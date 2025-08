Sortir (du 2 août au 7 septembre)

Van Phuc Water Show

Les 9 et 23 août à 19h30

Place Diamond, Van Phuc City, quartier de Hiêp Binh, Hô Chi Minh-Ville

Tarifs pour adultes : 150.000 dôngs et pour enfants de moins de 1,40 m : 50.000 dôngs

Alors que le mois d’août annonce les premiers souffles de l’automne, le Van Phuc Water Show invite les spectateurs à une expérience sensorielle unique où musique, lumière, jets d’eau et effets spéciaux se conjuguent pour créer un spectacle grandiose à ciel ouvert.

Installé sur l’une des plus grandes places musicales d’Asie du Sud-Est, ce spectacle mêle rythmes entraînants, effets de laser LED, projections d’eau et jeux de feu dans un ballet féérique. Point d’orgue de la soirée : une mise en scène spectaculaire de la légende vietnamienne “Sơn Tinh - Thủy Tinh” (Le génie des montagnes et celui des fleuves), revisitée en une chorégraphie aquatique fascinante.

À la découverte du cosmos

Le 2 août, de 08h30 à 20h30

Planétarium de Nha Trang, colline Hòn Chông, quartier de Vinh Phuoc, Nha Trang (Centre)

Billets disponibles sur place ou en ligne sur Ticketbox

Depuis la nuit des temps, l’humanité lève les yeux vers les étoiles, y dessinant des constellations et imaginant des récits mythologiques. Le Planétarium de Nha Trang propose une journée immersive pour renouer avec cette fascination céleste.

Au programme : découverte du plus grand télescope de l’observatoire, projections de films scientifiques sous dôme hémisphérique en 360°, jeux de logique avec récompenses, et expériences 3D immersives autour de la voûte céleste. Une exploration ludique et éducative à ne pas manquer pour petits et grands.

EXPOSITION

“Materia Renata” : l’art au service de l’environnement

Jusqu’au 7 septembre, de 10h00 à 21h00

Centre d’art contemporain VCCA

B1-R3 Vincom Mega Mall Royal City, Hanoï

Sous le titre évocateur “Tái chất hoàn sinh - Materia Renata”, l’artiste Nguyên Quôc Dân expose plus de 50 sculptures et installations conçues à partir de matériaux recyclés. Une exposition ambitieuse pour sensibiliser aux enjeux environnementaux et repenser notre rapport à la matière, à la consommation et à la nature.

Parcours de 80 ans d'indépendance, de liberté et de bonheur

Du 28 août au 5 septembre

The Grand Expo - Centre des expositions du Vietnam,

Route de Truong Sa, commune de Dông Anh, Hanoï

À l'occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025), cette grande exposition retrace

les jalons majeurs du développement du pays à travers les domaines clés : industrie, commerce, agriculture, défense, diplomatie, santé, éducation, culture et tourisme.

Parmi les temps forts : les avancées de l’industrie aérospatiale, les transformations numériques, la transition verte, sans oublier la richesse des 54 communautés ethniques du Vietnam. Le public pourra également explorer les cultures de partenaires étrangers et les 12 filières des industries culturelles vietnamiennes.

DT/CVN