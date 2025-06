Un festival du film pour enfants à la verticale de l’été à Hô Chi Minh-Ville

>> Le marché vietnamien du film d'animation montre des signes positifs

>> Dê Mèn, personnage adoré des enfants, nommé ambassadeur de l’UNICEF

Photo : Institut Goethe/CVN

Organisé par l’Institut Goethe de Hô Chi Minh-Ville, ce festival invite le jeune public et les familles à découvrir la magie du cinéma à la Bibliothèque scientifique générale de Hô Chi Minh-Ville.

Cette année, le festival met notamment à l’honneur la série Starke Geschichten für starke Kinder (Histoires fortes pour des enfants forts), des courts métrages qui suivent de jeunes protagonistes de différents pays dans leurs aventures, entre joies et difficultés de l’enfance.

Des défis et des déplacements à la défense de leurs droits, chaque film offre un aperçu de la diversité des vies des enfants du monde entier. Ces histoires divertissent et nourrissent l’empathie, la résilience et la conscience mondiale chez nos plus jeunes spectateurs.

Ce festival est un projet collaboratif, rendu possible grâce au soutien de partenaires dévoués tels que la Fondation PRIX JEUNESSE, S-Connect Creative Ecosystem, la Bibliothèque scientifique générale de Hô Chi Minh-Ville, THD Education Solution Co., Ltd. et l’Initiative PASCH.

Les films sont projetés à titre gracieux jusqu’au 15 août, de 10h30 à 11h15, au 69, rue Ly Tu Trong, quartier de Bên Thành, dans le premier arrondissement de la mégapole du Sud, jusqu’au 15 août.

VNA/CVN