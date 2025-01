Un média argentin salue les efforts de diplomatie économique du Vietnam

Dans un article récent, le site a mis en lumière les résultats notables obtenus à travers les visites officielles des dirigeants vietnamiens. Parmi celles-ci, la visite de travail aux États-Unis du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président Tô Lâm, qui a participé à la Semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier.

Photo : VN+/CVN

Le site a également mentionné la tournée du Premier ministre Pham Minh Chinh aux Émirats arabes unis (EAU), au Qatar et en Arabie Saoudite en octobre, ainsi que la visite du président Luong Cuong au Chili et au Pérou, visant à promouvoir la coopération économique et commerciale dans le cadre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Selon Resumen Latinoamericano, en 2024, le Vietnam a signé de nombreux accords de coopération stratégique, favorisant le développement durable de son économie et consolidant son intégration dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Le site a également souligné le renforcement des partenariats stratégiques intégraux du Vietnam avec des pays comme la Chine, la Russie, l’Inde, la République de Corée, les États-Unis et le Japon, ainsi que l’augmentation des échanges commerciaux avec l’Union européenne.

Ces efforts diplomatiques ont non seulement renforcé la position internationale du Vietnam, mais également ouvert des opportunités de coopération approfondie dans des secteurs stratégiques

En 2024, le Vietnam s’est distingué au sein des grands mécanismes multilatéraux grâce à ses initiatives en matière de transformation numérique, d’économie verte et de chaînes d’approvisionnement durables, contribuant à l’établissement d’un ordre économique mondial plus ouvert et durable.

Enfin, Resumen Latinoamericano a souligné que l’image du Vietnam en tant qu’économie dynamique et acteur prêt à collaborer sur des enjeux mondiaux a été renforcée, générant confiance et intérêt de la part des partenaires internationaux.

VNA/CVN