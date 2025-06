Thai Binh achève l’élimination de l’habitat précaire avec trois mois d’avance

Le 21 juin, la province de Thai Binh (Nord) a organisé une conférence-bilan sur la mise en œuvre du programme d’élimination de l’habitat précaire pour les ménages pauvres et quasi pauvres, ainsi que le soutien au logement pour les personnes méritantes et les familles de martyrs.

Photo : VNA/CVN

Après plus de sept mois de mise en œuvre, la province a achevé ses objectifs avec 3.007 foyers bénéficiaires de nouvelles constructions ou de rénovations, soit trois mois avant l’échéance. Parmi eux, 2.109 sont des ménages pauvres ou quasi pauvres, et 898 des familles de personnes méritantes ou de martyrs.

La province a offert une aide de 100 millions de dôngs par foyer pour une nouvelle construction et 50 millions de dôngs pour une rénovation, avec un budget total dépassant 246 milliards de dôngs.

Le succès du programme illustre la solidarité et la détermination de l’ensemble du système politique, des entreprises et de la population. Les autorités provinciales ont affirmé leur engagement à poursuivre les politiques sociales en faveur des personnes vulnérables, à promouvoir la réduction durable de la pauvreté et à améliorer les conditions de vie de la population.

