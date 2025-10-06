Une connexion musicale franco-vietnamienne : le parcours de la jeune chanteuse Zélie

Le 5 octobre au soir, le groupe pop-rock français Zélie a offert au public de Hô Chi Minh-Ville un concert débordant d’énergie sur la scène du Golden Bird’s (quartier d’An Khánh), dans le cadre de sa tournée asiatique organisée par l’Institut français du Vietnam.

Intitulé “Concert Pop-Rock : Zélie”, l’événement s’inscrit parmi les activités visant à renforcer les échanges culturels franco-vietnamiens à travers la musique, en particulier à destination de la jeunesse.

La musique est considérée comme un langage universelle qui dépasse les barrières linguistiques, touche directement les émotions humaines et nous aide à mieux nous comprendre les uns les autres.

Grâce à ces soirées musicales, le public vietnamien a l’occasion de découvrir de jeunes talents français, tout en partageant un espace d’échanges chaleureux où artistes et spectateurs peuvent se connecter et vivre ensemble des moments de joie et d’émotion.

La voix jeune et pleine de sensibilité de Zélie Claeyssen, chanteuse principale du groupe et lauréate du Prix FAIR 2024, a conquis l’auditoire grâce à un répertoire mêlant pop, rock et sonorités urbaines.

L’atmosphère du concert a été marquée par une énergie contagieuse, rythmée par les applaudissements et les instants où le public fredonnait les chansons malgré les différences de langue.

Venue pour la première fois au Vietnam, l’artiste a confié qu’il s’agissait pour elle d’un voyage riche en émotions: "C’est ma toute première expérience au Vietnam, et tout est si différent de la France. Ici, tout est vivant, coloré. Les habitants sont d’une grande gentillesse dès notre arrivée, nous avons été accueillis comme des amis proches. J’en suis profondément touchée", a-t-elle déclaré.

La soirée a également accueilli le groupe invité Jaigon Orchestra ainsi que la jeune chanteuse vietnamienne Dreamwork, créant un pont musical et culturel entre la France et le Vietnam.

Cette tournée marque la dernière étape de la promotion de son premier album "Un million de petits chocs – véritable journal musical" retraçant ses émotions et expériences des premières années de carrière.

Au fil de cette tournée asiatique, Zélie a également présenté le single annonciateur de son deuxième album, prévu pour début 2026.

Pour elle, apporter sa musique dans un pays lointain comme le Vietnam et recevoir un accueil aussi chaleureux du public est une expérience inoubliable. La chanteuse y voit une grande source de motivation, nourrissant sa confiance et son inspiration pour continuer à créer sur son chemin artistique.

À seulement 22 ans, Zélie Claeyssen s’impose déjà comme une figure montante de la scène musicale française, avec un style pop-rock enrichi de sonorités urbaines contemporaines. Sa tournée asiatique s’étend du 3 au 11 octobre, avec des étapes à Phnom Penh (Cambodge), Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang, Huế et Hanoï.

À Hô Chi Minh-Ville, la soirée a vibré au rythme de la jeunesse et de l’enthousiasme, portée par la participation du Jaigon Orchestra et de Dreamwork. Et pour conclure, Zélie a lancé avec un grand sourire, en vietnamien : "Cảm ơn các bạn rất nhiều!" (Merci beaucoup !), aussitôt suivi d’une ovation nourrie du public.

