Les concerts musicaux portent l’industrie culturelle nationale

Ne se limitant pas leur statut de soirées artistiques, les concerts affirment leur "soft power", contribuant à diffuser l'esprit patriotique, à promouvoir l'industrie culturelle et à valoriser l'image nationale.

Photo : VNA/CVN

Ces derniers temps, le public vietnamien a été témoin d’une explosion de concerts de grande envergure. Ces événements vont des grands festivals nationaux célébrant des moments historiques majeurs du pays à des événements musicaux imprégnés de la modernité contemporaine. On observe une diversification des styles musicaux et des lieux d’organisation, avec des concerts qui ne se limitent plus aux grandes villes que sont Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, mais s’étendent à d’autres régions du pays. Ces festivals sont devenus des plateformes importantes pour promouvoir la culture, stimuler l’industrie du divertissement et offrir au public une atmosphère festive et patriotique.

Ces programmes ne sont pas seulement des moments d’élévation artistique, ils deviennent également des ponts culturels, des lieux de convergence de l’esprit national, des aspirations à la créativité et à la force communautaire.

Le grand festival de musique "V Fest - Vietnam Today" du 20 septembre a été un moment fort marquant la clôture d’une série d’événements artistiques grandioses et signifiants célébrant les 80 ans de la Révolution d’août et la Fête nationale du 2 septembre. Ce spectacle a réuni plus de 20.000 spectateurs et artistes, avec des œuvres musicales profondément empreintes d’amour pour de la patrie et la nation.

Lors de son discours au "V Fest - Vietnam Today", le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que l’organisation de cette série d’événements culturels à la programmation artistique spéciales avec de grands concerts, reflétait l’intelligence, la gloire et la fierté du peuple vietnamien.

Plusieurs performances majeures telles que "Tổ quốc trong tim" (La patrie dans le cœur), "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" (Concert V - Vietnam éclatant), "Việt Nam trong tôi" (Le Vietnam en moi), "Tôi là người Việt Nam" (Je suis Vietnamien), "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do-Hạnh phúc" (80 ans du parcours d’indépendance, liberté, bonheur), "Rock concert - Trái tim Việt Nam" (Concert rock - Le cœur du Vietnam) et le spectacle "Tôi yêu Tổ quốc tôi" (J’aime ma Patrie) ont constitué de véritables "hymnes aux héros" à l’ère contemporaine.

Photos : VNA/CVN

Ces événements ont mis en lumière des chansons révolutionnaires classiques telles que Mười chín tháng Tám (19 août), Tiến quân ca (Marche des soldats), Lên đàng (En route), Hò kéo pháo (Chant de traction des canons), Người Hà Nội (Les Hanoïens), Sông Lô (La rivière Lô), Chiến thắng Điện Biên (Victoire de Điện Biên), Giải phóng miền Nam (Libération du Sud), Đất nước trọn niềm vui (Le pays plein de joie)... Des classiques résonnent aux côtés de nouvelles compositions comme Viết tiếp câu chuyện hòa bình (Poursuivre l’histoire de la paix), Nhà tôi có treo một lá cờ (Dans ma maison flotte un drapeau), Đường lên phía trước (La route devant nous), Còn gì đẹp hơn (Quoi de plus beau), insufflant un souffle contemporain, réveillant la mémoire historique tout en nourrissant les aspirations pour l’avenir.

Chaque grand festival ou concert musical attire des dizaines de milliers de spectateurs, des personnes âgées jusqu’à la jeune génération, démontrant qu’au-delà de l’élévation artistique, ces concerts contribuent à diffuser l’esprit patriotique. Ils deviennent des passerelles culturelles, des lieux de convergence de l’esprit national, des aspirations à la créativité et à la force communautaire.

Le chanteur Trong Tân a partagé après le spectacle "Tôi yêu Tổ quốc tôi" (J’aime ma Patrie), que la musique n’est pas seulement le langage de l’art, mais aussi le lien qui connecte des millions de cœurs vietnamiens. Il est fier de transmettre cette flamme aux jeunes générations à travers chaque chanson.

