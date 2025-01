Hô Chi Minh-Ville innove constamment dans ses activités de diplomatie populaire

>> Hô Chi Minh-Ville célèbre la Fête nationale française

>> Renforcer la solidarité et l'amitié entre les peuples de l'ASEAN

>> Fête nationale de Cuba et relations diplomatiques avec le Vietnam célébrées à Hô Chi Minh-Ville

Photo : Tân Dat/CVN

Renforcement de la diplomatie populaire

Selon le vice-président et secrétaire général de HUFO, Hô Xuân Lâm, dans toutes ses activités en 2024, HUFO a toujours mis l’accent sur la devise "Proactif, flexible, créatif, efficace". Plus précisément, l’HUFO a organisé ou coordonné avec ses unités membres des événements pour la paix, la solidarité et l’amitié selon le plan annuel proposé. Ces activités démontrent l’innovation des méthodes et la diversité des contenus, contribuant activement à la consolidation et au développement de la diplomatie populaire de Hô Chi Minh-Ville, apportant des significations concrètes.

Selon Hô Xuân Lâm, en plus des programmes directement organisés, HUFO et ses organisations membres en collaboration avec les consulats généraux des pays à Hô Chi Minh-Ville ainsi que d’autres services et branches municipales ont organisé nombre d’activités liées aux affaires étrangères du peuple vietnamien.

Photo : VNA/CVN

On peut citer certains événements typiques, tels que le 9e Festival du Vietnam - Japon à Hô Chi Minh-Ville qui se déroulera les 9 et 10 mars 2024, le festival des performances de maîtres en arts martiaux traditionnels japonais (le 10 novembre 2024) au gymnase Nguyên Du, la fête "Hello Vietnam 2024" pour l’objectif de maintien du lien et de l'échange entre les peuples du Vietnam et de l'Inde....

Selon Hô Xuân Lâm, en 2025, HUFO prévoit de se coordonner avec le comité directeur pour l'organisation des grandes fêtes de Hô Chi Minh-Ville et l'Union des organisations d'amitié du Vietnam pour organiser la célébration du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays, du 80e anniversaire de la Journée nationale de la République socialiste du Vietnam et de nombreux autres événements importants.

Photo : Tân Dat/CVN

À cette occasion, HUFO a décerné des certificats de mérite aux personnes et aux collectifs ayant apporté de grandes contributions par leurs activités en 2024.

Tân Dat/CVN