2024

Une diplomatie proactive et une stature renforcée sur la scène internationale

>> Le Vietnam, un partenaire incontournable de l'ONU

>> Un média argentin salue les efforts de diplomatie économique du Vietnam

>> Hô Chi Minh-Ville innove constamment dans ses activités de diplomatie populaire

>> L’épouse du secrétaire général du Parti et des ambassadrices préparent des bánh chung

Photo : VNA/CVN

Environ 60 activités diplomatiques ont été menées par les dirigeants du pays, comprenant 21 visites officielles à l'étranger et participations à de grandes conférences multilatérales, ainsi que l'accueil de 25 délégations de dirigeants étrangers en visite au Vietnam.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a souligné que ces visites et activités diplomatiques ont donné des résultats d'une importance stratégique et durable. Elles ont renforcé les relations avec des partenaires clés, tout en approfondissant leur contenu de manière efficace et substantielle.

Partenariat

Le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec 194 pays, élevant ses partenariats stratégiques intégrals avec l’Australie, la France et la Malaisie. Il a également rehaussé ses relations au niveau de partenariat stratégique avec le Brésil et a établi des partenariats globaux avec la Mongolie et les Émirats arabes unis. Cela porte à 32 le nombre de partenaires stratégiques et globaux du Vietnam, avec plus de 170 accords de coopération signés dans divers domaines. Ces avancées témoignent non seulement du dynamisme et de la proactivité de la diplomatie vietnamienne, mais aussi de la reconnaissance internationale de la valeur stratégique et du rôle géopolitique du Vietnam.

Infographie : VNA/CVN

Le Vietnam continue de jouer un rôle central et de renforcer ses responsabilités dans les affaires internationales. Sur des forums majeurs comme l’ASEAN, les Nations unies, l’APEC, le G20, l’AIPA ou la Francophonie, le Vietnam a démontré un engagement actif et a pris des initiatives stratégiques. En 2024, le Vietnam a organisé pour la première fois le Forum sur l'avenir de l’ASEAN, établissant un mécanisme d’échange visant à renforcer le rôle de l'ASEAN au-delà de 2025, avec une vision jusqu'en 2045.

Photo : VNA/CVN

Le pays a également été choisi pour être l'hôte de la signature de la Convention des Nations unies sur la cybercriminalité, marquant une nouvelle étape dans son intégration juridique internationale.

Engagements et initiatives

Le Vietnam a activement contribué aux discussions mondiales sur des enjeux majeurs tels que le changement climatique, la paix et la cybersécurité. Ses engagements et initiatives sont de plus en plus reconnus par la communauté internationale, ce qui le positionne comme un partenaire fiable et responsable. Le pays a également montré sa capacité à influencer les décisions et à proposer des solutions lors de son implication dans des organismes comme le Conseil des droits de l’homme des Nations unies et plusieurs mécanismes de gouvernance de l’UNESCO.

Photo : VNA/CVN

Face aux bouleversements mondiaux, le Vietnam a habilement géré ses relations avec ses partenaires, maintenant des frontières terrestres pacifiques et stables. Des progrès ont été réalisés dans les négociations bilatérales, et le Vietnam a poursuivi ses efforts pour établir un Code de conduite en Mer de Chine méridionale (COC) conforme au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a exploité efficacement 17 accords de libre-échange (ALE), couvrant plus de 60 partenaires, et a supprimé de nombreuses barrières commerciales, contribuant à un commerce extérieur record estimé à près de 800 milliards d'USD en 2024. La diplomatie économique a également favorisé l’attraction d’investissements dans les domaines de la technologie, de l’innovation et des semi-conducteurs. Le Vietnam a intensifié ses efforts en matière de transformation numérique, de transition verte, d’intelligence artificielle (IA) et de fabrication de semi-conducteurs, attirant des investissements de haute qualité dans ces secteurs.

Photo : VNA/CVN

La diplomatie a joué un rôle clé dans l’inscription de 6 nouveaux titres et patrimoines vietnamiens au registre de l'UNESCO, portant le total à 71. Ces distinctions constituent des atouts précieux pour le développement économique, culturel et social des régions concernées, tout en renforçant l'image internationale du Vietnam.

Créer un élan pour propulser le pays dans une nouvelle ère

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que l’année 2025 sera décisive pour le Vietnam, marquant le 80ᵉ anniversaire de la fondation de la République et le 50ᵉ de la réunification nationale. Cette année sera également cruciale pour la mise en œuvre des résolutions du XIIIᵉ Congrès national du Parti et pour entamer une nouvelle ère de développement national.

Photo : VNA/CVN

Selon le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son, la diplomatie du Vietnam en 2025 continuera de s’appuyer sur les objectifs, principes, lignes directrices et méthodes qui ont été affirmés au cours des 80 années de la diplomatie révolutionnaire du Vietnam, tout en apportant des changements fondamentaux pour répondre aux exigences de la nouvelle ère.

Cadres de coopération solides

Premièrement, il s'agit de valoriser le rôle essentiel et permanent de la diplomatie dans la consolidation d’un environnement extérieur favorable au pays. Cela passe par l’établissement de cadres de coopération solides face aux bouleversements profonds de notre époque.

Deuxièmement, la diplomatie joue un rôle de catalyseur et de moteur pour ouvrir de nouvelles opportunités, en connectant les forces internes et externes. L’interne constitue la base fondamentale et durable, tandis que l’externe apporte des éléments clés et stratégiques pour des percées décisives.

Photo : VNA/CVN

Troisièmement, une nouvelle approche diplomatique est adoptée : passer de la réception à la contribution, de l’apprentissage à la direction, de l’intégration approfondie à l’intégration complète, et d’un pays suiveur à un pays en ascension, prêt à assumer de nouvelles responsabilités. La position et les capacités nouvelles du Vietnam permettent désormais une participation plus profonde et plus responsable aux affaires internationales, tout en suscitant des attentes accrues quant à sa contribution à la résolution des problèmes mondiaux.

Photo : VNA/CVN

Quatrièmement, valoriser le soft power national en adéquation avec son envergure historique et culturelle, ainsi qu’avec son statut politique et économique. Le soft power vietnamien repose sur une culture riche d’identité nationale, les réalisations historiques de la rénovation, une politique étrangère pacifique et harmonieuse, respectueuse du droit international, ainsi que sur l’appui et la sympathie des peuples du monde.

Photo : VNA/CVN

Et enfin, pour réaliser ces objectifs, il est essentiel de construire une diplomatie vietnamienne intégrale, moderne et professionnelle.

VNA/CVN