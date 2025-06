Célébration du centenaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne

Ce samedi matin à Hanoï s'est tenue une cérémonie solennelle pour marquer le centenaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin 1925), en présence du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, ainsi que de nombreux autres dirigeants du Parti et de l'État.

>> Innover pour durer : la presse à l’ère numérique

>> Agence Vietnamienne d’Information, clé de voûte de la presse révolutionnaire

>> Presse révolutionnaire vietnamienne : un siècle au service de la nation

>> VNA, 80 ans au cœur de la presse révolutionnaire vietnamienne

>> Un siècle de presse révolutionnaire vietnamienne

>> Centenaire de la presse révolutionnaire : la VNA inaugure sa plateforme multimédia

Photo : Phương Hoa/VNA/CVN

Dans son intervention, Nguyên Trong Nghia, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de sensibilisation, d’éducation et de mobilisation des masses du Parti, a souligné ce jalon particulièrement important, avant d’exprimer la gratitude infinie envers le Président Hô Chi Minh - fondateur et grand maître de la presse révolutionnaire vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Trong Nghia a également rendu hommage aux générations de journalistes révolutionnaires, qui, en toutes circonstances, ont su porter la voix du Parti et du peuple, défendre la souveraineté nationale, surmonter les conséquences de la guerre et des catastrophes naturelles, tout en promouvant les valeurs culturelles fondamentales du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le responsable a mis en avant les progrès réalisés par la presse durant la période de Renouveau (Đổi mới), avant d’appeler la presse à continuer de se renouveler, en prenant les intérêts nationaux, le bonheur et la prospérité du peuple comme objectif ultime, afin de contribuer aux efforts de développement dans cette nouvelle ère de progrès national.

Photo : VNA/CVN

Il a également souligné que la presse révolutionnaire doit aujourd’hui conjuguer les traditions glorieuses du passé avec les exigences du présent, en se montrant toujours plus moderne, humaine, professionnelle et fidèle aux idéaux du Parti.

Photo : Khánh Hoà/VNA/CVN

À cette occasion, au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le secrétaire général Tô Lâm a remis l’Ordre Hô Chi Minh à la presse révolutionnaire vietnamienne pour ses contributions exceptionnelles.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân ont également remis des distinctions honorifiques à plusieurs journalistes chevronnés ayant marqué le développement de la presse nationale par leur engagement et leurs réalisations.

Photo : VNA/CVN

En marge de la cérémonie, les délégués ont visité une exposition organisée au Centre national des congrès. Celle-ci présentait des photographies, documents et objets retraçant un siècle d’histoire de la presse révolutionnaire vietnamienne, ses principales réalisations, les évolutions du journalisme contemporain, ainsi que les équipements et technologies numériques actuellement utilisés dans le secteur des médias.

Photo : VNA/CVN

VNA/CVN