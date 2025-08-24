Sortir (de 25 août au 11 octobre)

>> Sortir (du 2 août au 7 septembre)
CINÉMA
À propos de Joan
Le 27 août à 21h30
Galaxy Cinema
6e étage, Mipec Long Bien Shopping Center, quartier de Bô Dê, Hanoï
Billets en vente à l’entrée et en ligne
Réalisateur : Laurent Larivière
Acteurs : Isabelle Huppert, Lars Eidinger, Swann Arlaud
Genre : Drame
Durée : 1h41
Joan Verra, une femme indépendante et libre, a toujours préféré la liberté à une vie familiale bien rangée. Lorsqu’un ancien amour revient sans prévenir, elle décide de ne pas lui avouer qu’ils ont eu un fils ensemble. Ce mensonge par omission est l’occasion pour elle de revisiter sa vie : son enfance en Irlande, sa réussite professionnelle, ses amours… Un voyage intérieur empreint de douceur et d’illusions.
Possession
Le 30 août à 19h00
Galaxy Cinema
6e étage, Mipec Long Bien Shopping Center, quartier de Bô Dê, Hanoï
Billets en vente à l’entrée et en ligne
Réalisateur : Andrzej Żuławski
Acteurs : Isabelle Adjani, Sam Neill
Genre : Drame, Horreur
Durée : 2h04
À Berlin-Ouest, dans les années 1980, Anna annonce à son mari Marc qu’elle veut divorcer. D’abord persuadé qu’elle a un amant, il finit par découvrir qu’elle est en proie à un dérèglement psychologique profond. Marc engage alors un détective pour la suivre…
Film culte mêlant fantastique et psychologie, Possession est connu pour la performance hallucinante d’Isabelle Adjani, récompensée par le Prix d’interprétation féminine à Cannes en 1981.
Mystère
Le 25 août 19h30
Complex 01
29/31/167, rue Tây Son, quartier de Dông Da, Hanoï
Billet en vente à l’entrée
Réalisateur : Denis Imbert
Acteurs : Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain
Genre : Aventure, Famille
Durée : 1h23
Après le décès de sa mère, Victoria, 8 ans, emménage avec son père dans les montagnes du Cantal. Un jour, elle découvre un chiot abandonné et l’adopte. Mais Mystère n’est pas un chien ordinaire… Un lien magique naît entre la fillette et cet animal hors du commun.
CONCERT
Zélie en tournée au Vietnam
Le 11 octobre à 20h00
Complex 01
29/31/167, rue Tây Son, quartier de Dông Da, Hanoï
Tarif : 250.000 de dôngs
Billet en vente à : l’Institut français de Hanoï et en ligne
Le groupe Zélie, lauréat du FAIR 2024 et révélation musicale incontournable de l’année, s’apprête à conquérir le public vietnamien et cambodgien lors d’une tournée exceptionnelle de cinq concerts. Avec son premier album, Un million de petits chocs, dévoilé
le 1er mars 2024, Zélie propose une œuvre hybride et audacieuse, où s’entrelacent pop aérienne, influences urbaines, rock et rap. Ce disque, véritable journal intime, retranscrit avec une sincérité désarmante les émotions brutes d’une artiste de 22 ans, portée par une voix à la fois mélodieuse et profondément émotive. Le single Fou, un hymne pop envoûtant aux accents disco, témoigne de son talent unique pour créer des refrains instantanément accrocheurs. Sur scène, Zélie transcende ses compositions, captivant son public par des performances aussi intenses que sincères, qui ne laissent personne indifférent. Ce projet, riche d’authenticité et de sensibilité, incarne un univers musical unique qui mérite d’être découvert et célébré à l’échelle internationale.
DT/CVN