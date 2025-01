L’épouse du secrétaire général du Parti et des ambassadrices préparent des bánh chung

Photo : VNA/CVN

Étaient présents notamment Ngô Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm ; Nguyên Thi Thu Hiên, vice-présidente de l’Union des femmes vietnamiennes ; ainsi que des ambassadrices, épouses d'ambassadeurs, chefs de missions de représentation au Vietnam et diplomates vietnamiens.

Lors de l'événement, Ngô Phuong Ly, les ambassadrices, les diplomates et les délégués ont été plongés au cœur des traditions du Têt vietnamien : chansons folkloriques, stands des villages d'artisanat traditionnel. Dans une ambiance festive, ils ont arpenté les allées d'un marché aux fleurs, ont commandé des calligraphies porte-bonheur, ont tenté leurs premiers tours de poterie et ont découvert les secrets de la broderie traditionnelle. Ils ont mis la main à la pâte en préparant eux-mêmes des bánh chung, de l'enveloppement à la cuisson.

S'exprimant lors de l'événement, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu, s’est déclaré convaincu que les échanges culturels susciteraient un engouement toujours plus grand pour le Vietnam et son peuple auprès des amis étrangers.

Au nom du corps diplomatique, l'ambassadrice d'Égypte au Vietnam, Amal Abdel Kader Elmorsi Salama, a déclaré que le Nouvel An lunaire était la fête la plus importante et la plus significative de l'année pour le peuple vietnamien, une occasion pour les familles et les amis de se réunir, de montrer du respect aux personnes âgées et de marquer le début du printemps, apportant joie et bonheur dans tout le Vietnam.

L'ambassadrice a souligné les progrès spectaculaires réalisés par le Vietnam ces dernières années, avec une croissance économique fulgurante et une amélioration constante du niveau de vie de la population.

