Sortir (du 13 septembre au 11 octobre 2025)

CINÉMA

Les triplettes de Belleville

Le 22 septembre à 19h30

Complex 01

29/31/167, rue Tây Son, quartier de Dông Da, Hanoï

Billet en vente à l’entrée

Réalisation : Sylvain Chomet

Genre : Animation

Durée : 01h20

L’idée de génie qu’eût Madame Souza en offrant un vélo à son neveu alla bien au-delà de ses espérances. L’entraînement, une alimentation adaptée et le Tour de France n’était pas loin… La “mafia française” non plus qui, repérant le futur champion cycliste, l’enlève. Madame Souza, accompagnée de trois vieilles dames, les Triplettes, devenues ses complices, devra braver tous les dangers dans une course poursuite ébouriffante.

TABLE RONDE

Regards croisés depuis l’espace : parcours, innovation et coopération franco-vietnamienne

Le 24 septembre à 10h30

Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH)

18, rue Hoàng Quôc Viêt, quartier de Nghia Dô, Hanoï

Entrée libre

Traduction simultanée français, vietnamien

Passionnés de conquête spatiale, de sciences et d’innovation, ne manquez pas cette conférence exceptionnelle en présence de Madame Claudie Haigneré et Monsieur Jean-Pierre Haigneré, aux côtés des scientifiques de l’USTH.

Nos invités d’exception reviendront sur leur parcours inspirant, leurs motivations à devenir astronautes, et les avancées scientifiques majeures issues de leurs missions dans l’espace. Bien au-delà du rêve d’apesanteur, l’exploration spatiale a permis des progrès concrets pour l’humanité, en particulier dans les domaines de la médecine, de la biologie et de la recherche scientifique.

Au cœur de ce débat : l’apport de l’espace au XXIe siècle, à l’heure où les défis écologiques, scientifiques et technologiques redéfinissent notre rapport à la planète et à l’univers. Une rencontre passionnante à la croisée de la science, de l’innovation et de l’humanisme.

CONFÉRENCE

Femmes d’impact - Regards croisés sur le leadership, la science et l’innovation

Le 25 septembre à 17h30

Event Hall, 26e étage de Bitexco Tower

2, rue Hai Triêu, quartier de Sài Gòn, Hô Chi Minh-Ville.

Inscription (places limitées) : https://www.ccifv.org/evenements/a-venir.html

Dans un monde en perpétuelle évolution, porté par l’innovation et le progrès scientifique, de plus en plus de femmes occupent des rôles de pionnières, de créatrices et de leaders. Airbus, Thales, l’Institut français du Vietnam, la Chambre de Commerce et d’Industrie France - Vietnam (CCIFV) et la French Tech Vietnam sont fiers de co-organiser à Hô Chi Minh-Ville une conférence exceptionnelle réunissant des femmes remarquables issues de la science, de la technologie et de l’entrepreneuriat.

Le rôle et la visibilité du leadership féminin dans les secteurs clés : sciences, hautes technologies, aéronautique, innovation et entrepreneuriat.

La valeur concrète de la diversité pour l’innovation et le progrès.

La coopération franco-vietnamienne dans l’éducation, la recherche et l’industrie

Une soirée d’échanges, d’inspiration et de reconnaissance - en présence de l’une des figures scientifiques françaises les plus emblématiques.

ATELIER

Un, deux, trois… sourit ! ? (de 6 à 11 ans)

Le 27 septembre à 10h30

La salle Marseille 2 de la médiathèque de l’Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï

Animation réservée aux membres dans la limite des places disponibles

Inscription du 22 au 26 septembre : mediatheque@ifv.vn

Et si on apprenait à capturer le monde… via des photos ?

Dans cet atelier ludique et créatif, les enfants découvrent la magie de la photographie argentique : le doux clic de l’appareil,

le processus du développement, et la joie de voir apparaître les images. Pas besoin d’être photographe : ici, on joue avec la lumière, on invente des histoires, et on repart avec des souvenirs faits maison.

DT/CVN