Sortir (du 11 octobre au 29 novembre)

EXPOSITION

Hồi Cố Vọng Lai - Retrospective of Vision

Jusqu’au 26 octobre, de 10h00 à 21h00

Centre Vincom pour l’art contemporain,

72A, rue Nguyên Trãi, quartier de Thanh Xuân, Hanoï

Entrée libre

Le Centre Vincom pour l’art contemporain (VCCA) organise l’exposition “Hồi Cố Vọng Lai” (Retrospective of Vision), la première exposition réunissant trois figures majeures des beaux-arts vietnamiens de la période du Renouveau.

Jusqu’au 26 octobre, le VCCA présente 100 œuvres des peintres Ly Truc Son, Ca Lê Thang et Dào Minh Tri. Cette exposition rend hommage à leur persévérance créative ainsi qu’à leur influence sur les arts visuels du Vietnam moderne. Elle s’inscrit également dans le cadre de la célébration du centenaire de l’Université des beaux-arts du Vietnam (1925-2025).

Les trois artistes viennent de régions différentes. Chacun a puisé dans ses souvenirs, ses matériaux et ses symboles locaux pour créer un univers artistique singulier.

L’exposition ne se limite pas à une présentation d’œuvres, mais se veut une véritable “carte” illustrant les croisements entre identité locale, histoire et mondialisation, tout en esquissant une “langue artistique vietnamienne” indépendante : un regard sur le passé pour mieux entrevoir l’avenir. Leur rigueur artistique et leur créativité sont appelées à inspirer les jeunes générations.

Pendant la durée de l’exposition, le VCCA organisera également diverses activités : tables rondes, visites guidées et expériences interactives destinées à rapprocher l’art du public.

WORKSHOP

Join a School in France

Le 11 octobre, de 17h00 à 19h00

Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï

Inscriptions en ligne : https://forms.gle/6hXMpB33wSgK8Svq8

Informations : https://www.joinaschoolinfrance.com/

Join a School in France - Un processus commun de candidature aux Masters en management, qui regroupe cinq grandes écoles de commerce françaises (HEC, ESCP, emLyon, Skema et Audencia), organise un atelier destiné à préparer les candidats à l’entretien d’admission du programme Master in management.

Intitulé “Réussir son entretien en grande école de commerce : atelier et simulation”, l’événement permettra aux participants d’obtenir des conseils pratiques et de s’exercer à travers une simulation.

Le nombre de places est limité.

CONCERT

Zélie en tournée au Vietnam

Le 11 octobre à 20h00

Complex 01

29/31/167, rue Tây Son, quartier de Dông Da, Hanoï

Billets en vente à l’Institut français de Hanoï et sur Ticket Box

Le groupe Zélie, lauréat du FAIR 2024 et révélation musicale de l’année, s’apprête à conquérir le public vietnamien et cambodgien lors d’une tournée exceptionnelle de cinq concerts. Avec son premier album, un million de petits chocs, dévoilé le 1er mars 2024, Zélie propose une œuvre hybride et audacieuse, où s’entrelacent pop aérienne, influences urbaines, rock et rap. Ce disque, véritable journal intime, retranscrit avec une sincérité désarmante les émotions brutes d’une artiste de 22 ans, portée par une voix à la fois mélodieuse et profondément émotive. Le single Fou, un hymne pop envoûtant aux accents disco, témoigne de son talent unique pour créer des refrains instantanément accrocheurs. Sur scène, Zélie transcende ses compositions, captivant son public par des performances aussi intenses que sincères, qui ne laissent personne indifférent. Ce projet, riche d’authenticité et de sensibilité incarne un univers musical unique qui mérite d’être découvert et célébré à l’échelle internationale.

DANSE

Anna Karénine

Les 27, 28 et 29 novembre

Opéra de Saïgon

7 rue Công Truong Lam Son, quartier de Sài Gon, Hô Chi Minh-Ville

Pour la première fois au Vietnam, la compagnie contemporaine Eifman Ballet de Saint-Pétersbourg présentera à Hô Chi Minh-Ville le spectacle Anna Karénine, chef-d’œuvre inspiré du roman de Léon Tolstoï et l’une des œuvres emblématiques du chorégraphe Boris Eifman.

Dans cette création, chaque mouvement dépasse la technique pour devenir langage de l’émotion, voix de l’âme racontant une histoire à travers le corps. Anna Karénine est une véritable symphonie de tourments intérieurs - amour, honneur, liberté, désir de vivre - portée par la musique de Tchaïkovski.

Cette production, jouée sur les plus grandes scènes du monde (New York, Paris, Londres, Tokyo), constitue une expérience artistique d’envergure internationale et une occasion rare de découvrir un sommet du ballet contemporain au Vietnam.

