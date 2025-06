Un mois spécial pour agir en faveur des droits de l’enfant

À l’occasion du Mois d’action pour les enfants, de nombreuses initiatives sont déployées à travers le pays. Toute la société s’est mobilisée autour de la nécessité de soins, d’éducation et de protection pour les plus jeunes.

>> Renforcement des efforts dans la garantie des droits de l’enfant

>> Unis sur la protection et la promotion des droits de l’enfant

Le Mois d’action pour les enfants 2025 se déroule du 1er au 30 juin autour du thème : “Donner la priorité aux ressources afin d’atteindre les objectifs pour les enfants”. Le but est de renforcer l’attention et la direction des autorités, des décideurs politiques et des différents secteurs et instances quant aux activités de soins, d’éducation et de protection de l’enfance, afin de répondre aux exigences d’un développement national prospère et heureux. Il s’agit aussi d’encourager l’allocation prioritaire des ressources nécessaires à la mise en œuvre des mesures de garantie des droits de l’enfant.

Le slogan du Mois d’action pour les enfants 2025 met en avant la mobilisation de la force communautaire pour réaliser les objectifs en leur faveur, renforcer la prévention et les interventions précoces pour résoudre leurs problématiques, leur offrir toutes les opportunités et les meilleures conditions possibles pour leur permettre de se développer pleinement. Il est vivement recommandé de stimuler une mise au sein précoce, dans l’heure qui suit la naissance, un allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de la vie, et sa poursuite jusqu’à l’âge de 2 ans, voire au-delà en fonction du souhait des mères. Il importe de garantir que tous les petits soient entièrement vaccinés, d’administrer la vitamine A aux enfants à l’âge approprié. Il est nécessaire d’enseigner les compétences de sécurité pour prévenir noyades, accidents et blessures afin d’assurer le droit à la vie des enfants ; de promouvoir une communauté sûre, où chaque famille doit renforcer son rôle dans leur gestion et leur surveillance. Enfin, la ligne téléphonique d’assistance 111 reste à l’écoute à tout moment pour recevoir des informations et assurer la protection des enfants partout.

En réponse à ce mois d’engagement, le Comité populaire de Hanoï a publié un plan comprenant neuf volets et douze missions, précisant les responsabilités de ses localités et services concernés. L’objectif est de garantir que tous les enfants en situation difficile bénéficient d’une attention, d’un soutien et de cadeaux en temps voulu, à l’occasion de la Journée internationale de l’enfance, le 1er juin.

Dans le cadre du programme, la vice-présidente du Comité populaire municipal, Vu Thu Hà, a appelé les citoyens de la capitale à répondre à ce mois par des gestes et actions concrètes, pratiques et significatives en faveur des enfants, avec le message : “Écoutons les enfants avec notre cœur, protégeons-les par des actes”.

Immédiatement après la cérémonie de lancement, le 28 mai, ont eu lieu de nombreuses activités pour marquer ce Mois d’action, dont le diagnostic et les examens approfondis pour 100 enfants suspects de cardiopathie congénitale ou de malformations motrices, réalisés par des médecins expérimentés de l’Hôpital de cardiologie de Hanoï et de la Polyclinique Saint-Paul.

En parallèle, une campagne de supplémentation en vitamine A a été lancée par le Centre de contrôle des maladies pour 50 petits âgés de 6 à 35 mois de l’arrondissement de Nam Tu Liêm, qui ont également été pesés et mesurés pour évaluer leur état nutritionnel.

Il convient de mentionner également le lancement d’une campagne d’apprentissage de la natation pour les enfants. Cette initiative vise à sensibiliser à ses bienfaits, aux compétences de sécurité en milieu aquatique et à la prévention de la noyade.

Par ailleurs, les activités de peinture sur le thème “Pour notre sécurité” ont rencontré un vif succès en attirant une forte participation des enfants.

Lors du programme, les participants ont laissé l’empreinte de leur main, signé, écrit des messages ou apposé l’empreinte colorée de leur main sur un globe terrestre pour véhiculer le message “Unissons nos forces pour agir en faveur des enfants”, appelant ainsi la communauté, les organisations et les individus à s’engager ensemble pour protéger, prendre soin et offrir les meilleures conditions possibles au développement intégral des petits.

En particulier, à l’occasion du 135e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh, les délégués ont procédé à un lâcher de 135 colombes, exprimant donc le souhait de suivre les recommandations de l’Oncle Hô en matière de soins des enfants, afin que chacun puisse vivre et s’épanouir dans la paix, la joie et le bonheur.

À Bac Ninh (Nord), le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyên Anh Tuân, s’est rendu au Centre de soutien au développement de l’éducation inclusive “Cuôc sông moi” (Nouvelle vie) dans la ville de Tu Son. Il y a rencontré les enfants et leur a offert des cadeaux.

Mis en service fin mai 2024, cet établissement accompagne actuellement 43 enfants souffrant de troubles du langage ou du développement, originaires de Tu Son et des localités voisines.

La province de Bac Ninh a aussi organisé de nombreuses délégations pour rendre visite et offrir des cadeaux aux enfants en cours de traitement dans les établissements de santé, d’éducation spécialisée, les centres d’assistance sociale ainsi que les écoles. Sans oublier les petits handicapés et ceux en situation difficile au sein de la communauté… À cette occasion, 11 collectifs et 196 enfants ont reçu des cadeaux.

Parallèlement, les services compétents de Bac Ninh ont organisé des examens de santé périodiques pour les petits de moins de 24 mois, conformément aux directives du ministère de la Santé. Ils ont également renforcé la fourniture de services médicaux de qualité et mobilisé diverses ressources afin de soutenir les enfants ayant besoin d’opérations pour des malformations congénitales, ainsi que ceux atteints de cancer issus de milieux défavorisés.

Texte : Phuong Nga/CVN

Photos : VNA/CVN