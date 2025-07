Sortir (du 26 juillet au 31 août)

EXPOSITION

Pinceau affûté, cœur loyal

Jusqu’au 31 août

Ancienne prison de Hoa Lo

1er, rue Hoa Lo, quartier de Cua Nam, Hanoï

À l’occasion du 78e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet 1947-27 juillet 2025) et en prélude aux 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août 1945) et de la Fête nationale (2 septembre 1945), l’ancienne prison de Hoa Lo à Hanoï a inauguré le 16 juillet l’exposition thématique “Bút sắc, lòng son” (Pinceau affûté, cœur loyal).

Supervisée par le Service de la culture et des sports de Hanoï, cette exposition rend hommage aux héros et martyrs, tout en éduquant la jeune génération sur les traditions révolutionnaires et l’amour de la patrie. L’exposition se divise en trois sections : “Dans la geôle”, “Pinceau affûté, cœur loyal” et “Lien d’amour”. Chacune offre un aperçu poignant de la vie et de l’esprit indomptable des combattants révolutionnaires incarcérés, transformant les lieux de captivité en foyers de foi, d’idéal et de soif de liberté.

L’exposition présente notamment les écrits de dix patriotes, dont Nguyên An Ninh (1900-1943) et Nguyên Duc Canh (1908-1932), qui ont utilisé leur plume comme arme pour dénoncer l’oppression et appeler à la lutte. Ces œuvres, réalisées avec des moyens rudimentaires, témoignent d’un optimisme et d’un patriotisme inébranlables. Une scène recrée également l’histoire émouvante de Pham Huong, membre de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, spécialisé dans le mouvement de résistance des étudiants et lycéens de Hanoï, arrêté et emprisonné à Hoa Lo en 1949-1950.

Déchet : acteurs et valeurs

Jusqu’au 10 août

Institut français de Hanoï - IFV

15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï

Entrée libre - Tout public aux horaires d’ouverture de l’IFV

L’exposition “Déchet : acteurs et valeurs”, un regard artistique et engagé sur ce que la ville rejette, met en lumière les collecteurs de déchets, ces acteurs invisibles de la ville. Adoptant une approche croisée entre art, recherche-action et pédagogie, elle présente notamment des œuvres issues de performances de linogravure réalisées par les étudiants français et vietnamiens du Diplôme d’études en architecture (DEEA) de l’Université d’architecture de Hanoï, ainsi que les résultats de projets de recherche menés dans le domaine du recyclage par l’équipe d’enseignants-chercheurs de l’Institut de formation et de coopération internationales (IITC-HAU). Art, architecture, engagement social…

Cette exposition transforme le rebut en valeur, l’invisible en acteur. Elle interroge la place du déchet dans notre société et implique les futurs architectes dans des projets concrets liés à l’économie circulaire.

ATELIER

Découvrons les symboles de la France ! (de 6 à 11 ans)

Le 26 juillet à 10h30

Médiathèque de l’IFV

15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Ba Trung, Hanoï

Animation réservée aux membres dans la limite des places disponibles

Inscription du 21 au 25 juillet/mediatheque@ifv.vn

Vous êtes invités à participer à un atelier ludique autour des symboles de la République française !

Au programme : jeux, chansons et créations pour découvrir le drapeau tricolore, Marianne, La Marseillaise, le coq gaulois et tant d’autres.

CINÉMA

Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?

Le 26 juillet à 19h00

Galaxy Cinema

6e étage, Mipec Long Bien Shopping Center, quartier de Bô Dê, Hanoï

Billets en vente à l’entrée et en ligne

Réalisateur : Amandine Fredon, Benjamin Massoubre

Acteurs : Alain Chabat, Laurent Lafitte, Simon Faliu

Genre : animation

Durée : 1h26′

Le film raconte la genèse du Petit Nicolas, œuvre de littérature d’enfance et de jeunesse créée par René Goscinny et Jean-Jacques Sempé. Le petit Nicolas a vécu une enfance pleine de joie et de bonheur avec ses amis, parfois avec des disputes, des bagarres, des bêtises et d’innombrables punitions.

