La Bibliothèque de Hanoï : un lieu d’éveil pour les enfants

Au cœur de la capitale, il existe un lieu où les enfants peuvent librement lire, créer et explorer le monde merveilleux du savoir. Il s’agit de la Bibliothèque de Hanoï, un espace idéal pour nourrir l’âme et l’intelligence de la future génération.

Samedi. À la fin des devoirs supplémentaires sur la musique, Thùy Trang et sa petite sœur Minh Châu se rendent à la Bibliothèque de Hanoï, située au 47, rue Bà Triêu, arrondissement de Hoàn Kiếm, Hanoï. "Chaque semaine, nous allons régulièrement en cette bibliothèque pour lire. Il y a pas mal de choix pour les élèves. Je trouve que l’espace est très vaste, aéré et bien équipé. Lire me permet d’en apprendre davantage et de développer mes connaissances.", a constaté Thùy Trang, élève en 8e classe au école secondaire Hoàng Hoa Tham à Hanoï.

Et pour sa petite Minh Châu; en 4e classe, cet adresse lui a apporté des moments intéressants. "La bibliothèque a beaucoup de livres intéressants. Pour moi, les livres sont une source de savoir que l’on peut garder en mémoire plus longtemps que les films, et ils sont bien plus captivants", a afffirmé Minh Châu.

La Bibliothèque de Hanoï est une destination familière pour des milliers d’élèves, de parents et d’enseignants chaque année. Elle dispose d’un espace spécialement dédié aux enfants, conçu de manière vivante, avec des couleurs vives, un mobilier convivial et sécurisé, adapté à chaque tranche d’âge.

Un espace spécialement dédié aux enfants

La salle de lecture pour les élèves du primaire et celle pour les enfants en maternelle ressemblent à un véritable "royaume de l’enfance", avec des milliers de livres soigneusement sélectionnés : contes de fées, livres illustrés, ouvrages scientifiques ou historiques. Cet espace ouvert et haut en couleurs est non seulement un lieu de lecture, mais aussi un endroit qui éveille la curiosité et le désir d’apprendre.

Au-delà d'être une simple source de livres variés, la Bibliothèque de Hanoï organise aussi régulièrement des activités ludiques et éducatives pour les enfants. Ces activités favorisent le développement de la pensée créative, des compétences en communication et de l'intelligence émotionnelle.

Un espace culturel amical



Selon Trần Anh Thư, employée de la Bibliothèque de Hanoï, en 2021, la bibliothèque et sa section jeunesse ont été rénovées grâce au financement du ministère sud-coréen de la Culture, créant ainsi un espace culturel amical, conçu pour convenir à l’âge des enfants. "En plus de la lecture, les enfants peuvent participer à des activités comme le coloriage, le dessin, les présentations de livres ou encore les jeux traditionnels. La bibliothèque est également un lieu de sortie prisé par les écoles maternelles et les collèges pour des visites et des expériences, incitant les enfants à aimer la lecture", a révélé-t-elle.

La Bibliothèque de Hanoï n’est pas seulement un lieu idéal pour les enfants, mais aussi un endroit où les familles aiment passer le week-end ensemble, profitant de leur temps commun pour lire et échanger. "L’espace ici est très spacieux, agréable et accueillant pour les enfants. Ma famille habite à Long Biên, et chaque semaine, nous venons ici lire du matin jusqu’à l’après-midi. Mon fils aîné lit dans la salle jeunesse, et le plus jeune dans cette salle-ci", s'est déclarée Nguyễn Thị Huyền Trang, parent d’élève.

Dans une société moderne de plus en plus numérisée, des espaces comme celui-ci deviennent d’autant plus précieux - des lieux où les enfants se connectent au savoir de manière naturelle et profonde.

Discrètement, mais avec persévérance, la Bibliothèque de Hanoï cultive les rêves d’enfance et allume l’amour de la lecture dès les premières années de la vie. L'adresse 47, rue Bà Triệu sera certainement un lieu de choix pour les enfants, aussi pour celles et ceux qui aiment la lecture et les espaces de détente. Alors pourquoi ne pas s’y réfugier pendant votre prochain temps libre durant cet été ?

Texte et photos : Phuong Mai/CVN

.

.