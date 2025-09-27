Sortir (du 29 septembre au 26 octobre 2025)

EXPOSITION

Ici, là-bas et partout

Jusqu’au 03 octobre

Musée de Hô Chi Minh-Ville

65, rue Lý Tự Trọng, quartier de Saigon, Hô Chi Minh-Ville

Horaires d’exposition : 08h00 - 17h00

Chloé Saï Breil-Dupont (nom vietnamien : Bùi Khuê) vit et travaille actuellement à Hô Chi Minh-Ville. Formée aux beaux-arts en France et à la philosophie à l’Université PUC São Paulo (Brésil), elle a exposé dans de nombreux musées, galeries et foires internationales.

“Ici, là-bas et partout” marque sa première exposition personnelle au Vietnam. Composée de neuf grandes huiles, l’exposition réunit des portraits de figures majeures de la scène artistique contemporaine vietnamienne et des œuvres abstraites qui traduisent l’évolution intérieure de l’artiste depuis son retour au pays natal.

L’exposition explore les “fils invisibles” reliant héritage et environnement, passé et présent, mémoire individuelle et collective. La couleur rouge, omniprésente, évoque la vitalité, la fête et la chance dans la culture vietnamienne, tout en rappelant le “fil rouge du destin”, ce lien invisible qui unit les âmes prédestinées.

À travers cette série, Breil-Dupont propose un regard intime sur les individus qui façonnent la vie culturelle contemporaine de Hô Chi Minh-Ville, tout en invitant le public à réfléchir à la façon dont l’art révèle les liens subtils entre temps, espace et identité.

L’exposition s’inscrit dans le cadre du programme de résidence d’artistes “Villa Saigon”, organisé par l’Institut français du Vietnam, avec la volonté de créer un pont entre la création contemporaine française et le contexte culturel vietnamien. Chaque année,

le programme accueille des artistes français venus développer leurs projets créatifs en collaboration avec des partenaires culturels locaux.

Badass : Les nouvelles héroïnes de bande dessinée jeunesse

Jussqu’au 26 octobre

Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï

Entrée libre

Langues : panneaux en français et en vietnamien

Avec le soutien de l’Institut français (Paris) et du Lyon BD Festival.

L’Institut français de Hanoï vous présente l’exposition ‘‘Badass : Les nouvelles héroïnes de bande dessinée jeunesse’’, un hommage vibrant aux héroïnes de bande dessinée qui bousculent les codes.

Cette exposition célèbre l’évolution des personnages féminins dans le 9e art. Fini les stéréotypes et les rôles de faire-valoir ! Indépendantes, courageuses et humaines, elles mènent l’enquête, se battent, échouent parfois, mais se relèvent toujours. Actives, imparfaites et complètes, elles choisissent leur voie et incarnent l’esprit ‘‘badass’’.

Conçue par Sandrine Deloffre et Lyon BD Organisation, l’exposition met en lumière dix personnages de bande dessinée, très différents, reliés par leur détermination à tracer leur propre chemin.

Art, féminisme, représentation… Cette exposition transforme notre regard sur les héroïnes de papier et interroge l’évolution de la condition féminine dans la bande dessinée contemporaine.

CINÉMA

Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre

Le 29 septembre à 19h30

Complex 01

29/31/167, rue Tây Son, quartier de Dông Da, Hanoï

Billet en vente à l’entrée

Langue originale : français/ Sous-titres : vietnamien

Réalisation : Alain Chabat

Acteurs : Gérard Depardieu, Christian Clavier

Genre : Comédie

Durée : 01h47

Cléopâtre, reine d’Égypte, a décidé de défier l’empereur romain Jules César, en construisant un somptueux palais dans le désert en trois mois. Si elle réussit, il devra admettre publiquement que le peuple égyptien est le plus grand de tous les peuples. Pour ce faire, Cléopâtre fait appel à Numérobis, un énergique architecte d’avant-garde. Ce dernier, conscient du défi à relever, sollicite l’aide de son ancien l’ami Getafix Druide arrive en Égypte avec Astérix et Obélix De son côté, Amonbofis, l’architecte officiel de Cléopâtre, jaloux que la reine ait choisi Numérobis pour construire le palais, ferait tout pour vaincre son adversaire.

Et Dieu… créa la femme

Le 1er octobre à 21h30

Galaxy Cinema

6e étage, Mipec Long Bien Shopping Center, quartier de Bô Dê, Hanoï

Billets en vente à l’entrée et en ligne

Réalisateur : Roger Vadim

Acteurs : Brigitte Bardot, Curd Jürgens

Genre : Drame, romantique

Durée : 95 minutes

Juliette Hardy, une jeune orpheline de 18 ans à la beauté ensorcelante, fait chavirer les cœurs dans la petite ville côtière de Saint-Tropez, dans les années 1950. Elle partage son temps entre une librairie le jour et la piste de danse la nuit. Trois hommes tombent sous son charme : un riche armateur, un entrepreneur séduisant et son frère cadet sensible. Juliette, tiraillée entre désir de liberté et hésitations sentimentales, saura-t-elle choisir sa propre voie ?

