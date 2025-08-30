Sortir (du 2 au 23 septembre)

ÉVÉNEMENT

Célébration du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale

Le matin du 2 septembre, sur la place historique Ba Đình à Hanoï se tiendront solennellement le défilé militaire et la parade populaire célébrant le 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam. L’événement débutera à 06h30 et se terminera à 10h00.

Programme détaillé

Événement national avec la participation d’environ 30.000 personnes dont les unités des forces armées et les délégations populaires. Des contingents militaires de quatre pays invités prendront également part au défilé.

La tribune principale sur la place Ba Đình, zone officielle, est réservée aux invités disposant d’une invitation. Les habitants peuvent suivre librement le cortège le long des avenues empruntées par la parade. Pour y assister directement, il est conseillé aux habitants de se placer le long des rues Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã… et d’arriver très tôt (avant 06h00).

L’événement sera retransmis sur 270 écrans LED installés dans toute la ville.

CINÉMA

Médecin de nuit

Le 3 septembre à 19h30

Polygon Musik, 1er étage, Complex 01

29/31/167, rue Tây Son, quartier de Dông Da, Hanoï

Billet en vente à l’entrée

Réalisateur : Elie Wajeman

Acteurs : Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmaï

Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de quartiers difficiles, mais aussi ceux que personne ne veut voir : les toxicomanes. Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse, entraîné par son cousin pharmacien dans un dangereux trafic de fausses ordonnances de Subutex, sa vie est un chaos. Mikaël n’a plus le choix : cette nuit, il doit reprendre son destin en main.

TABLE RONDE

Nuit des idées

Le 23 septembre à 18h00

Pavillon - Ambassade de France

49, rue Ba Triêu, quartier de Cua Nam, Hanoï

Inscription obligatoire : https://forms.gle/E5KwJcLxTjsiUQbD7

Langues : traduction simultanée français - vietnamien

Historiquement, les femmes ont été sous-représentées dans les sphères du pouvoir politique, scientifique et économique. Cependant, ces dernières décennies ont vu émerger des figures féminines influentes qui redéfinissent le leadership à l’échelle mondiale.

‘‘Nuit des idées 2025’’ à Hanoï met en exergue des figures féminines contemporaines, à travers un dialogue autour de : l’espace, les sciences, la recherche, le pouvoir, l’inspiration, la transmission, l’équilibre et les ambitions. Différentes questions seront abordées : La réussite des femmes va-t-elle avoir un impact positif sur les jeunes générations ? Cela va-t-il inspirer les filles à devenir des “power girls” ? Cela est-il compatible avec une vie de famille épanouie ? Quelle est l’influence exercée par les femmes de pouvoir sur le reste de la société : ont-elles le sentiment de constituer une source d’inspiration pour d’autres femmes, notamment celles qui n’ont pas la possibilité de mener des études supérieures ?

Claudie Haigneré, première Française dans l’espace, astronaute, scientifique et femme politique, sera à Hanoï pour un échange exceptionnel avec deux femmes vietnamiennes d’exception.

DT/CVN