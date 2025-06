Une journée de joie pour les petits patients

Loin des seringues et des lits d’hôpitaux, des centaines d’enfants hospitalisés à l’Hôpital de pédiatrie N°2 de Hô Chi Minh-Ville ont vécu, le 30 mai, une parenthèse enchantée à l’occasion de la Journée internationale de l’enfance (1 er juin). Un moment privilégié, entre jeux, sourires et espoir.

Dès le matin du 30 mai, l’enceinte de l’Hôpital de pédiatrie N°2 réson-nait d’éclats de rire, de musiques et de couleurs.

Ici, malgré les perfusions encore accrochées aux bras et les fauteuils roulants omniprésents, les jeunes patients prenaient part avec entrain aux festivités organisées en leur honneur à l’approche du 1er juin.

Des instants volés à la maladie

La cour de l’établissement hospitalier était animée par les rires et les éclats de couleurs.

Et pourtant, Nguyên Ngoc Minh, 37 ans, venu de la province méridionale de Binh Phuoc, restait en retrait. Assis calmement, il ne quittait pas des yeux son fils, absorbé par son coloriage. Le père regardait avec tendresse les gestes concentrés du petit garçon. À seulement 8 ans, Nguyên Ngoc Nam Khanh a déjà subi deux interventions chirurgicales pour des contractures aux jambes.

La première en mars, la seconde, toute récente, le 29 mai.

Depuis son hospitalisation, les douleurs persistantes et l’immobilité prolongée ont profondément affecté l’enfant. D’un naturel vif et bavard, Khanh s’est peu à peu refermé. Moins de mots, moins de sourires. Pour raviver la flamme dans les yeux de son fils, ce matin, après le petit-déjeuner, M. Minh l’a porté dans ses bras jusqu’à la cour afin qu’il puisse participer aux animations.

En le voyant plongé dans ses dessins, l’air absorbé et visiblement apaisé, le père n’a pu retenir son émotion : "Le voir plus détendu et plus joyeux me soulage profondément. Je remercie la direction de l’hôpital d’avoir organisé cette journée. Grâce à ces jeux, mon fils retrouve un peu d’insouciance, et moi, en tant que père, je retrouve un peu de paix", a-t-il confié d’une voix tremblante.

Un autre patient, Quang Khai, 6 ans, rayonnait : "Je veux colorier un pompier !", s’est-il exclamé en pointant du doigt l’atelier de coloriage.

Assis dans son fauteuil roulant, le petit garçon a laissé éclater une excitation rare. Depuis une semaine, son univers se limitait à un lit d’hôpital. Mais aujourd’hui, la morosité a cédé la place à l’émerveillement. La blessure à sa cuisse gauche s’est effacée un instant, remplacée par les crayons de couleur, les volutes de barbe à papa et les sourires échangés avec ses parents, le temps d’un cliché souvenir.

Autour de Quang Khai, d’autres enfants s’enthousiasmaient aussi pour diverses activités : peindre une statue en plâtre, décorer un sac en tissu, fabriquer une œuvre en papier. Chacun s’évadait à sa manière. Le stand de photo instantanée, pris d’assaut, capturait ces instants volés à la maladie. Les clichés, glissés dans de jolis cadres, devenaient les souvenirs tangibles d’une journée où la joie a repris ses droits.

Un immense élan de solidarité

La voiture de barbe à papa a offert aux enfants un instant de douceur. Ces nuages sucrés ont réchauffé les cœurs au milieu des soins et des inquiétudes.

Cette année, l’hôpital a imaginé 12 stands d’animation : danses de la licorne, spectacles de magie, ateliers de dessin… L’objectif était clair : offrir une bulle de bonheur aux enfants en traitement, et soigner aussi, par le jeu, leur santé mentale. Une approche holistique, profondément humaine.

Madame Thu Trang, venue de la province méridionale de Tây Ninh, serrait contre elle sa fille Truc Nhu, 2 ans. C’était la deuxième année consécutive que la fillette célébrait la Fête des enfants depuis son lit d’hôpital. "La voir grandir ici, entre les murs de l’hôpital, me brise le cœur. Chaque fois qu’une animation est organisée, je fais tout pour qu’elle y participe. Son sourire est ma consolation", a-t-elle partagé, les larmes aux yeux.

Derrière les ballons et les décorations colorées, un immense élan de solidarité s’était déployé. D’après la médecin spécialiste Lê Thi Minh Hông, directrice adjointe de l’hôpital, cette journée visait avant tout à insuffler du courage aux enfants et à leurs familles.

Nguyên Thi Thúy, cheffe adjointe du Bureau des affaires sociales, a informé que grâce au soutien de bienfaiteurs, plus de 3.000 cadeaux avaient été distribués, accompagnés de 32.000 repas offerts aux petits patients entre le 26 mai et le 1er juin. En parallèle, près de 600 millions de dôngs ont été récoltés pour financer les soins des enfants les plus démunis.

Cette célébration, devenue un rendez-vous annuel, est une source de lumière dans le quotidien souvent morose des familles. Au-delà de l’aspect festif, elle rappelle à chaque enfant qu’il n’est pas seul, qu’une communauté veille sur lui, prête à lui tendre la main.

Texte et photos : Nguyên - Linh - Thanh/CVN