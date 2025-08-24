Sortir (de 25 août au 11 octobre)

CINÉMA

À propos de Joan

Le 27 août à 21h30

Galaxy Cinema

6e étage, Mipec Long Bien Shopping Center, quartier de Bô Dê, Hanoï

Billets en vente à l’entrée et en ligne

Réalisateur : Laurent Larivière

Acteurs : Isabelle Huppert, Lars Eidinger, Swann Arlaud

Genre : Drame

Durée : 1h41

Joan Verra, une femme indépendante et libre, a toujours préféré la liberté à une vie familiale bien rangée. Lorsqu’un ancien amour revient sans prévenir, elle décide de ne pas lui avouer qu’ils ont eu un fils ensemble. Ce mensonge par omission est l’occasion pour elle de revisiter sa vie : son enfance en Irlande, sa réussite professionnelle, ses amours… Un voyage intérieur empreint de douceur et d’illusions.

Possession

Le 30 août à 19h00

Galaxy Cinema

6e étage, Mipec Long Bien Shopping Center, quartier de Bô Dê, Hanoï

Billets en vente à l’entrée et en ligne

Réalisateur : Andrzej Żuławski

Acteurs : Isabelle Adjani, Sam Neill

Genre : Drame, Horreur

Durée : 2h04

À Berlin-Ouest, dans les années 1980, Anna annonce à son mari Marc qu’elle veut divorcer. D’abord persuadé qu’elle a un amant, il finit par découvrir qu’elle est en proie à un dérèglement psychologique profond. Marc engage alors un détective pour la suivre…

Film culte mêlant fantastique et psychologie, Possession est connu pour la performance hallucinante d’Isabelle Adjani, récompensée par le Prix d’interprétation féminine à Cannes en 1981.

Mystère

Le 25 août 19h30

Complex 01

29/31/167, rue Tây Son, quartier de Dông Da, Hanoï

Billet en vente à l’entrée

Réalisateur : Denis Imbert

Acteurs : Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain

Genre : Aventure, Famille

Durée : 1h23

Après le décès de sa mère, Victoria, 8 ans, emménage avec son père dans les montagnes du Cantal. Un jour, elle découvre un chiot abandonné et l’adopte. Mais Mystère n’est pas un chien ordinaire… Un lien magique naît entre la fillette et cet animal hors du commun.

CONCERT

Zélie en tournée au Vietnam

Le 11 octobre à 20h00

Complex 01

29/31/167, rue Tây Son, quartier de Dông Da, Hanoï

Tarif : 250.000 de dôngs

Billet en vente à : l’Institut français de Hanoï et en ligne

Le groupe Zélie, lauréat du FAIR 2024 et révélation musicale incontournable de l’année, s’apprête à conquérir le public vietnamien et cambodgien lors d’une tournée exceptionnelle de cinq concerts. Avec son premier album, Un million de petits chocs, dévoilé

le 1er mars 2024, Zélie propose une œuvre hybride et audacieuse, où s’entrelacent pop aérienne, influences urbaines, rock et rap. Ce disque, véritable journal intime, retranscrit avec une sincérité désarmante les émotions brutes d’une artiste de 22 ans, portée par une voix à la fois mélodieuse et profondément émotive. Le single Fou, un hymne pop envoûtant aux accents disco, témoigne de son talent unique pour créer des refrains instantanément accrocheurs. Sur scène, Zélie transcende ses compositions, captivant son public par des performances aussi intenses que sincères, qui ne laissent personne indifférent. Ce projet, riche d’authenticité et de sensibilité, incarne un univers musical unique qui mérite d’être découvert et célébré à l’échelle internationale.

DT/CVN