Le musicien Nguyên Van Chung a également exprimé sa fierté et son émotion en voyant 50.000 spectateurs chanter en chœur ses chansons lors du concert "Tổ quốc trong tim" (La Patrie dans le cœur) au stade national My Dinh à Hanoï.

Minh Thu, venu du quartier de Long Biên (Hanoï) a exprimé son immense émotion et fierté d’avoir chanté Tiến quân ca (Hymne national vietnamien) aux côtés de dizaines de milliers de spectateurs au Stade national My Dinh lors du programme "Tổ quốc trong tim" organisé le 10 août par le journal Nhân Dân (Le peuple).

Photo : VNA/CVN

Pour la jeune étudiante Trân Phuong Anh de l’Université d’économie nationale, qui a assisté à de nombreux concerts, notamment celui intitulé "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" (80 ans de parcours de l’indépendance, liberté, bonheur), chaque écoute des chants révolutionnaires héroïques fait ressentir plus profondément et fièrement l’histoire glorieuse de la nation. Elle est particulièrement touchée par les chansons récentes comme Còn gì đẹp hơn (Quoi de plus beau), Viết tiếp câu chuyện hòa bình (Poursuivre l’histoire de la paix) et se sent reconnaissante envers les générations passées qui ont tant sacrifié pour qu’elle puisse vivre aujourd’hui dans un pays pacifié.

On peut dire que les concerts sont des lieux où la musique unit la communauté, où le patriotisme se diffuse naturellement et durablement.

De la composition triomphante de Tiến quân ca (Marche des soldats) créée par le musicien connu Van Cao lors des premiers jours d’indépendance, jusqu’aux créations révolutionnaires qui ont ravivé la confiance, la musique a accompagné le pays à travers de nombreuses turbulences.

La musique n’est pas seulement un art de divertissement, mais constitue également un élément fondamental de la culture nationale. Les grandes épopées musicales révolutionnaires, qui ont autrefois encouragé plusieurs générations durant la résistance, résonnent aujourd’hui avec un souffle de jeunesse au gré des concerts, créant une harmonie entre passé et présent, mêlant mémoire historique et aspiration future.

Le Professeur associé, Docteur en musique et compositeur Dô Hông Quân, président de l’Union des associations de littérature et d’art du Vietnam, a souligné que les jeunes assistent aux concerts non seulement pour écouter de la musique, mais aussi avec la conscience de revenir à leurs racines.

Les programmes artistiques sont des preuves vivantes du fonctionnement créatif de l'industrie culturelle vietnamienne. Ils jouent un rôle clé dans la diffusion de la culture nationale à l'international tout en assimilant les essences culturelles mondiales pour enrichir l'identité vietnamienne. Ces manifestations culturelles illustrent la capacité du Vietnam à conjuguer tradition et modernité, faisant rayonner sa culture dans le monde tout en renforçant son patrimoine intérieur.

Photos : VNA/CVN

Le Professeur associé-Docteur Bùi Hoài Son, membre permanent de la Commission culture et éducation de l’Assemblée nationale, souligne : "Les concerts nationaux démontrent que le public vietnamien est prêt à payer pour assister à des programmes artistiques de haute qualité. C’est un signe positif qui révèle le potentiel considérable du marché du spectacle au Vietnam".

"V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" (V Concert - Vietnam rayonnant), "V Fest - Thanh xuân rực rỡ" (V Fest - Jeunesse éclatante), "V Fest - Vietnam Today" produits par la Télévision vietnamienne (VTV) ont accueilli plus de 20.000 spectateurs chacun ; les concerts "Tổ quốc trong tim" organisés par le journal Nhân Dân en collaboration avec le Comité populaire de la ville de Hanoï, plus de 50.000 ; "Tự hào là người Việt Nam" (Fier d’être Vietnamien), organisé par le Comité central de la propagande et de la mobilisation de masse, environ 30.000 spectateurs.

Selon le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dông, le succès des spectacles vivants constitue une force motrice du développement durable de l’industrie culturelle et promeut l’image du Vietnam.

Hoàng Phuong/CVN