Face aux intempéries, le Festival mondial des cultures à Hanoï préfère reporter son édition

Les organisateurs du premier Festival mondial des cultures à Hanoï ont décidé de reporter l’événement suite à des violentes tempêtes, inondations et glissements de terrain qui ont récemment frappé les régions du Nord-Ouest et du Centre-Nord, causant de lourdes pertes humaines et matérielles.

>> La première Journée mondiale de la culture attendue à la citadelle impériale de Thang Long

>> Première édition du Festival mondial de la culture à Hanoï

Photo : BVHTTDL/CVN

Initialement prévu du 3 au 5 octobre, le festival se tiendra désormais du 10 au 12 octobre afin de partager les difficultés rencontrées par les communautés touchées et d’assurer une préparation rigoureuse.

La cérémonie d’ouverture est prévue le soir du 10 octobre au Centre de conservation de la Citadelle impériale de Thang Long, à Hanoï.

Le 30 septembre, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a adressé la dépêche officielle N°5085 au ministère des Affaires étrangères et au Comité populaire de Hanoi concernant ce changement de calendrier.

Le ministère a affirmé que les agences compétentes coordonneront étroitement leurs efforts pour assurer le succès du festival, contribuer aux échanges culturels et promouvoir l’image du Vietnam auprès de la communauté internationale.

Le premier Festival mondial des cultures à Hanoï est organisé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec le Comité populaire municipal et le ministère des Affaires étrangères.

Cet événement réunira les différentes cultures du Vietnam et des pays du monde entier dans la capitale sous le thème "La culture comme fondement, l’art comme vecteur".

Il vise à renforcer les échanges entre peuples, promouvoir la compréhension et la confiance mutuelles entre le Vietnam et la communauté internationale, à affirmer le rôle essentiel de la culture dans la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations unies et dans la promotion de la paix et de la prospérité dans le monde.

Le programme proposera un large éventail d’activités, notamment des performances artistiques, des dégustations culinaires, des projections de films, des expositions d’art, des costumes traditionnels et des livres de nombreux pays du monde entier.

Ces activités mettront en valeur la culture millénaire de Hanoï et l’image d’un Vietnam ouvert, convivial et culturellement diversifié, respectueux des différences, et mettent également en valeur le riche patrimoine culturel des pays du monde entier auprès du public local, à Hanoï et dans tout le pays.

Près de 50 ambassades, organisations internationales et centres culturels étrangers au Vietnam se sont inscrits pour participer au festival qui devrait devenir un événement culturel international annuel à Hanoï.

VNA/CVN