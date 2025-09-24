La star française du pop-rock Zélie Claeyssen en tournée au Vietnam en octobre

Révélation musicale de l’année 2024, le groupe Zélie s’apprête à électriser le public vietnamien à l’occasion d’une tournée exceptionnelle de quatre concerts, du 5 au 11 octobre, à Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang, Huê et Hanoi.

Porté par la voix singulière et émotive de Zélie Claeyssen, le groupe emmènera le public dans un espace musical mêlant harmonieusement pop aérienne, influences urbaines, rock et rap.

À seulement 22 ans, Zélie Claeyssen s’impose sur les devants de la scène musicale dès 2024 avec son premier album Un million de petits chocs, un véritable journal intime, où s’entrelacent pop lumineuse, textes bruts et émotions à fleur de peau.

Sur scène, elle captive par son authenticité et son énergie communicative, transformant, transportant son auditoire au cœur d’un univers introspectif où ses anxiétés et ses émotions sont transcendées.

Entourée de musiciens talentueux (Ema Heber-Sufrin à la batterie, Ilan N’Kaoua au clavier, Hugo Minvielle à la guitare et Zoe Coquillard au son), elle incarne une pop vivante et sincère, porteuse d’espoir et de liberté.

Une tournée inédite au Vietnam

Dans un paysage musical en pleine évolution, Zélie se distingue par une quête d’authenticité. Elle capte les subtilités de notre monde d’aujourd’hui pour en faire des musique vibrantes, porteuses de mélancolie et d’espoir…

Avec des titres comme "Fou" ou "Elle voudrait qu’on l’aime", elle livre un univers intime et engagé, porté par une voix profondément émotive.

Le single "Fou", véritable hymne pop aux accents disco, a été nommée dans de nombreuses playlists internationales, rapprochant le nom de Zélie du public mondial.

Sa tournée au Vietnam inclut Hô Chi Minh-Ville le 5 octobre, Dà Nang le 7 octobre et Huê le 9 octobre, avant de se terminer à Hanoi le 11 octobre.

Pour couronner le tout, les concerts accueilleront également 7UPPERCUTS, groupe pop-punk dynamique originaire de Hô Chi Minh-Ville. Fondé en 2017, le groupe a impressionné le public lors de nombreux événements majeurs tels que le Monsoon Music Festival et le Quest Festival.

La collaboration entre Zélie, étoile montante du pop-rock français, et 7UPPERCUTS, qui passe pour être l’un des groupes pionniers en matière de punk rock moderne au Vietnam, promet une célébration inoubliable de la musique contemporaine pour les fans vietnamiens.

