondations ont été complexes et prolongées de mai à octobre. C’est l’une des raisons pour lesquelles certaines maladies infectieuses, notamment la dengue, ont continué à progresser, contrairement aux tendances habituelles", a-t-il déclaré.

Le défi réside non seulement dans les fluctuations du nombre de cas, mais aussi dans les changements environnementaux et les facteurs de risque imprévisibles, obligeant le système de santé préventive à rester en alerte constante.

Les données montrent que de nombreuses communes et quartiers manquent cruellement d’équipements et de produits chimiques pour la prévention et le contrôle des épidémies. Dix communes et quartiers ne disposent actuellement d’aucun pulvérisateur chimique à très faible volume opérationnel, tandis que 73 n’atteignent pas le seuil minimal de trois appareils par unité. Cinq communes et quartiers sont dépourvus de produits insecticides contre les moustiques, et 42 unités sont à court de larvicide.

Le directeur du Service de la santé de Hanoi, Nguyên Trong Diên, a identifié les lacunes dans la gestion des données comme un obstacle majeur.

"Les systèmes informatiques ne sont pas synchronisés, ce qui entraîne la transmission de nombreux indicateurs sur différentes plateformes et surcharge le niveau communal. En 2025, des erreurs de déclaration de maladies ont été constatées, notamment une confusion entre la grippe saisonnière et la grippe A/H5N1 en raison de ce chevauchement", a-t-il déclaré.

Il a également souligné les difficultés liées au personnel, notant que de nombreuses divisions des affaires culturelles et sociales manquent de professionnels de santé alors qu’elles doivent gérer de nombreux secteurs, de l’aide sociale à la sécurité alimentaire. Cela représente un risque important en cas d’incidents sanitaires et doit être résolu avant l’entrée en vigueur de la loi sur la prévention des maladies, a-t-il ajouté.

La Loi sur la prévention des maladies, qui remplacera la Loi sur la prévention et le contrôle des maladies infectieuses, entrera en vigueur le 1er juillet 2026, en même temps que la Résolution n°72-NQ/TW du Politburo sur certaines solutions de percée pour renforcer la protection, le soin et l’amélioration de la santé de la population.

Afin de prévenir des épidémies prolongées et généralisées à Hanoi, le secteur de la santé municipal a mis en œuvre des solutions technologiques et de gestion des ressources humaines synchronisées, a-t-il fait savoir, ajoutant que la transformation numérique a été identifiée comme une solution clé.

"Le secteur de la santé de la ville met en place une plateforme logicielle intégrée qui unifie les systèmes de gestion, de la prévention sanitaire à la gestion de la population en passant par la sécurité alimentaire, réduisant ainsi les contraintes liées aux rapports au niveau local", a-t-il précisé.

Hanoï aura également recours à l’intelligence artificielle basée sur le traitement des données massives pour analyser les schémas épidémiologiques et contribuer à une élaboration de politiques plus précise. Le renforcement des capacités du personnel demeure également une priorité absolue, a-t-il conclu.

VNA/CVN